Nasdaq testet ein wichtiges Unterstützungsniveau. Welche Aktien sind der Schlüssel?

Die Nasdaq 100 Futures sind vor der Veröffentlichung der Gewinne der großen Technologieunternehmen auf einem wichtigen Unterstützungsniveau gelandet. Händler und Investoren werden die Entwicklungen in dieser Woche genau beobachten, da einige der größten Technologieunternehmen des Landes ihre Quartalsberichte bekannt geben.

So sieht der aktuelle Stand im Tageschart aus.

Wie auf dem Chart zu sehen ist, testet der Preis derzeit zum dritten Mal einen wichtigen Unterstützungsbereich.

Die Trendlinie wurde im April und Mai bereits zweimal getestet und prallte erfolgreich davon ab.

Der Blitz schlägt zweimal ein

Was den Rückgang des Nasdaq im April so interessant macht, ist, dass er in einer Woche erfolgte, in der viele der größten Nasdaq-Index-Unternehmen ihre Ergebnisse bekannt gaben. Man könnte zu dem Schluss kommen, dass der Markt weiterhin nach Anzeichen für ein Abflauen der KI-Rallye sucht. Aber sie geht weiter.

Aus diesem Ereignis lassen sich zwei Schlussfolgerungen ziehen: Erstens: Wenn die Technologieunternehmen gute Ergebnisse melden, wird dies eine neue Rallye auslösen.

Diese hohen Erträge können nur durch ein Wachstum der KI-Infrastruktur erzielt werden. Es läuft also auf eine Wette auf KI hinaus.

Zweitens, und dieses Szenario ist noch beängstigender, könnten enttäuschende Erträge einen Ausverkauf auslösen, der alle Gewinne der letzten zwei Jahre zunichte machen könnte.

Es lässt sich nicht leugnen, dass die Rallye seit 2022 auf den Aktien der „Magnificent 7“ beruht. Und diese Aktien konnten nur dank des Wettlaufs um die Entwicklung von KI-Technologien wachsen.

Was passiert also, wenn das KI-Wachstum zum Stillstand kommt? Werden die verbleibenden Sektoren die Kontrolle über den Index übernehmen?

Im Vergleich zu den Technologiewerten sind sie in den letzten zwei Jahren relativ stabil geblieben. Und es ist unwahrscheinlich, dass sie nach den katastrophalen Gewinnen der Technologiewerte wieder anziehen werden. Das könnte für den amerikanischen Aktienmarkt verheerende Folgen haben.

Wer hat den Schlüssel?

Der KI-Chiphersteller Taiwan Semiconductor hat bereits bestätigt, dass die Ausgaben für KI steigen.

Trotzdem mussten die Chip-Aktien im letzten Monat schwere Verluste einstecken. Die heutigen nachbörslichen Gewinne von AMD sind daher der Schlüssel, wenn auch ein kleiner, um dem Index zu etwas Unterstützung zu verhelfen.

Und dann ist da noch Microsoft, das heute ebenfalls seine Ergebnisse bekannt geben wird. Die Tatsache, dass der Technologieriese voraussichtlich ein vierteljährliches Umsatzwachstum von 15 % verkünden wird, ist gelinde gesagt beängstigend.

Ein Verfehlen dieser Ziele wird den Markt wahrscheinlich in den Keller treiben, da Microsoft der zweitgrößte Bestandteil des Nasdaq-Index ist.

Apropos Schwergewichte: Der größte Riese im Index, Apple Inc., gibt am Donnerstagabend ebenfalls seinen Ergebnisbericht bekannt, zusammen mit Amazon, dem viertgrößten Bestandteil nach Gewicht.

Es ist unnötig zu sagen, dass die nächsten zwei Tage nichts für schwache Nerven sind. Bullen und Bären werden in den nächsten zwei Tagen gegeneinander antreten, und die Auswirkungen dieses Kampfes werden den Marktverlauf zumindest für die nächsten drei Monate bestimmen.