Boeings Probleme verschärfen sich, da die Fluggesellschaft im zweiten Quartal einen Anstieg des Nettoverlustes um 90 % meldet

Boeing meldete für das am 30. Juni zu Ende gegangene Quartal einen Anstieg seines Nettoverlustes um fast 90 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Der Grund dafür sind geringere Auslieferungsmengen für kommerzielle Fahrzeuge und Verluste bei den Entwicklungsprogrammen im Verteidigungsbereich, die den Gewinn des Unternehmens stark nach unten zogen.

Das Unternehmen gab außerdem bekannt , dass Robert K. Ortberg der neue Präsident und CEO sein wird. Er wird die Nachfolge von Dave Calhoun antreten, wenn dieser Ende dieses Jahres zurücktritt.

Der 64-jährige Ortberg ist ein Veteran der Luft- und Raumfahrtindustrie, der zuletzt als CEO an der Spitze von Rockwell Collins stand und die Integration des Unternehmens mit United Technologies und RTX steuerte, bis er 2021 bei RTX in den Ruhestand ging.

Boeings Nettoverlust steigt auf 1,4 Milliarden Dollar

Der angeschlagene Flugzeughersteller meldete einen Nettoverlust von 1,44 Milliarden Dollar oder 2,33 Dollar pro Aktie, verglichen mit einem Verlust von 149 Millionen Dollar oder 25 Cent pro Aktie im zweiten Quartal des Vorjahres.

Auf bereinigter Basis meldete das Unternehmen einen Verlust von 2,90 Dollar pro Aktie und lag damit laut LSEG fast 1 Dollar pro Aktie unter den Erwartungen der Analysten.

Der Umsatz sank um etwa 15 % auf 16,87 Milliarden Dollar gegenüber den erwarteten 17,23 Milliarden Dollar. Die Schulden beliefen sich auf 57,9 Milliarden Dollar, ein Anstieg gegenüber den 47,9 Milliarden Dollar zu Beginn des Quartals, der auf die Ausgabe neuer Schulden zurückzuführen ist.

Das Unternehmen stand unter verstärkter behördlicher Kontrolle und sein Ruf erlitt nach dem Vorfall mit dem durchgebrannten Türstecker im Januar dieses Jahres einen massiven Schaden.

Im betreffenden Quartal bekannte sich das Unternehmen zudem einer Verschwörung zum Betrug schuldig, um eine Untersuchung des US-Justizministeriums im Zusammenhang mit zwei tödlichen Abstürzen einer 737 MAX in den Jahren 2018 und 2019 beizulegen.

„Trotz eines herausfordernden Quartals machen wir erhebliche Fortschritte bei der Stärkung unseres Qualitätsmanagementsystems und der Positionierung unseres Unternehmens für die Zukunft“, sagte Calhoun.

Wir setzen unseren umfassenden Sicherheits- und Qualitätsplan um und haben eine Vereinbarung zur Übernahme von Spirit AeroSystems getroffen. Zwar liegt noch viel Arbeit vor uns, aber die Schritte, die wir unternehmen, werden dazu beitragen, unseren Betrieb zu stabilisieren und sicherzustellen, dass Boeing das Unternehmen ist, das die Welt braucht. Wir machen wichtige Fortschritte bei unserer Erholung und werden durch Handeln und Transparenz weiterhin Vertrauen aufbauen.

Rückgang bei der Auslieferung kommerzieller Flugzeuge belastet das Ergebnis

Die Auslieferungen von Verkehrsflugzeugen – seinem Hauptprodukt – gingen in diesem Quartal um 32 % zurück, was zu einem entsprechenden Umsatzrückgang in diesem Segment führte. In diesem Quartal wurden 92 Flugzeuge ausgeliefert, verglichen mit 136 Flugzeugen im gleichen Quartal des Vorjahres.

Allerdings besteht noch immer ein Lieferrückstand von über 5.400 Flugzeugen im Wert von 437 Milliarden Dollar.

„Während des Quartals legte das Unternehmen der Federal Aviation Administration (FAA) seinen umfassenden Sicherheits- und Qualitätsplan vor. Die 737-Programme steigerten die Produktion während des Quartals schrittweise und planen weiterhin, die Produktion bis zum Jahresende auf 38 pro Monat zu steigern“, sagte Boeing in einer Erklärung.

Es hieß weiter, dass das 787-Programm weiterhin Pläne habe, bis zum Jahresende auf fünf Flüge pro Monat zurückzukehren.

Im Juli gab das Unternehmen eine Vereinbarung zur Übernahme von Spirit AeroSystems bekannt und das 777X-Programm begann nach Erhalt der Musterprüfzulassung mit den Flugtests zur Zertifizierung durch die FAA.

Verluste im Bereich Verteidigung, Raumfahrt und Sicherheit

Der Umsatz des Segments Verteidigung, Raumfahrt und Sicherheit belief sich auf 6 Milliarden Dollar.

Die Betriebsmarge spiegele einen Verlust von einer Milliarde Dollar bei bestimmten Festpreis-Entwicklungsprogrammen wider, darunter einen Verlust von 391 Millionen Dollar beim KC-46A-Programm, der größtenteils auf eine Verlangsamung der kommerziellen Produktion und Einschränkungen in der Lieferkette zurückzuführen sei, teilte das Unternehmen mit.

Im Laufe des Quartals erhielt Boeing von der US Air Force sieben MH-139A-Hubschrauber und lieferte den ersten CH-47F Block II Chinook an die US Army.

Der Auftragsbestand in diesem Segment betrage 59 Milliarden Dollar, wovon 31 Prozent auf Bestellungen von Kunden außerhalb der USA entfielen, hieß es.

Dieser Artikel wurde mit Hilfe von KI-Tools aus dem Englischen übersetzt und anschließend von einem lokalen Übersetzer Korrektur gelesen und bearbeitet.