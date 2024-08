CleanSpark expandiert in Wyoming und überholt Riot als zweitgrößter Bitcoin-Miner in den USA

CleanSpark, der an der Nasdaq notierte Bitcoin-Miner, hat mit bahnbrechenden Anlagen in Wyoming eine bedeutende Erweiterung seiner Mining-Aktivitäten angekündigt.

Sind Sie auf der Suche nach Signalen und Alarmen von Profi-Händlern? Melden Sie sich kostenlos bei Invezz Signals™ an. Dauert nur 2 Minuten.

Dieser Schritt macht CleanSpark zum zweitgrößten Bitcoin-Miner in den USA nach Marktkapitalisierung und überholt Riot Platforms, dessen Aktienkurs neun Tage in Folge gefallen ist, obwohl Analysten bei HC Wainwrite optimistisch sind. Marathon Digital Holdings ist nach Marktkapitalisierung mit 5,8 Milliarden Dollar der größte Krypto-Miner in den USA.

Zwei neue Bitcoin-Mining-Anlagen entstehen in Wyoming

Copy link to section

Die erste CleanSpark-Bitcoin-Mining-Anlage in Wyoming befindet sich in Cheyenne und soll bis Ende des Jahres betriebsbereit sein.

Das Unternehmen hat sich in Wyoming Stromverträge über 75 Megawatt (MW) gesichert, von denen 30 MW für den Betrieb anwendungsspezifischer integrierter Schaltkreise (ASICs) vom Typ S21 Immersion XP vorgesehen sind.

Diese Initiative soll die Hash-Rate von CleanSpark um 2 Exahashes pro Sekunde (EH/s) erhöhen.

Darüber hinaus sucht das Unternehmen aktiv nach weiteren Energiequellen für den neuen Standort, um seine Bergbaukapazitäten zu erweitern.

CleanSpark ist außerdem dabei, einen zweiten Standort in Wyoming zu erwerben, der die verbleibenden 45 MW der vertraglich vereinbarten Leistung nutzen wird. Dieser Standort soll nach seiner Inbetriebnahme zusätzliche 3 EH/s zur Hash-Rate des Unternehmens beitragen.

CleanSpark macht Fortschritte beim Erwerb der Grundfläche für diese zweite Anlage und unterstreicht damit sein Engagement, seine Präsenz in Wyoming auszubauen.

CEO Zach Bradford zeigte sich begeistert über die Expansion und betonte Wyomings unterstützende Haltung gegenüber der Kryptowährungsbranche.

In einer Pressemitteilung sagte Bradford, CleanSpark freue sich sehr über die Expansion in einem Bundesstaat, der die Bitcoin-Mining-Branche so öffentlich unterstütze, insbesondere kurz nachdem die University of Wyoming die Eröffnung ihres Bitcoin Research Institute angekündigt und Senator Lummis den BITCOIN Act vorgestellt hatte.

CleanSpark expandiert auch nach Tennessee

Copy link to section

Zusätzlich zu seinen Projekten in Wyoming expandiert CleanSpark durch die Übernahme von GRIID Infrastructure im Wert von 155 Millionen US-Dollar nach Tennessee, wodurch die Kapazität in den nächsten zwei Jahren um über 400 MW erhöht wird.

Die Übernahme umfasst auch eine Co-Location in New York, wodurch die operative Basis von CleanSpark weiter erweitert wird.

CleanSpark hat in diesem Jahr große Fortschritte bei der Ausweitung seiner Geschäftstätigkeit gemacht. Im Februar fügte das Unternehmen seinen bestehenden sechs Standorten eine neue Anlage in Georgia hinzu und erschloss mit drei schlüsselfertigen Anlagen den Markt in Mississippi.

Bis Juni hatte das Unternehmen seine Anlagen in Georgia auf insgesamt zwölf erhöht, was seine rasante Wachstumskurve widerspiegelt. Allein im Juni hat CleanSpark 445 Bitcoins geschürft, was zu einer Jahresgesamtsumme von 3.614 BTC beitrug.

Zum 30. Juni gab das Unternehmen an, 6.591 BTC zu halten und im Laufe des Monats 8,06 BTC zu verkaufen.

Die Expansionsbemühungen von CleanSpark unterstreichen den strategischen Ansatz des Unternehmens, seine Bitcoin-Mining-Aktivitäten zu skalieren, indem das Unternehmen günstige regulatorische Rahmenbedingungen nutzt und erhebliche Investitionen in die Infrastruktur tätigt.

Dieses Wachstum festigt nicht nur die Position des Unternehmens in der Branche, sondern unterstreicht auch sein Engagement, Innovation und Effizienz im Kryptowährungs-Mining voranzutreiben.

Dieser Artikel wurde mit Hilfe von KI-Tools aus dem Englischen übersetzt und anschließend von einem lokalen Übersetzer Korrektur gelesen und bearbeitet.