Interview: Die meisten Zentralbanken, insbesondere die Fed, liegen mit ihren Zinssätzen falsch, sagt Jim Rogers

Die heftigen Kursschwankungen, die Japan, Asien und die globalen Märkte einschließlich der USA am Montag in Folge der Veröffentlichung von Daten zur US-Arbeitsmarktlage und der Abwicklung des Yen-Carry-Trade erlebten, haben sich vorerst stabilisiert. Die Befürchtung, dass die USA in eine Rezession rutschen könnten, bleibt jedoch bestehen.

Der amerikanische Spitzeninvestor und Vorsitzende von Beeland Interests, James Beeland Rogers, im Volksmund als Jim Rogers bekannt, hat viele Wendepunkte miterlebt und sich immer behauptet.

Invezz wandte sich an Rogers, um seine Ansichten darüber zu erfahren, wie man die jüngsten Ereignisse einordnen kann, welche Vermögenswerte man in solch volatilen Zeiten kaufen oder halten sollte und warum er, obwohl er glaubt, dass ein Bärenmarkt vor der Tür steht, noch keine Leerverkäufe tätigt. Bearbeitete Auszüge:

Invezz: Was halten Sie vom Börsencrash vom Montag, der von Japan verursacht wurde, und den Ängsten vor einer drohenden Rezession in den USA?

Nun, die Aktienmärkte weltweit haben neue Höchststände erreicht, mit Ausnahme von China. Alle anderen hatten eine sehr gute Zeit. Das führt normalerweise zu Problemen. Wenn alle glücklich sind, sollte man sich Sorgen machen.

Japan war also 35 Jahre lang im Minus. Dann ging es in diesem Jahr aus vielen Gründen bergauf, und es ging lange Zeit steil bergauf. Wenn ein Markt wie dieser zu fallen beginnt, wird das normalerweise sehr beängstigend, und Japan wurde beängstigend.

Ist es das Ende? Ich weiß es nicht. Ich weiß, dass das Ende bald kommt, denn alle auf der Welt haben eine sehr gute Zeit, auch Indien und Japan. Diese Märkte waren schon lange nicht mehr so gut. Ich weiß also nicht, wann das Ende kommt, aber ich weiß, dass wir uns dem Ende nähern.

Ist der Börsencrash am Montag ein Signal für die Zukunft?

Vielleicht war es ein Glockenläuten, das sagte: „Mach dich bereit, mach dich bereit.“

Ich sage Ihnen, dass ich nirgendwo auf der Welt viele Aktien besitze, weil ich weiß, dass uns ein weiterer Bärenmarkt bevorsteht, und ich weiß, dass es sehr, sehr ernst werden wird, wenn es dazu kommt.

Wir hatten 2008 ein Problem, weil wir zu viele Schulden hatten. Das ist alles. Seit 2009 sind die Schulden überall in die Höhe geschossen. Sogar Indien hat jetzt Schulden. Also, seien Sie besorgt. Ich bin besorgt. Aber ich verkaufe noch nicht zu wenig.

Invezz: Wo also halten Sie derzeit Ihr Vermögen? Auf welche Anlageklassen sollten Anleger in solch volatilen Zeiten achten?

Was ich in der Vergangenheit gelernt habe, ist, dass man auf die Dinge schauen sollte, die immer noch deprimierend sind.

Silber ist eine günstige Anlage, die man in Betracht ziehen sollte. Bei Preisrückgang wird mehr Gold gekauft

Ich meine, Silber ist billig. Gold ist auf einem Allzeithoch. Silber ist von seinem Allzeithoch um 40 % gefallen. Also vielleicht Silber. Ich besitze Silber. Ich hoffe, ich kaufe mehr. Ich hoffe, ich kaufe mehr Gold, wenn es fällt.

Landwirtschaft ist immer noch billig, aber die meisten Dinge sind nicht billig. Die meisten Vermögenswerte, insbesondere Aktien auf der ganzen Welt, sind teuer. Es gibt also nicht viel zu kaufen.

Wenn Sie mit Leerverkäufen beginnen, sollten Sie die Aktien leerverkaufen, die am stärksten gestiegen sind. Diese Aktien in Amerika, Sie wissen schon, die (glorreichen) Sieben – wenn die Bärenmärkte kommen, das sind die Art von Aktien, die man leerverkaufen sollte.

Ich kenne keine Aktie in Indien, die ich leerverkaufen könnte. Wahrscheinlicher ist, dass Amerika der richtige Ort für Leerverkäufe ist.

Invezz: Experten diskutieren darüber, ob KI-Aktien den Weg der Dotcoms einschlagen werden. Was halten Sie von dem gesamten KI-Boom, der die Big Tech-Unternehmen antreibt?

KI verändert die Welt bereits. Und sie wird die Welt noch stärker verändern. Und es werden große Vermögen gemacht. Und es wird auch große Katastrophen geben. Die hat es schon immer gegeben.

Aber genau so hat Elektrizität die Welt verändert. Und es war wunderbar. Den Aktien ging es eine Zeit lang wunderbar.

Wie gesagt, einige dieser Unternehmen werden zusammenbrechen. Die meisten Aktien werden zusammenbrechen. Aber ich verkaufe noch keine Aktien, zum Teil, weil ich nicht weiß, welche es sind, und zum Teil, weil mein Timing schlecht ist.

Warten auf weitere Hysterie in der KI

Worauf ich warte, ist, dass die Hysterie weitergeht. Ich warte darauf, dass es zu wilder Hysterie kommt. Dann werde ich, wenn es passiert, leerverkaufen. Normalerweise führt eine Blase, egal ob es um Eisenbahnen, Elektrizität, Fernsehen oder Computer geht, am Ende zur Hysterie.

Invezz: Um auf die Rezessionsängste in den USA zurückzukommen: Historisch gesehen scheinen die Schwellenmärkte davon profitiert zu haben, wenn die Industrieländer eine Rezessionsphase durchmachen. Glauben Sie, dass sich dieses Muster wiederholt, wenn das passiert?

Nun, dies ist eines der wenigen Male in meinem Leben, dass ich miterlebt habe, wie fast alle Länder, außer China, einen Boom erlebten und Rekordhöhen erreichten.

Das ist in meinem Leben selten passiert. Wenn dieser Marktboom endet, wird es also sehr, sehr schlimm sein.

2008 hatten wir ein Problem, weil wir zu viele Schulden hatten. Das ist seit 2009 alles so. Die Schulden sind überall in die Höhe geschossen. Wenn wir also das nächste Mal einen Bärenmarkt haben, wenn wir das nächste Mal ein Problem haben, muss es hart sein.

Die Schulden sind so hoch. Ich habe neulich eine Zeitung herausgeholt und versucht, die Schulden der amerikanischen Regierung zu berechnen. Es ist unmöglich, dass Amerika die Schulden jemals zurückzahlen kann. Aber den Leuten ist das im Moment egal. Ich sehe, dass meine Kinder in ihrem Leben schreckliche Probleme haben werden.

Sogar Indien häuft Schulden an. Ich meine, Indien ist nicht so schlimm wie die Vereinigten Staaten. Aber Amerikaner, junge Amerikaner werden es schwer haben. Es ist eine gute Zeit, ein alter Amerikaner zu sein. Es ist keine gute Zeit, ein junger Amerikaner zu sein.

Invezz: Wer trägt die Schuld daran? Haben Sie damit gerechnet, noch bevor die ganze Diskussion über eine Rezession aufkam?

Nun, wir haben festgestellt, dass sich in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern einige kleinere Probleme entwickeln. So beginnen Rezessionen. Sie fangen dort im Kleinen an. Niemand kümmert sich darum. Das tut es überhaupt nicht. Es ist zu klein. Es ist zu unbedeutend. Irgendwann kommt es dann in die Abendnachrichten. Die BBC sendet es weltweit.

Noch ist es nicht so weit. Aber die ersten Anzeichen zeichnen sich ab. Aber ich verkaufe noch nicht zu wenig.

Der Montag warnt die Leute vor drohenden Problemen. Vielleicht war das das Zeichen. Ich weiß es nicht. Aber es ist ein Zeichen dafür, dass wir uns dem Ende nähern.

Die Fed hat tatsächlich zu lange gewartet

Invezz: Viele Experten befürchten, dass die Fed den Zinssatz möglicherweise zu lange zu hoch gehalten hat, was die Angst vor einer Rezession schürt. Glauben Sie, dass die Fed die Inflationssituation falsch eingeschätzt hat?

Die meisten Zentralbanken, insbesondere die Fed, liegen falsch und machen Fehler. Es hat in der Geschichte nur sehr wenige kluge Zentralbanker gegeben. Indien hatte vor ein paar Jahren einen großartigen. Ich glaube, er ist jetzt irgendwo Professor. Amerika hatte in seiner Geschichte zwei oder drei.

Die meisten von ihnen wissen nicht, was sie tun. Deshalb nehmen sie einen Job bei der Regierung an. Ich mache selbst viele Fehler.

Doch es scheint, dass sie tatsächlich zu lange gewartet haben und die Zinsen eigentlich erhöhen und nicht senken sollten. Doch sie werden sie noch weiter senken.

Wohin geht die Kryptowelt?

Invezz: Was halten Sie von Kryptowährungen? Es gab eine gewisse Formalisierung dieser Anlageklasse, nachdem die SEC grünes Licht für ETFs für Bitcoin gegeben hatte.

Nun, ich habe nie Kryptowährungen gekauft oder verkauft. Ich habe nie leerverkauft. Ich meine, ich wünschte, ich hätte mit zwei Jahren Kryptowährungen gekauft. Ich wünschte, ich hätte 1940 IBM gekauft. Es gibt viele Dinge, die ich mir wünsche.

Ich sehe keinen Wert für Kryptowährungen, außer für den Handel. Und wenn Sie ein Händler sind, haben Sie wahrscheinlich viel Spaß, und daran ist nichts auszusetzen.

Es gibt Handelsabkommen auf der ganzen Welt, aber ich sehe keinen wirklichen Wert oder Nutzen in Kryptowährungen, außer als Handel.

Ich glaube nicht, dass die US-Regierung jemals sagen wird: „Okay, Sie können Ihre Steuern mit Kryptowährungen bezahlen, wenn Sie das möchten.“ Oder: „Sie können mit Kryptowährungen Lizenzen kaufen.“ Regierungen wollen ein Monopol.

Aus meiner Sicht werden Kryptowährungen für mich nie real sein und eines Tages verschwinden.

Ist die Verlangsamung in China ein Grund zur Sorge?

Invezz: Sie sagten, China sei eine Ausnahme vom Trend der Allzeithochs. Was halten Sie von der Verlangsamung dort?

Wie Sie wissen, war auch China sehr erfolgreich. Doch dann wurde das Land vom Virus heimgesucht, was dem Land schwer zusetzte.

Und es gab eine riesige Immobilienblase, eine der größten der Weltgeschichte. Sie versuchten erfolglos, sie zu stoppen, aber dann ließ der Markt die Blase platzen.

China hat also jetzt zwei sehr ernste Probleme. Die Immobilienblase ist geplatzt, und sie hatten das Virus. Sie haben also Probleme. Das ist vielen Ländern in der Geschichte passiert.

Keine Sorge, China wird sich erholen. Geben Sie China nicht auf. Wenn Sie mit China Geschäfte machen können, sollten Sie das tun.

Dieser Artikel wurde mit Hilfe von KI-Tools aus dem Englischen übersetzt und anschließend von einem lokalen Übersetzer Korrektur gelesen und bearbeitet.