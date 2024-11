PolitiFi-Meme-Kryptowährungen heute: Kamala Harris‘ KAMA stellt Trump-Token in den Schatten

Während die US-Wahlen im November näher rücken, haben Kryptowährungs-Enthusiasten ihren Fokus auf Token mit politischem Thema verlagert.

Advertisement Sind Sie auf der Suche nach Signalen und Alarmen von Profi-Händlern? Melden Sie sich kostenlos bei Invezz Signals™ an. Dauert nur 2 Minuten.

Unterdessen führte Kamala Horris (KAMA) am vergangenen Tag die Charts an und legte um 23 % zu, während die mit Trump verbundenen Memes MAGA, TREMP und STRUMP gemischte Leistungen zeigten.

Advertisement

Der Trend weckte das Interesse der Krypto-Community, da die Outperformance von KAMA zu einem Zeitpunkt erfolgte, da die Wahrscheinlichkeit, dass Donald Trump die bevorstehenden Wahlen gewinnt, im Vorfeld des mit großer Spannung erwarteten politischen Ereignisses hoch blieb.

Daten von Polymarket zeigen, dass Trump eine 62-prozentige Chance hat, die Demokratin Kamala Harris zu besiegen.

PolitiFi-Token-Ausblick

Copy link to section

Kamala Horris knallt

Copy link to section

KAMA verzeichnete einen bemerkenswerten Sprung von 0,005515 $ auf 0,0068 $ – ein Zuwachs von 23,30 % in den letzten 24 Stunden.

Der Altcoin wird nach der Abkühlung von den Tageshöchstständen bei 0,0062 $ gehandelt.

Unterdessen brach Kamala Horris beim jüngsten Aufwärtstrend aus einer absteigenden Dreiecksformation aus, was eine stabile bullische Stärke bestätigte.

Eine verstärkte Dynamik im Zuge der sich in den nächsten Tagen erhitzenden politischen Lage in den USA könnte KAMA in Richtung 0,0079 $ treiben – ein Anstieg von 27 % gegenüber dem aktuellen Preis.

Dennoch könnten die geringeren Chancen, dass Kamala Harris Trump in den kommenden Tagen besiegt, KAMAs prognostizierten Aufwärtstrend zunichte machen. Die Altcoin könnte auf 0,0054 $ fallen, bevor der nächste Schritt in Erwägung gezogen wird.

Trump-Token zeigen gemischte Leistungen

Copy link to section

Unterdessen sendeten digitale Münzen mit Trump-Motiven im vergangenen Tag gemischte Signale aus. MAGA (TRUMP) hat nach dem 40-prozentigen Einbruch der letzten Woche eine solide Erholung hingelegt. Es legte in den letzten 24 Stunden um mehr als 10 Prozent zu und notierte bei 3,34 USD.

Unterdessen zeigen andere Donald Trump-Meme-Token eine bemerkenswerte Baisse. Laut Coingecko haben MAGA Hat, TREMP und STRUMP Schwierigkeiten, sich zu erholen, nachdem sie in der Vorwoche bis zu 30 % ihres Wertes verloren haben.

Technische Indikatoren zeigen, dass MAGA (TRUMP) seinen derzeitigen Aufwärtstrend möglicherweise nicht aufrechterhalten kann.

Die Moving Average Convergence Divergence und der Relative Strength Index bestätigen die Bärendominanz von TRUMP.

Darüber hinaus wird die Alt-Währung unterhalb der 20er und 50er Exponential Moving Averages gehandelt, was den Verkaufsdruck unterstreicht.

MAGA ist mit einer Marktkapitalisierung von 147,36 Millionen US-Dollar das Bitcoin unter den mit Trump verbundenen Meme-Kryptos.

Daher wird seine Performance die Preisentwicklung bei TREMP, MAGA Hat und STRUMP stark beeinflussen.

Mit dem nahenden Wahlkampf ist bei Kryptowährungen mit politischem Schwerpunkt weiterhin mit erhöhter Volatilität zu rechnen.

Die Altcoins werden wahrscheinlich das Ergebnis ihres jeweiligen Kandidaten widerspiegeln: bei einer Niederlage abladen und bei einem Sieg aufrüsten.

Die bevorstehenden US-Wahlen bleiben für die Gestaltung des Kryptowährungsmarktes von entscheidender Bedeutung.

Der Sektor hat in den vergangenen Jahren unter unklaren Vorschriften gelitten und Donald Trump gelobt, dieses Phänomen zu ändern.

Darüber hinaus zeigte Kamala Harris kürzlich Interesse an Kryptowährungen, was ihr möglicherweise Wahlkampfspenden in Höhe von 10 Millionen US-Dollar vom Ripple-Mitbegründer Chris Larsen einbrachte.

In der Zwischenzeit werden Enthusiasten beobachten, wie sich die Kryptowährungen von PolitiFi in den Tagen vor dem 5. November und nach den US-Wahlen entwickeln.