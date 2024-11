Musks Department of Government Efficiency (DOGE)-Token erreicht 52 Millionen US-Dollar Wert

Der Token des Department of Government Efficiency (DOGE) stieg steil an und erreichte nach der überaus erfolgreichen Kundgebung von Donald Trump im Madison Square Garden seinen Allzeithöchststand. Der Token stieg auf einen Höchststand von 0,05345 USD und erreichte damit eine Marktkapitalisierung von über 52 Millionen USD.

Trump-Kundgebung im Madison Square Garden

Der Anstieg des DOGE-Tokens erfolgte, nachdem Donald Trump mit Elon Musk und anderen führenden Konservativen im Madison Square Garden aufgetreten war, dem beliebten Veranstaltungsort im tiefblauen Bundesstaat New York.

Darin versucht Trump, einen Staat umzukrempeln, der seit Jahrzehnten keinen republikanischen Präsidenten gewählt hat und der allgemein als sehr liberal gilt.

Umfragen zeigen, dass Trump in New York deutlich hinter Kamala Harris liegt. Die Tatsache, dass er die 19.500 Zuschauer fassende MSG-Arena füllen konnte, ist jedoch ein gutes Spektakel, das mehr Menschen dazu bewegen könnte, für ihn zu stimmen.

Elon Musk, der über 130 Millionen Dollar in Trumps Wiederwahlkampf gespendet hat, sagte in seiner Erklärung, er würde sich freuen, in der Regierung zu dienen. Als Leiter des Ministeriums für Regierungseffizienz sagte er, er werde sich dafür einsetzen, die Verschwendung staatlicher Mittel in Höhe von über 2 Billionen Dollar einzudämmen.

Eine solche Regierungspolitik wäre beeindruckend, da die Regierung jedes Jahr Billionen von Dollar mehr ausgibt, als sie einnimmt. Infolgedessen zeigen die Daten, dass die US-Staatsverschuldung auf über 35,8 Billionen Dollar gestiegen ist, nur wenige Monate nachdem sie die 35-Billionen-Dollar-Marke überschritten hatte.

Die Herausforderung besteht jedoch darin, dass die USA kaum Spielraum haben, diese Ausgaben zu kürzen, da der Großteil davon für Medicare und Medicaid, Sozialversicherung, Verteidigung und Zinsen auf die Schulden verwendet wird. Mögliche Kürzungen würden sich daher auf die diskretionären Ausgaben beziehen, die einen geringen Betrag darstellen.

Die andere Herausforderung besteht darin, dass Donald Trumps Politik zu weiteren Defiziten führen würde, was die ohnehin schon schlechte Lage noch verschlimmern würde. So hat er beispielsweise weitere Steuersenkungen versprochen, die das Defizit in zehn Jahren voraussichtlich um über 7,5 Billionen Dollar erhöhen werden.

Daher sind die Ziele von Elon Musk für das Ministerium für Regierungseffizienz zwar gut, werden aber wahrscheinlich nicht funktionieren.

Bedenken Sie, dass die Führung einer Regierung etwas anderes ist als die Führung eines privaten Unternehmens wie X, wo Musk über 6.000 Stellen entlassen hat.

Donald Trump-Token sind Millionen wert

Das Department of Government Efficiency ist nicht der einzige politische Token, der dieses Jahr gute Ergebnisse erzielt hat. Der MAGA (TRUMP)-Token ist in die Höhe geschossen und hat seine Marktkapitalisierung auf über 172 Millionen US-Dollar gebracht.

Ebenso ist der MAGA Hat (MAGA)-Token in den letzten sieben Tagen um 21 % gestiegen und hat damit einen Wert von 80 Millionen US-Dollar erreicht. Doland Tremp (TREMP) und Super Trump (STRUMP) haben eine Marktkapitalisierung von über 31 Millionen US-Dollar bzw. 18 Millionen US-Dollar erreicht.

Auf der anderen Seite haben Kamala Horris (KAMA) und Kumala Herris (MAWA) nur eine Marktkapitalisierung von 7,6 Millionen bzw. 4,4 Millionen US-Dollar.

Diese Divergenz ist vor allem darauf zurückzuführen, dass Donald Trump von Krypto-Händlern positiver gesehen wird. Daten von Polymarket zeigen beispielsweise, dass seine Chancen, die Parlamentswahlen im November zu gewinnen, in letzter Zeit weiter gestiegen sind.

Seine Chancen, die Wahl zu gewinnen, liegen bei 65,6 %, während Harris nur 34,3 % hat. Seine Chancen auf Kalshi sind auf 62 % gestiegen, während die Chancen bei PredictIt auf 61 % hochgeschnellt sind.

Dennoch ist es noch zu früh, um zu sagen, ob er gewinnen wird, denn Umfragedaten zeigen, dass das Rennen zwischen den beiden viel knapper ist als erwartet. Daten der New York Times gehen davon aus, dass die Chancen in den meisten Swing States gesunken sind.

Der Aufstieg der Meme-Coins

Der Anstieg des Tokens des Department of Government Efficiency ist Teil der anhaltenden Nachfrage nach Meme-Coins.

Von CoinGecko zusammengestellte Daten zeigen, dass diese Token mittlerweile einen Wert von über 60 Milliarden US-Dollar haben. Das bedeutet, dass sie größer sind als bekannte Unternehmen wie AIG, Fortinet, Public Storage, Energy Transfers und Norfork Southern.

Die größten dieser Meme-Münzen haben Motive wie Katzen, Hunde und sogar Ziegen. Dank Meme-Münzengeneratoren wie Pump.fun und Sunpump ist es seit Kurzem ganz einfach geworden, eigene Token zu generieren.

Infolgedessen sind Token, die auf Schlagzeilen basieren, populär geworden. So haben Entwickler beispielsweise den Moo Deng-Token auf den Markt gebracht, der auf einem Zwergnilpferd basiert, das vor einigen Monaten viral ging.

Dieser Trend wird sich wahrscheinlich fortsetzen, da Meme-Coins heutzutage für die Menschen die einfachste Möglichkeit sind, Geld zu verdienen.

Diese Meme-Coins haben sich auch deshalb gut entwickelt, weil die Wahrscheinlichkeit steigt, dass der Bitcoin-Preis auf ein neues Allzeithoch steigt. Polymarket-Daten sagen voraus, dass die Münze den Widerstand bei 73.800 $ erneut testen und ihn in diesem Jahr überschreiten wird.