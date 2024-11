Xpeng beginnt mit dem Bau einer neuen Fabrik zur Produktion von 10.000 fliegenden Autos pro Jahr

Xpeng AeroHT, die Abteilung für fliegende Autos von Xpeng, hat mit dem Bau einer 180.000 Quadratmeter großen Produktionsanlage in Guangzhou begonnen, in der das neu vorgestellte modulare Flugauto, der Land Aircraft Carrier (LAC), produziert werden soll.

Die Fertigstellung dieser Anlage ist für 2026 geplant. Sie wird über eine Produktionskapazität von bis zu 10.000 Einheiten pro Jahr verfügen.

Nachdem Xpeng seit der Markteinführung im September über 3.000 Vorbestellungen generiert hat, positioniert das Unternehmen seine fortschrittliche Transportinnovation an der Spitze des modularen Flugautosektors in China.

Was ist der Landflugzeugträger von Xpeng?

Der im September vorgestellte Land Aircraft Carrier von Xpeng kostet rund 2 Millionen Yuan und ist ein zweiteiliges Fahrzeug, das sowohl für den Boden- als auch für den Luftverkehr geeignet ist.

Das LAC besteht aus einem dreiachsigen Träger und einer großen Drohne, die autonom auf dem Träger landen und andocken kann.

Nach seiner ersten öffentlichen Vorführung auf der kommenden Zhuhai Air Show im November 2024 bietet das modulare Design des Fahrzeugs Vielseitigkeit für zahlreiche Anwendungen, von Rettungsdiensten bis hin zum privaten Transport.

Während die Nachfrage bei Einzelkäufern möglicherweise begrenzt ist, erwartet Xpeng großes Interesse aus Sektoren wie dem Rettungs- und öffentlichen Dienst, in denen Mobilität von entscheidender Bedeutung ist.

Xpeng ist nicht der einzige chinesische Autohersteller, der in den Bereich der fliegenden Autos einsteigt. Kürzlich stellte auch Chery sein modulares Flugfahrzeug vor, was das wachsende Interesse an fliegenden Autos in der gesamten chinesischen Autoindustrie unterstreicht.

Das Potenzial fliegender Autos steht im Einklang mit Chinas Ambition, bei neuen Transportlösungen führend zu sein.

Die Entwicklung unterstützender Vorschriften für die sichere Nutzung dieser Fahrzeuge im Alltag wird wahrscheinlich zu einer breiteren Akzeptanz beitragen.

Der LAC ist 5,5 Meter lang, 2 Meter breit und 2 Meter hoch und zeichnet sich durch ein minimalistisches, aerodynamisches Design aus. Der auf der 800-V-EREV-Plattform von Xpeng basierende Träger kann eine kombinierte Reichweite von 1.000 km pro Ladung erreichen.

Die Flugkomponente, eine vollelektrische Drohne, kann automatisch an den Träger andocken und ist für 5-6 Flüge mit voller Ladung ausgestattet. Dank ihres Hochspannungssystems kann die Drohne in nur 18 Minuten von 30 % auf 80 % aufgeladen werden.

Xpengs neue Fabrik in Guangzhou

Das neue Werk von Xpeng in der Entwicklungszone von Guangzhou wird vier Produktionswerkstätten beherbergen, die alle Prozesse von der Montage bis zur Lackierung abdecken.

Obwohl der Bau ursprünglich für September geplant war, wird nun erwartet, dass die Anlage rechtzeitig zu Xpengs Produktionszielen im Jahr 2026 betriebsbereit sein wird.

Der Schwerpunkt des Werks wird auf der Herstellung der Flugzeugkomponente des LAC liegen, während die Trägermontage in den bestehenden Anlagen von Xpeng erfolgt.

Trotz anfänglicher Begeisterung steht die Kommerzialisierung fliegender Autos vor regulatorischen und preislichen Herausforderungen.

Die hohen Kosten des LAC sowie Chinas sich weiterentwickelnder Rechtsrahmen für Fluggeräte könnten einer breiten Markteinführung im Wege stehen.

Darüber hinaus ist für den gewerblichen Betrieb dieser Fahrzeuge weiterhin der Erwerb einer Fluglizenz erforderlich.

Allerdings könnte Xpengs Fokus auf Partnerschaften mit institutionellen Kunden, darunter Rettungsdienste, die Nachfragerisiken bei privaten Verbrauchern abmildern.

Der Erfolg des Landflugzeugträgers könnte die Stellung von Xpeng auf dem globalen Automobilmarkt neu definieren.

Das Vorhaben des Unternehmens, Flugfahrzeuge herzustellen, steht im Einklang mit der Entwicklung hochtechnologischer Mobilitätslösungen, von denen viele erwarten, dass sie die Zukunft des Stadt- und Notfalltransports prägen werden.

Da Xpeng ein Pionier auf dem Gebiet der Flugautotechnologie ist, könnte die Eröffnung seines Werks ein Zeichen für weitere Fortschritte sein und Chinas Führungsrolle im Bereich der modernen Automobilherstellung stärken.