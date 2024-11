Nur noch wenige Tage bis zur US-Präsidentschaftswahl. Und die Hersteller bereiten sich auf mögliche politische Veränderungen vor, die die Entwicklung der Branche auf Jahre hinaus beeinflussen könnten.

Obwohl sie auf dem besten Weg zu einem ihrer besten Jahre sind, bleiben viele Unternehmen angesichts unbekannter Faktoren vorsichtig, insbesondere im Hinblick auf die Handelspolitik im Zuge möglicher Zölle Trumps.

Ein Sieg der Demokraten hingegen könnte zur Aufrechterhaltung des Status quo führen.

Derzeit liegen die Industrieaktien im Russell 1000 (mit Ausnahme von Boeing) im Jahr 2024 bei etwa 22 %, was dem Anstieg des S&P 500 sehr nahe kommt.

Sie werden zum etwa 25-Fachen des für 2025 erwarteten Gewinns gehandelt, also einem Aufschlag auf das 21-fache des Marktwerts.

„Die Nachfrage bleibt gedämpft, da die Unternehmen aufgrund der Geldpolitik der Bundesregierung … und der Wahlunsicherheit eine mangelnde Bereitschaft zeigten, in Kapital und Lagerbestände zu investieren“, sagte Timothy Fiore, Vorsitzender der PMI-Umfrage des Institute for Supply Management (ISM), in ihrem Oktoberbericht, wie Barron’s berichtet.

Die Nachfrage nach KI und Luft- und Raumfahrt dürfte stabil bleiben

Die Hersteller haben in diesem Jahr von erheblichen Ausgaben für Elektrifizierung und künstliche Intelligenz-Infrastruktur profitiert.

Da große Technologieunternehmen Milliarden in KI-Rechenzentren stecken, ist die Nachfrage nach der Ausrüstung sprunghaft angestiegen und damit auch der Bedarf an Flugzeugteilen und neuen Jets, was das Wachstum der Luft- und Raumfahrtzulieferer ankurbelt.

Trotz allgemeiner Flaute in der Industrie wird erwartet, dass die Nachfrage nach KI und Luft- und Raumfahrt bis 2025 stabil bleibt.

Für Boeing war es allerdings kein einfaches Jahr. Die Aktie ist seit Jahresbeginn um rund 41 Prozent gefallen, im Gegensatz zu den allgemeinen Zuwächsen in der Branche. Grund dafür sind anhaltende Produktions- und Qualitätsprobleme sowie ein Streik der Gewerkschaft der Maschinenarbeiter.

Zwar bleibt die Nachfrage hoch, doch das Unternehmen steht vor einer Reihe von Hürden, zu denen verstärkte behördliche Kontrollen und Produktionsbeschränkungen gehören.

Mögliche Zolländerungen könnten Handelskrieg auslösen

Sollte Donald Trump die Wahl gewinnen, könnten seine Pläne für Zollerhöhungen neue Herausforderungen mit sich bringen.

Seine Strategie, durch Zölle mehr Produktion in die USA zurückzuholen, mag auf den ersten Blick vorteilhaft erscheinen.

Erhöhte Zölle führen jedoch häufig zu Vergeltungsmaßnahmen, und ein neuer Handelskrieg könnte einige der größten amerikanischen Hersteller treffen, insbesondere in der Luft- und Raumfahrtindustrie.

China etwa ist ein Großkunde von Boeing; China Southern Airlines betreibt rund 200 Boeing 737-Jets.

Sollten neue Zölle die Beziehungen zwischen den USA und China jedoch gefährden, könnte Peking künftige Boeing-Bestellungen stoppen.

Auch gegen europäische Hersteller erhobene Zölle könnten Boeing treffen, das seine Flugzeuge nicht in Europa baut.

Airbus, das in Mobile im Bundesstaat Alabama Flugzeuge herstellt, könnte von seinem Standort in den USA profitieren und hätte in einem solchen Szenario einen potenziellen Vorteil.

Zulieferer wie GE Aerospace, die sowohl Airbus als auch Boeing beliefern, sind von den Zöllen möglicherweise weniger direkt betroffen, obwohl auch sie Störungen im Zusammenhang mit der Produktion von Boeing und geopolitischen Unsicherheiten vermeiden möchten.

Reshoring schafft Arbeitsplätze, aber die industrielle Dynamik bleibt schwach

Die Bemühungen, die US-Produktion durch Zölle und staatliche Maßnahmen anzukurbeln, haben in den letzten Jahren Ergebnisse gebracht.

Seit Trumps erster Amtszeit ist die Beschäftigung in der Branche gestiegen, da die Unternehmen ihre inländische Produktion von Halbleitern, Batterien und Autos hochgefahren haben.

Die Zahl der Beschäftigten im US-Fertigungsgewerbe stieg von 12,4 Millionen Arbeitnehmern Ende 2016 auf 12,9 Millionen im September 2024, was ein stetiges Wachstum sowohl während der Trump- als auch der Biden-Regierung darstellt.

Doch die größeren Herausforderungen des Sektors lassen sich durch Reshoring allein nicht lösen.

Diese Einschränkung spiegelt sich in der Performance großer Akteure wie Rockwell Automation und Honeywell wider, deren Performance in den letzten zwei Jahren mit durchschnittlichen Renditen von nur 8 % hinter dem S&P 500 zurückblieb.

Darüber hinaus lag der monatliche PMI-Index des ISM, der das Wachstum im verarbeitenden Gewerbe anzeigt, in den vergangenen zwei Jahren nur einmal über 50, was auf eine tiefe Schwäche der Industrie hinweist.

Niedrigere Zinsen als kurzfristiger Rückenwind

Die Wahl könnte einige Unsicherheiten beseitigen, die Hersteller bleiben jedoch vorsichtig.

Rückenwind könnte jedoch von den für 2025 erwarteten niedrigeren Zinsen ausgehen, die voraussichtlich dazu beitragen werden, die Investitionsausgaben und die Auftragsdynamik in der gesamten Branche anzukurbeln.

„Angesichts der historisch hohen Kapazitätsauslastung im Bereich der Herstellung langlebiger Güter dürfte sich die Auftragsdynamik Ende 2024 und bis ins Jahr 2025 hinein nach den US-Wahlen und den Zinssenkungen beschleunigen“, schrieb Saree Boroditsky, Analystin bei Jefferies, in einem aktuellen Bericht.

Während sich die Hersteller auf das neue Jahr vorbereiten, hoffen sie auf politische Stabilität und anhaltende Unterstützung durch Zinssenkungen.

Doch alle Augen richten sich auf das Wahlergebnis, denn je nachdem, wie es ausgeht, könnte es das Wachstum entweder ankurbeln oder behindern.