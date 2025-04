Gold gibt nach Rekordniveau nach, aber Marktoptimismus bleibt stark

Die Goldpreise gaben am Donnerstag nach neuen Rekordhochs nach, Experten sehen jedoch nur begrenztes Abwärtspotenzial für das Edelmetall.

Der aktivste Goldkontrakt an der COMEX stieg im Laufe des Tages auf fast 3.200 $ pro Unze. Die Preise sind jedoch seitdem wieder gefallen.

Zum Zeitpunkt der Abfassung dieses Textes lag der Juni-Goldkontrakt an der COMEX bei 3.149,14 $ pro Unze, ein Rückgang von 0,5 % gegenüber dem vorherigen Schlusskurs.

Experten gehen jedoch davon aus, dass die Gefahr von US-Zöllen die Nachfrage nach dem Edelmetall als sicherer Hafen in den kommenden Sitzungen weiterhin stützen wird.

„Nach der Ankündigung gegenseitiger Zölle erreichte Gold ein Rekordhoch, wobei die Spotpreise zeitweise fast 3.170 $ pro Unze erreichten“, sagte ein Analyst der ING Group in einer Mitteilung.

ING-Analysten fügten hinzu:

Diese Zölle werden die Sorgen um das globale Wachstum verstärken. Es wird auch Unsicherheit darüber bestehen, wie Handelspartner Vergeltungsmaßnahmen ergreifen werden, was den Goldpreis wahrscheinlich weiterhin stützen wird.

Trumps Zölle

US-Präsident Donald Trump enthüllte am Mittwoch einen neuen Zollplan, der einen Grundzoll von 10 % auf alle US-Importe und zusätzliche Zölle auf zahlreiche Länder, darunter einige wichtige Handelspartner, umfasst.

Diese Eskalation des Handelskrieges hat Besorgnis auf den globalen Märkten ausgelöst.

Die Trump-Regierung bestätigte, dass die geplanten 25-prozentigen Zölle auf importierte Autos und Lastwagen am 3. April in Kraft treten werden.

Die Zölle auf importierte Autoteile treten am 3. Mai in Kraft.

„Die Entwicklungen erhöhen das Risiko eines sich ausweitenden Handelskrieges, der den globalen Freihandel stören und sich negativ auf die Weltwirtschaft auswirken könnte“, sagte Haresh Menghani, Redakteur bei FXstreet, in einem Bericht.

„Dies wiederum hat die Nachfrage nach traditionellen sicheren Anlagen erhöht.“

Der neue Rekordhochstand des Goldpreises am Donnerstag wurde durch starke Verkäufe des US-Dollars weiter befeuert.

Fed könnte zu Zinssenkungen gezwungen sein

Die Stimmung der Anleger hat sich in Richtung Besorgnis über die möglichen Auswirkungen der protektionistischen Handelspolitik von Präsident Trump verschoben.

Es wächst die Sorge, dass diese Politik das Wirtschaftswachstum ersticken und die US-Wirtschaft letztendlich in eine Rezession führen könnte.

Dies hat zu einer deutlichen Anpassung der Markterwartungen geführt, wobei die Anleger nun eine Wahrscheinlichkeit von 70 % einpreisen, dass die Federal Reserve (Fed) bereits im Juni mit einer Senkung der Kreditkosten reagieren wird.

Darüber hinaus hat die vorherrschende Risikoaversion am Markt einen Flucht in sichere Anlagen ausgelöst und die Nachfrage nach US-Staatsanleihen in die Höhe getrieben.

Dieser Nachfrageschub hat die Renditen von Staatsanleihen über alle Laufzeiten hinweg sinken lassen.

Der Rückgang der Renditen von Staatsanleihen hat wiederum Abwärtsdruck auf den Dollar ausgeübt, da niedrigere Renditen US-Vermögenswerte für ausländische Investoren weniger attraktiv machen.

Silber wird Gold möglicherweise nicht übertreffen

Laut einem Kitco-Bericht bleibt die Bank of America optimistisch in Bezug auf Silber, erwartet aber nicht, dass das Metall Gold übertreffen wird.

Die Bank erwartet, dass der Silberpreis an der COMEX im Jahr 2025 durchschnittlich 35 $ pro Unze betragen wird.

Die Silberpreise haben Schwierigkeiten, die Gewinne über 34 $ pro Unze zu halten, während die Goldpreise die Marke von 3100 $ pro Unze überschritten haben.

Zum Zeitpunkt der Abfassung dieses Textes lag der Silberpreis bei 33,44 $ pro Unze und damit 3,5 % niedriger.

Das Gold-Silber-Verhältnis, das derzeit mit über 92 Punkten einen Zweijahreshöchststand erreicht hat, zeigt, dass jetzt 92 Unzen Silber benötigt werden, um den Wert einer Unze Gold zu erreichen.

Dies ist deutlich höher als der historische Durchschnitt von etwa 60 Punkten.

Obwohl das Potenzial für steigende Silberpreise besteht, prognostizieren Analysten der Bank of America, dass das Gold-Silber-Verhältnis hoch bleiben wird.

Analysten der Bank of America sagten:

Wir bleiben optimistisch (bezüglich) Gold, würden aber Positionierungen auf eine Mittelwertrückkehr bei Gold-Silber-Spreads vermeiden, da wir keine Kointegration feststellen.

Die Bank of America merkte außerdem an, dass Silber in einem typischen Bullenmarkt für Edelmetalle tendenziell besser als Gold abschneidet. Die Rallye der Goldpreise sei jedoch durch die Akkumulation von Zentralbanken angeheizt worden, so die Bank.

Die Lagerung von Silber ist schwierig, weshalb die Zentralbanken Nettoverkäufer des Metalls sind.