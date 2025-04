US-Dollar-Index (DXY) stürzt ab, da Trumps Zölle das Marktvertrauen erschüttern: Könnte er auf 100 fallen?

Der US-Dollar-Index (DXY) stürzte am Donnerstag um mehr als 2 % auf 101,41 ab – der stärkste Ein-Tages-Rückgang seit über zwei Jahren.

Der Kurssturz ließ den Dollar auf ein Sechsmonatstief fallen, da die Händler vonPräsident Donald Trumps weitreichendem neuen Zollplan überrascht wurden. Er kündigte einen Grundzoll von 10 % auf alle Importe an, wobei höhere Zölle auf wichtige Handelspartner – China (54 %), die Europäische Union (20 %) und Vietnam (46 %) – erhoben werden sollen.

Der überraschende Schritt löste eine heftige Reaktion an den globalen Märkten aus, schürte Rezessionsängste und verstärkte die Inflationssorgen in den USA.

Nach der Ankündigung der Zölle erhöhten Händler auch ihre Wetten auf Zinssenkungen der Federal Reserve.

Die Markterwartungen verschoben sich auf drei oder vier Zinssenkungen um jeweils 0,25 Prozentpunkte im Jahr 2025, gegenüber den zuvor prognostizierten drei.

Die erste Zinssenkung wird nun allgemein im Juni erwartet, da Anleger sich Sorgen über das verlangsamte Wachstum und die steigenden Kosten machen.

Der US-Dollar verliert seine Eigenschaften als sicherer Hafen.

Ray Attrill, Leiter der Devisenstrategie bei der National Australia Bank, sagte, der Dollar profitiere nicht von seinem üblichen Status als sicherer Hafen.

„Die Verschärfung der US-Wachstumsbedenken aufgrund der Zollerhöhungen und die damit verbundenen weiteren Kursverluste an den US-Börsen haben dazu geführt, dass der Dollar nicht von seinem traditionellen Status als sicherer Hafen und Reservewährung profitiert“, bemerkte er.

George Saravelos, Leiter der Devisenforschung bei der Deutschen Bank, warnte davor, dass die Zölle das Vertrauen in die US-Wirtschaft und ihre Währung untergraben könnten.

„Die sicheren Hafen-Eigenschaften des Dollars werden untergraben, was erhebliche Kosten für nicht abgesicherte Dollarbestände verursacht“, erklärte er.

Saravelos warnte davor, dass ein starker Rückgang des Dollars in Verbindung mit fallenden US-Aktien und steigenden Renditen von US-Staatsanleihen auf beschleunigte Kapitalabflüsse hindeuten könnte.

„Letztendlich hat die USA ein großes Leistungsbilanzdefizit, und die Währung ist für ihre Stabilität auf Kapitalzuflüsse angewiesen“, fügte er hinzu.

Ein ungeordneter Verfall des Dollars, so argumentierte er, könnte die globalen Märkte stören und Interventionen der Zentralbanken auslösen.

JPY und EUR legen zu.

Der japanische Yen legte gegenüber dem Dollar um fast 2 % zu, was die gestiegene Nachfrage nach sicheren Anlagen widerspiegelt.

Die Renditen 10-jähriger US-Staatsanleihen fielen ebenfalls auf den niedrigsten Stand seit Oktober und setzten den Dollar weiter unter Druck.

Unterdessen legte der Euro gegenüber dem Dollar um mehr als 2 % zu und stieg in der europäischen Sitzung am Donnerstag auf 1,1145.

Ein schwächerer Dollar stellt die globalen Märkte vor größere Herausforderungen.

Analysten warnen, dass eine Beschleunigung des Dollarverfalls Interventionen großer Zentralbanken, insbesondere der Europäischen Zentralbank (EZB), auslösen könnte.

„Das Letzte, was die EZB will, ist ein extern auferlegter disinflationärer Schock durch einen Vertrauensverlust in den Dollar und eine starke Aufwertung des Euro zusätzlich zu den Zöllen“, bemerkte Saravelos.

Technische Analyse des US-Dollar-Index

Laut FXStreet öffnet sich nach dem Durchbrechen des Niveaus von 101,90 ein weiterer „breiter Bereich“ für eine weitere Abwertung des Greenback, wobei das runde Niveau von 100,00 als Abwärtsziel gilt.

„Auf der negativen Seite ist 101,90 die erste Verteidigungslinie, und sie sollte einen Aufschwung auslösen können, da der Momentum-Indikator Relative Strength Index (RSI) im Tageschart Warnungen vor überverkauften Bedingungen ausgibt. Vielleicht nicht an diesem Donnerstag, aber in den kommenden Tagen könnte ein Durchbruch unter 101,90 einen weiteren Rückgang in Richtung 100,00 zur Folge haben“, hieß es.

Quelle: FXStreet



Angesichts der steigenden Rezessionsrisiken richten die Marktteilnehmer ihre Aufmerksamkeit auf den US-Arbeitsmarktbericht (Nonfarm Payrolls, NFP) für März, der am Freitag veröffentlicht wird.

Die Beschäftigungsdaten werden entscheidend sein, um die Erwartungen an den nächsten Schritt der Fed zu formen.

Der jüngste ADP-Bericht zur Beschäftigungsentwicklung zeigte, dass die Beschäftigung im privaten Sektor im März um 155.000 Stellen gestiegen ist, deutlich mehr als die erwarteten 105.000.

Starke Arbeitsmarktdaten könnten den Entscheidungsprozess der Fed erschweren, da die politischen Entscheidungsträger die Inflationsrisiken gegen die Gefahr eines wirtschaftlichen Abschwungs abwägen müssen.

Während die Märkte Trumps aggressive Handelspolitik verarbeiten, bereiten sich die Anleger auf weitere Volatilität vor, wobei die globale Wirtschaftsstabilität auf dem Spiel steht.