Präsident Trump stürzte diese Woche die globalen Finanzmärkte in den Abgrund, als er steile neue Zölle auf eine ganze Reihe von Ländern ankündigte, darunter 34 % auf China und 20 % auf die EU.

Inmitten des Chaos gibt es laut Citi-Analyst Paul Lejuez zwei US-amerikanische Einzelhändler, die tatsächlich von Trumps Handelspolitik profitieren könnten: TJX und Ross Stores.

Lejuez erwartet, dass die beiden genannten Einzelhandelsaktien überdurchschnittlich abschneiden und das Jahr stark beenden werden.

Hier erfahren Sie, warum der Citi-Analyst optimistisch in Bezug auf TJX und ROSS ist und was diese beiden Einzelhändler 2025 für Anleger bereithalten.

TJX Companies Inc. (NYSE: TJX)

Copy link to section

Die TJX-Aktien haben sich im vergangenen Monat bereits um mehr als 10 % erholt, aber der Citi-Analyst sieht weiterhin erhebliches Aufwärtspotenzial bei dem Discounter.

„Zölle werden wahrscheinlich erhebliche Marktverwerfungen verursachen und die Verfügbarkeit von Produkten für Billiganbieter zu attraktiven Preisen deutlich erhöhen“, teilte Paul Lejuez seinen Kunden in einer Research-Notiz mit.

Lejuez stufte die TJX-Aktie diese Woche auf „Kaufen“ hoch und erhöhte sein Kursziel auf 140 US-Dollar, was ein weiteres Aufwärtspotenzial von 12 % gegenüber dem aktuellen Niveau impliziert.

Der Citi-Analyst hob in seinem Bericht die starke Weihnachtssaison des Einzelhändlers hervor und fügte hinzu, dass die Dynamik angesichts der Rezessionsängste und des Trends der Verbraucher zu Discountern wahrscheinlich anhalten werde.

Darüber hinaus bietet die TJX-Aktie derzeit eine Dividendenrendite von 1,36 %, was sie auf dem aktuellen Niveau noch attraktiver macht, insbesondere wenn man auf eine Verlangsamung in der zweiten Hälfte des Jahres 2025 setzt.

Die Wall Street teilt im Großen und Ganzen Paul Lejuez’ Optimismus bezüglich TJX Companies, wie die zum Zeitpunkt der Abfassung dieses Textes bestehende Konsens-Analystenbewertung „Overweight“ für die Einzelhandelsaktie belegt.

Ross Stores Inc (NASDAQ: ROST)

Copy link to section

Citi ist trotz der Gegenwinde durch Zölle und der damit verbundenen Sorgen vor einer möglichen Konjunkturabschwächung in den kommenden Monaten aus ähnlichen Gründen wie bei TJX Companies optimistisch für Ross-Aktien.

Darüber hinaus hat die amerikanische Discount-Kaufhauskette in diesem Jahr mehr als 15 % verloren, was sie auch in Bezug auf die Bewertung relativ attraktiver macht.

„Wir sehen den Off-Price-Bereich kurzfristig defensiv positioniert, aber langfristig gut aufgestellt für weiteres Wachstum, da andere Einzelhändler Schwierigkeiten haben und Filialen schließen“, schrieb er diese Woche in einem Bericht.

Paul Lejuez sieht für den Einzelhandel zunehmende Herausforderungen voraus, die bei einer Schwächung des Konsumklimas durch Zölle zu möglichen Filialschließungen führen könnten.

In seiner Research-Notiz stufte er die ROST-Aktie ebenfalls auf „Kaufen“ hoch und erhöhte sein Kursziel auf 146 US-Dollar, was ein Aufwärtspotenzial von deutlich über 10 % gegenüber dem aktuellen Niveau signalisiert.

Ähnlich wie TJX zahlt auch Ross Stores Inc. mit Hauptsitz in Dublin derzeit eine Dividendenrendite von 1,23 %, was das Unternehmen für diejenigen attraktiv macht, die eine neue Quelle passiven Einkommens erschließen möchten.