Von Fords Mitarbeiterpreisnachlässen bis zu Stellantis’ Werksschließungen – Autozölle zwingen die Autohersteller zum Handeln.

Die am Donnerstag in Kraft getretenen 25-prozentigen Zölle auf importierte Autos haben die globale Automobilindustrie erschüttert und die großen Autohersteller zu schnellen, unterschiedlichen Reaktionen gezwungen.

Da die neuen Abgaben die Lieferketten, Preismodelle und die Beschäftigungslage zu verändern drohen, ergreifen Unternehmen von Stellantis bis Hyundai Maßnahmen, um Gewinne und Kunden zu schützen.

Da die Zölle auf im Ausland montierte Autos nun in Kraft sind und die Zölle auf importierte Teile am 3. Mai in Kraft treten sollen, beeilen sich die Automobilhersteller, die Kosten zu bewältigen.

Einige haben sich für die Stilllegung von Produktionslinien entschieden, andere bieten hohe Rabatte an oder prüfen Möglichkeiten zur Ausweitung der inländischen Fertigung.

Die Aktienkurse der meisten Automobilhersteller blieben am Donnerstag und in den US-Vormarktstunden am Freitag im Minus.

Invezz untersucht die verschiedenen Strategien, die Automobilhersteller zur Bewältigung der Störungen anwenden.

Stellantis legt Werke still und wird vorübergehend 900 Mitarbeiter entlassen.

Stellantis, der Eigentümer von Jeep, Dodge, Ram und Chrysler, gab bekannt, dass es als Reaktion auf die Zölle zwei Montagewerke – eines in Windsor, Ontario, und ein weiteres in Toluca, Mexiko – vorübergehend schließen werde.

Das Werk in Windsor, in dem der Chrysler Pacifica und der Dodge Charger hergestellt werden, wird zwei Wochen lang stillgelegt.

Das Werk in Toluca, in dem der Jeep Compass und der Wagoneer S montiert werden, wird vom 7. April bis zum Monatsende stillgelegt.

Stellantis erklärte, die Unterbrechung werde das Unternehmen zwingen, rund 900 Mitarbeiter in Antriebsstrang- und Stanzwerken in Indiana und Michigan zu entlassen.

„Wir bewerten die US-Zölle auf importierte Fahrzeuge weiterhin und werden uns mit der US-Regierung zu diesen Maßnahmen austauschen“, sagte ein Sprecher von Stellantis gegenüber MT Newswires.

Die Stellantis-Aktien fielen am Freitag im vorbörslichen Handel um über 7 %.

Fords Rabattaktion „Aus Amerika für Amerika“ bietet Kunden Mitarbeiterpreise

Im Gegensatz dazu hat Ford einen marktorientierteren Ansatz gewählt, indem es auf seine Lagerbestände zurückgriff, um den Kostendruck abzufedern.

Der in Michigan ansässige Automobilhersteller hat ein Programm mit dem vorläufigen Namen „From America for America“ gestartet, das angeblich allen Kunden im ganzen Land die Mitarbeiterpreise anbietet, die traditionell Ford-Mitarbeitern vorbehalten waren.

Obwohl das Unternehmen den Plan noch nicht offiziell bekannt gegeben hat, berichtet Reuters, dass die Rabatte seit Donnerstag gelten.

Dieser Schritt hilft Ford, sich von Wettbewerbern abzuheben, die die Preise erhöhen, um die Zölle auszugleichen.

Fords Position ist relativ vorteilhaft. Das Unternehmen produziert etwa 80 % der in den Vereinigten Staaten verkauften Fahrzeuge im Inland und bietet damit einen größeren Puffer gegen Zölle als Wettbewerber, die stärker auf Importe angewiesen sind.

Das Unternehmen sieht sich jedoch weiterhin mit drohenden Kostensteigerungen aufgrund der Zölle auf Teile vom 3. Mai konfrontiert.

Die Rabattstrategie passt auch zur Botschaft „Made in America“, die in der Trump-Regierung populär ist und die letzte Woche die umfassenden Zölle angekündigt hat, um die Fertigung zurück in die USA zu holen.

Der Aktienkurs von Ford fiel am Freitag im vorbörslichen Handel um 3,67 %.

Volkswagen führt eine Importgebühr für in den USA verkaufte Fahrzeuge ein.

Volkswagen hat einen anderen Weg eingeschlagen und seinen US-Händlern signalisiert, dass Preiserhöhungen bevorstehen.

In einem am 1. April an die Händler gerichteten Memo, das der New York Times vorliegt, teilte der deutsche Automobilhersteller mit, dass er noch in diesem Monat eine neue Importgebühr auf seine US-Fahrzeuge einführen werde.

Es wurden auch die Schienenlieferungen von Autos aus Mexiko ausgesetzt, obwohl die Seetransporte weiterlaufen, und die Händler wurden angewiesen, die von Zöllen betroffenen Fahrzeuge bis auf Weiteres in den Häfen zurückzuhalten.

Das Unternehmen gab an, die endgültigen Preisänderungen bis Mitte April zu bestätigen.

In den USA montierte Fahrzeuge, wie der Volkswagen Atlas und der ID.4 in Chattanooga, Tennessee, sind nicht immun gegen Kostendruck.

Beide sind auf importierte Teile angewiesen, die von den kommenden Zöllen betroffen sein werden.

In einer Erklärung bestätigte Volkswagen, das Memo an die Händler verschickt zu haben, weil man „sehr transparent mit der Bewältigung dieser unsicheren Zeit“ umgehen wolle.

„Wir haben das beste Interesse unserer Händler und Kunden im Blick, und sobald wir die Auswirkungen auf das Geschäft quantifiziert haben, werden wir unsere Strategie mit unseren Händlern teilen“, sagte das Unternehmen.

Der Aktienkurs von Volkswagen fiel am Freitag um mehr als 5 %.

GM steigert die Lkw-Produktion in Indiana

General Motors reagiert auf den Zollschock mit einer Steigerung der inländischen Produktion.

Das Unternehmen plant, die Produktion seiner leichten Nutzfahrzeuge – Chevrolet Silverado und GMC Sierra – in seinem Werk in Fort Wayne, Indiana, zu steigern.

Der Schritt ist Teil einer umfassenderen Strategie, die GM-CEO Mary Barra im Januar andeutete und die darauf hindeutet, dass eine erhöhte US-Kapazität das Risiko von Zöllen auf in Mexiko und Kanada gebaute Fahrzeuge ausgleichen könnte.

Um die Produktionssteigerung zu erleichtern, wird GM die Produktion im Werk Fort Wayne zwischen dem 22. und 25. April einstellen.

Das Werk erwartet laut interner Kommunikation mit der United Auto Workers die Schaffung von 225 bis 250 Arbeitsplätzen und die Einstellung mehrerer hundert Zeitarbeiter.

Lokale Gewerkschaftsvertreter sagten, dass zur Erreichung der neuen Produktionsziele möglicherweise zusätzliche Überstundentage eingeplant werden.

Der Aktienkurs von GM fiel am Freitag im vorbörslichen Handel um mehr als 5 %.

Hyundai warnt vor möglichen Preiserhöhungen.

Die Hyundai Motor Company wies ebenfalls auf die Wahrscheinlichkeit von Fahrzeugpreiserhöhungen hin.

In einer Mitteilung an die Händler warnte Randy Parker, CEO von Hyundai und Genesis Motor North America, dass die Preise für Fahrzeuge, die nach dem 2. April im Großhandel verkauft werden, nicht mehr garantiert seien.

Parker räumte ein, dass die Abhängigkeit des Unternehmens von Importen aus Mexiko und Kanada relativ gering sei und dass Hyundai „fest etablierte“ Investitionen in den USA habe.

Der koreanische Automobilhersteller erklärte jedoch, er beobachte die politischen Entwicklungen weiterhin und überprüfe seine Strategien, um die Rentabilität zu erhalten.

Offizielle Preisänderungen wurden noch nicht angekündigt, aber Unternehmensvertreter in Seoul sagten, sie würden ihre Optionen „genau prüfen“.