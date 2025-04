Die Zölle von Präsident Donald Trump und die darauf folgenden Vergeltungsmaßnahmen anderer Länder haben diese Woche an den US-Börsen für Chaos gesorgt.

Dennoch ist der bekannte Investor Jim Cramer weiterhin überzeugt, dass es derzeit spannende Kaufgelegenheiten am Aktienmarkt gibt, inmitten eines von ihm in seinem jüngsten Briefing an den Investing Club als „künstlichen Ausverkauf“ bezeichneten Szenarios.

Drei Namen, die er besonders zum Kauf nach dem jüngsten Rückgang empfiehlt, sind Home Depot, Nvidia und Amazon.

Home Depot Inc. (NYSE: HD)

Copy link to section

Cramer empfiehlt, bei HD-Aktien den Kursrückgang zum Kauf zu nutzen, da der Baumarkt mehr als die Hälfte seiner Waren aus Nordamerika bezieht.

Wichtiger noch ist, dass der ehemalige Hedgefondsmanager erwartet, dass die Home-Depot-Aktie von sinkenden Zinsen profitieren wird.

Beachten Sie, dass die Hypothekenzinsen derzeit auf einem Sechsmonatstiefstand liegen.

Vor diesem Hintergrund sollte „Home Depot gekauft werden, vielleicht sogar aggressiv“, so Jim Cramer.

Die aufgestaute Nachfrage nach Wohnraum könnte sich auch positiv auf die HD-Aktie auswirken, fügte er hinzu. Darüber hinaus macht die Dividendenrendite von 2,56 %, die an Home Depot-Aktien gebunden ist, den Besitz zu den aktuellen Kursen noch attraktiver.

Die Wall Street stimmt Cramer in Bezug auf den Baumarkt zu. Die Konsens-Einstufung der Analysten für HD lautet „Übergewichtung“ mit einem durchschnittlichen Kursziel von 432 US-Dollar, was einem Aufwärtspotenzial von über 25 % gegenüber dem aktuellen Niveau entspricht.

Nvidia Corp (NASDAQ: NVDA)

Copy link to section

China hat bereits Vergeltungszölle auf amerikanische Waren angekündigt, die Nvidia schaden werden, da das Unternehmen erhebliche Umsätze in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt erzielt.

Dennoch empfiehlt Jim Cramer, bei Schwäche NVDA-Aktien zu kaufen, da er weiterhin an das langfristige Potenzial des Unternehmens glaubt, insbesondere an seine Schlüsselrolle in der KI-getriebenen industriellen Revolution.

Cramer sieht Nvidias hochmoderne Chips als zentral für die Fortschritte im Bereich der künstlichen Intelligenz, die er als transformative Kraft in allen Branchen betrachtet.

Seine Einschätzung der Nvidia-Aktie deckt sich auch mit der der Wall Street.

Trotz eines starken Kursverfalls sehen Analysten eine letztendliche Erholung der KI-Aktie auf 173 Dollar, was ein Aufwärtspotenzial von über 85 % von hier aus bedeutet.

Amazon.com Inc. (NASDAQ: AMZN)

Copy link to section

Fast die Hälfte der 10.000 umsatzstärksten Verkäufer auf dem US-amerikanischen Amazon-Marktplatz stammt aus China.

Der E-Commerce-Riese bezieht auch eine große Anzahl der von ihm verkauften Waren aus Peking.

Dennoch bleibt der Moderator von Mad Money nach dem Ausverkauf optimistisch in Bezug auf Amazon-Aktien, unter anderem weil sie zu einer attraktiven Bewertung gehandelt werden.

AMZN wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von etwa 30 gehandelt, deutlich unter dem historischen Durchschnitt von über 55.

Darüber hinaus verfügt das multinationale Unternehmen laut Jim Cramer über ein robustes Geschäftsmodell und diversifizierte Einnahmequellen, die es widerstandsfähig gegenüber wirtschaftlichen Herausforderungen machen.

Ähnlich wie die anderen Namen auf dieser Liste deckt sich Cramers Einschätzung der AMZN-Aktien auch mit der von Wall-Street-Analysten.

Das durchschnittliche Kursziel für die Technologieaktie liegt derzeit bei etwa 267 US-Dollar, was ein Aufwärtspotenzial von fast 60 % bedeutet.