Die globalen Aktienmärkte brachen am Montag ein und verschärften die starken Verluste der Vorwoche, da die eskalierenden Handelsspannungen erneute Befürchtungen einer weltweiten Rezession auslösten.

Der Londoner FTSE 100 trug die Hauptlast und fiel um 488 Punkte bzw. 6 % auf 7566 – den niedrigsten Stand seit Februar 2024.

Der erneute Kurssturz übertraf sogar den Rückgang von fast 5 % am Freitag, der auf Chinas Vergeltungsmaßnahmen gegen US-Zölle mit eigenen Abgaben folgte.

Die Stimmung unter den Anlegern verschlechterte sich am Wochenende weiter, als Präsident Donald Trump seine aggressive Zollpolitik verteidigte und sie als „Medizin“ für die Wirtschaft bezeichnete.

Alle Aktien im FTSE 100 Index schlossen im Minus, wobei der Industrie-Gigant Rolls-Royce um 13 % einbrach.

Auch Bergbauunternehmen, Banken und Investmentfirmen gerieten in den Sog des Ausverkaufs, was die weit verbreiteten Sorgen über die globalen Wirtschaftsaussichten widerspiegelt.

Barclays- und Lloyds-Aktien stürzen ab, da Banken und Rohstoffe stark getroffen werden.

Der Bankensektor, der bereits unter dem Druck der Erwartung niedrigerer Zinssätze stand, verzeichnete einige der stärksten Rückgänge.

Barclays verlor 7 %, Lloyds Banking Group rutschte um 5 % ab, und NatWest gab 7 % nach.

Auch auf Asien fokussierte Kreditgeber wurden stark getroffen: HSBC verlor 5 % und Standard Chartered stürzte um 7 % ab.

Auch Rohstoffe blieben nicht verschont. Die Bergbaugiganten Glencore und Anglo American verzeichneten Verluste von jeweils 7 % und 8 %.

Energiewerte folgten dem Beispiel, als die Brent-Rohölpreise unter 64 Dollar pro Barrel fielen und BP und Shell um 7 % nach unten zogen.

Kathleen Brooks, Forschungsleiterin bei XTB, bemerkte, dass die Märkte nach konkreten Maßnahmen und nicht nach Rhetorik suchen.

„Das beste Heilmittel für die Finanzmärkte wäre derzeit eine Pause oder eine Umkehr der US-amerikanischen Zölle“, sagte sie.

DAX stürzt um 10 % ab, während Europa und Asien nachgeben

Die Turbulenzen breiteten sich in ganz Europa aus, wo der deutsche DAX-Index im frühen Handel um 10 % einbrach, der französische CAC 6,6 % verlor und der italienische FTSE MIB um 5,7 % fiel.

Der regionale Stoxx 600, der sich bereits von seiner schlechtesten Woche seit fünf Jahren erholte, rutschte weiter ins Minus.

In Asien setzten die Aktienkurse ihren Abwärtstrend fort, wobei China an der Spitze des Ausverkaufs stand.

Trumps weitreichende Zölle trafen nicht nur China mit 34 % Zöllen, sondern erstreckten sich auch auf Vietnam, Kambodscha und Sri Lanka und verstärkten die Befürchtungen um die globalen Lieferketten.

Richard Hunter, Leiter der Märkte bei Interactive Investor, sagte: „China ist eindeutig kampfbereit, und da die beiden größten Volkswirtschaften der Welt im Clinch liegen, ist das Ergebnis für Anleger hässlich.“

An der Wall Street bereiteten sich die Anleger auf weitere Volatilität vor, nachdem die „Magnificent Seven“-Tech-Giganten in der vergangenen Woche an nur einem Tag unglaubliche 1 Billion Dollar an Marktwert verloren hatten.

Trotz des Börsenmassakers bleibt Präsident Trump unerschütterlich.

Am Sonntag erklärte er gegenüber Reportern: „Manchmal muss man Medikamente nehmen, um etwas zu beheben“, und deutete damit an, dass keine unmittelbare Kursänderung bevorsteht.

Der Futures-Markt deutet darauf hin, dass der US-amerikanische S&P 500 bei Handelsbeginn später heute um weitere 3,5 % einbrechen wird, wobei der technologieorientierte Nasdaq-Index auf einen Rückgang von 4,5 % zusteuert.