Die Dalal Street erlebte am Montag ein dramatisches Blutbad, als der BSE Sensex und der Nifty 50 jeweils um etwa 5 % einbrachen und auf ein 9-Monats-Tief fielen.

Der starke Rückgang spiegelt den zunehmenden globalen Druck wider, wobei der Volatilitätsindex um über 50 % gestiegen ist und damit eine erhöhte Angst unter den Anlegern signalisiert.

Alle Sektorenindizes verzeichneten Verluste, wobei Small-Cap- und Mid-Cap-Aktien noch stärkere Einbußen hinnehmen mussten; Small Caps fielen um 7 %.

Technologie- und Metallaktien waren am stärksten von den Verkäufen betroffen, wobei der Nifty IT Index um 6 % und der Nifty Metal Index um 7 % fielen.

Die Turbulenzen an den Märkten folgen auf den massiven Ausverkauf an der Wall Street am Freitag, der den Ton für eine herausfordernde Woche an den asiatischen Märkten gesetzt hat.

Globale Handelsspannungen eskalieren mit Chinas Vergeltungszöllen.

Das Chaos an den indischen Märkten ist Teil eines umfassenderen globalen Ausverkaufs, der durch die aggressive Zollpolitik des US-Präsidenten Donald Trump ausgelöst wurde, die in einer kürzlich veröffentlichten Erklärung als „Befreiungstag“ bezeichnet wurde.

Trump behauptete, diese Zölle verschafften den USA „große Verhandlungsmacht“, doch die Reaktionen waren alles andere als positiv.

China reagierte mit einem massiven 34-prozentigen Zoll auf alle US-Produkte und verstärkte damit die Befürchtungen eines globalen Handelskrieges.

Die Auswirkungen waren unmittelbar: Japans Nikkei 225 und Topix brachen um 7 % ein, was zu Handelsunterbrechungen und der Aussetzung des Futures-Handels aufgrund von Circuit Breakers führte.

Die US-Futures fielen um bis zu 1.500 Punkte, während sich der Ausverkauf über alle Anlageklassen erstreckte. Die Rohölpreise fielen am Freitag unter 60 Dollar pro Barrel, und der Goldpreis stürzte um fast 3 % auf 3.037,79 Dollar ab.

Die Wall Street führte den Rückgang an, wobei der S&P 500 auf ein 11-Monats-Tief sank und in zwei Sitzungen unglaubliche 5,4 Billionen Dollar an Marktwert vernichtete.

Der Index fiel um 6 %, was den stärksten Ein-Tages-Rückgang seit März 2020 markiert, während Technologiegiganten wie Tesla, Nvidia und Apple zweistellige oder erhebliche Verluste verzeichneten.

Der Nasdaq 100 ist offiziell in den Bärenmarkt eingetreten, was die Befürchtungen verstärkt, dass der Absturz vom Freitag die asiatischen Märkte am Montag verunsichern würde.

Der weit verbreitete Markteinbruch unterstreicht die Auswirkungen der Trump’schen Zollstrategie und lässt Anleger auf weitere Volatilität gefasst sein.

Indien sucht nach Zugeständnissen angesichts der drohenden Unsicherheit.

Während China auf Vergeltung setzte, verfolgen Indien und andere Nationen einen versöhnlicheren Ansatz.

Laut Reuters suchen Länder wie Japan, Mexiko, Südkorea und Indien eher nach Zugeständnissen der USA, als Gegenzölle zu erheben.

Vietnam und Kambodscha verhandeln über niedrigere Zölle oder Aufschübe, während Großbritannien ein umfassenderes Wirtschaftsabkommen anstrebt.

Diese diplomatische Strategie spiegelt den Versuch wider, die Auswirkungen der Politik Trumps abzumildern, doch die Unsicherheit im globalen Handel verunsichert weiterhin die inländischen Investoren.

Mit dem Beginn des Countdown zur Berichtssaison beobachten Marktbeobachter genau, wie sich diese Spannungen auf die indischen Wirtschaftsaussichten auswirken werden, wobei die Möglichkeit anhaltender Volatilität am Horizont besteht.

Die Reaktion des indischen Marktes verdeutlicht die Vernetzung der globalen Finanzmärkte, wobei die Dalal Street die Auswirkungen internationaler Entwicklungen zu spüren bekommt.

Die Anleger sind angespannt und warten auf klarere Signale, während die Handelsverhandlungen andauern und Wirtschaftsdaten veröffentlicht werden.

Derzeit dient das rote Meer an den asiatischen Märkten als deutliche Erinnerung an die Herausforderungen, die Trumps Zölle mit sich bringen.