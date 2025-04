Donald Trump steht wegen möglicher Marktmanipulation in der Kritik, nachdem ein Social-Media-Beitrag, in dem er Anleger zum Aktienkauf aufforderte, einer plötzlichen Kehrtwende bei den Handelszöllen vorausging, die die Märkte weltweit in die Höhe schnellen ließ.

Am Mittwochmorgen, kurz nach Börsenbeginn in den USA, schrieb Trump auf seiner Social-Media-Plattform Truth Social: „DAS IST EIN GROSSARTIGER ZEITPUNKT ZUM KAUFEN!!! DJT.“

Innerhalb von vier Stunden verblüffte er die Anleger mit der Ankündigung einer 90-tägigen Aussetzung neuer Zölle für die meisten Länder, mit Ausnahme Chinas.

Die Ankündigung löste einen starken Kursanstieg aus, wobei der S&P 500 um mehr als 9 % zulegte und der technologieorientierte Nasdaq um über 12 % in die Höhe schoss.

Die globalen Auswirkungen waren schnell spürbar.

Der japanische Nikkei 225 legte um 9 % zu, während der Londoner FTSE 100 im frühen Donnerstagshandel um bis zu 4 % stieg.

Trumps Beitrag wurde durch seine ungewöhnliche Entscheidung, mit „DJT“ zu unterschreiben – dem gleichen Börsenkürzel der Trump Media & Technology Group, der Truth Social gehört – noch interessanter.

Die Aktien des Unternehmens stiegen am Mittwoch um 22 %, was weitere Fragen nach dem Zeitpunkt und der Absicht der Botschaft des Präsidenten aufwarf.

Die Forderungen nach einer Untersuchung in Washington werden lauter.

Copy link to section

Die Ereignisabfolge hat scharfe Kritik von Gesetzgebern hervorgerufen, mit Vorwürfen, Trumps Handlungen hätten Insiderhandel ermöglicht.

Senator Adam Schiff sagte, die Marktschwankungen erforderten eine genaue Prüfung:

„Wer in der Regierung wusste im Voraus von Trumps jüngstem Kehrtwende in der Zollpolitik? Hat jemand Aktien gekauft oder verkauft und auf Kosten der Öffentlichkeit profitiert?“

Senator Chris Murphy teilte die Bedenken und warnte vor einem „Insiderhandelsskandal“. Er spekulierte, dass Trumps Beitrag ein Signal an seine Mitarbeiter gewesen sei, private Informationen auszunutzen.

Unterdessen forderte die Abgeordnete Alexandria Ocasio-Cortez alle Kongressmitglieder auf, alle kürzlich getätigten Aktienkäufe offenzulegen, und deutete damit auf verdächtige Aktivitäten hin:

„Ich habe einige interessante Gespräche auf dem Parkett mitbekommen“, schrieb sie auf X.

„Die Offenlegungsfrist ist der 15. Mai. Wir werden bald ein paar Dinge erfahren.“

Ethik- und Rechtsexperten sehen Anlass für Ermittlungen.

Copy link to section

Rechtswissenschaftler und Ethikexperten argumentieren, dass Trumps Handlungen eine ernsthafte Untersuchung verdienen.

Richard Painter, ehemaliger Chefethikberater von Präsident George W. Bush, warnte davor, dass der Zeitpunkt von Trumps Beitrag ihn anfällig für Vorwürfe der Marktmanipulation mache.

Kathleen Clark, Professorin an der Washington University School of Law, sagte, Trumps Verhalten „würde normalerweise eine Untersuchung durch die Securities and Exchange Commission auslösen“.

Sie fügte hinzu: „Solche Ermittler würden nach Beweisen suchen, dass Herr Trump wusste, dass er eine Ankündigung machen würde, die den Markt bewegen würde, und dann seinen Anhängern einen Hinweis gab“, sagte sie in einem Bericht der NYT.

Die SEC, die die Einhaltung der Bundeswertpapiergesetze überwacht, lehnte eine Stellungnahme gegenüber der NYT auf Anfrage zu Trumps Beitrag ab.

Dies ist nicht das erste Mal, dass Trump mit Fragen zu seinen Finanzgeschäften konfrontiert ist.

Vor Beginn seiner zweiten Amtszeit erntete er Kritik wegen der Einführung seines $TRUMP-Meme-Coins.

Berichte aus dieser Zeit deuten darauf hin, dass ausgewählte Investoren, von denen einige mit der Trump Organization verbunden waren, erhebliche Gewinne erzielten. Laut einer Analyse der New York Times soll eine Crypto wallet 109 Millionen Dollar erwirtschaftet haben.

Das Weiße Haus verteidigt die Motive des Präsidenten.

Copy link to section

Beamte des Weißen Hauses wiesen die Vorwürfe des Fehlverhaltens zurück und bestanden darauf, dass Trumps Social-Media-Beitrag dazu dienen sollte, die Märkte inmitten weit verbreiteter Unsicherheit zu beruhigen.

„Es ist die Verantwortung des Präsidenten der Vereinigten Staaten, die Märkte und die Amerikaner angesichts der unaufhörlichen Panikmache der Medien über ihre wirtschaftliche Sicherheit zu beruhigen“, sagte Kush Desai, ein Sprecher des Weißen Hauses.

Desai warf den Demokraten vor, „nach Strohhalmen zu greifen, um parteipolitische Spielchen zu treiben“, und forderte sie auf, mit der Regierung zusammenzuarbeiten, um die US-Wirtschaft zu stärken.

Während das Weiße Haus die Kontroverse herunterspielt, wächst in Washington der Druck auf Transparenz und Rechenschaftspflicht.

Ob die Aufsichtsbehörden die Angelegenheit weiterverfolgen, könnte weitreichende Auswirkungen sowohl auf Trumps Präsidentschaft als auch auf die Finanzmärkte haben.