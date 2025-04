Das Verbrauchervertrauen in den Vereinigten Staaten ist auf den niedrigsten Stand seit über zehn Jahren gefallen, untergraben durch eskalierende Handelsspannungen und wachsende Inflations- und Arbeitsplatzverlustängste.

Die jüngste Umfrage der University of Michigan, die am Freitag veröffentlicht wurde, ergab, dass der genau beobachtete Index des Verbrauchervertrauens im April von 57 im Vormonat auf 50,8 gefallen ist.

Dies markierte nicht nur eine anhaltende Verschlechterung, sondern auch einen der niedrigsten Werte seit der globalen Finanzkrise.

Die Zahl lag deutlich unter den Erwartungen der Ökonomen von 54,6, wie eine Umfrage des Wall Street Journal ergab.

Die Leiterin der Umfrage, Joanne Hsu, warnte vor „mehreren Warnsignalen“, die in der Wirtschaft aufleuchten, wobei sich der Pessimismus gleichmäßig über alle demografischen Gruppen hinweg ausbreite.

Er sagte:

Dieser Rückgang war durchgängig und einhellig über alle Altersgruppen, Einkommensklassen, Bildungsniveaus, geografischen Regionen und politischen Zugehörigkeiten hinweg.

Die Erwartungen hinsichtlich der Geschäftslage, der persönlichen Finanzen, der Einkommen, der Inflation und der Arbeitsmärkte haben sich in diesem Monat weiter verschlechtert.

Die Umfrage wurde vom 25. März bis zum 8. April durchgeführt, ein Zeitraum, der von wichtigen politischen Ankündigungen eingerahmt war.

Präsident Trumps Erklärung vom 2. April zu den Zöllen am „Befreiungstag“ gab den Ton an und löste einen starken Ausverkauf an den Finanzmärkten aus.

Obwohl Trump später eine 90-tägige Aussetzung bestimmter Maßnahmen ankündigte, behielt er die pauschalen Zölle auf fast alle Importe bei und schürte damit die Befürchtung einer anhaltenden wirtschaftlichen Belastung.

Quelle: The Wall Street Journal

Inflationsängste erreichen neue Höhepunkte

Die Umfrage der University of Michigan ergab, dass die kurzfristigen Inflationserwartungen der Verbraucher auf ein Niveau gestiegen sind, das seit 1981 nicht mehr erreicht wurde.

Die Befragten erwarten nun für das kommende Jahr einen Preisanstieg von 6,7 %, ein deutlicher Anstieg gegenüber 5 % im März.

Auch die langfristigen Inflationsprognosen stiegen und erreichten 4,4 % für die nächsten fünf Jahre.

Diese Erwartungen spiegeln die wachsende Besorgnis der Verbraucher wider, da Trump die Zölle auf chinesische Waren auf 125 % erhöhte und Peking mit Gegenmaßnahmen reagierte.

Stahl-, Aluminium- und Automobilimporte unterliegen weiterhin hohen Zöllen, was zu einem Gefühl zunehmenden wirtschaftlichen Drucks beiträgt.

Harte Daten, wie Beschäftigungszahlen und Einzelhandelsumsätze, haben bisher ein gemischtes Bild ergeben.

Die Einstellung von Mitarbeitern geht weiterhin in gesundem Tempo voran, aber die schwächeren Einzelhandelsumsätze der letzten Monate deuten darauf hin, dass die Haushalte bald den Gürtel enger schnallen könnten.

Der Vorsitzende der Federal Reserve, Jerome Powell, versuchte letzte Woche, die Sorgen zu zerstreuen, indem er sagte:

„Manchmal sind die Umfragen sehr negativ, aber die Leute geben trotzdem Geld aus. Die Menschen haben während der gesamten Pandemie und auch in dieser Zeit der höheren Inflation weiter konsumiert.“

Die Nervosität an der Wall Street und die Rezessionsrisiken nehmen zu.

Die Marktvolatilität, verschärft durch Zollerhöhungen, hat selbst wohlhabende Verbraucher verunsichert, deren Ausgaben die Wirtschaft in den letzten Jahren der hohen Inflation gestützt haben.

Bill Adams, Chefökonom der Comerica Bank, warnte davor, dass anhaltende Turbulenzen am Markt ihr Vertrauen letztendlich dämpfen könnten.

„Die Gewinne der wohlhabenden Konsumenten am Aktienmarkt hielten die Wirtschaft 2024 trotz hoher Preise am Laufen, aber die Wohlhabenden werden nicht zuversichtlich genug sein, um weiter auszugeben, wenn das so weitergeht“, bemerkte Adams in einem Analystenbericht.

Larry Fink, Vorstandsvorsitzender von BlackRock, schloss sich dem Chor der Besorgnis an und verglich das aktuelle Umfeld mit der Unsicherheit der Finanzkrise von 2008.

Wir haben solche Phasen schon einmal erlebt, als es zu großen, strukturellen Veränderungen in der Politik und auf den Märkten kam – wie während der Finanzkrise, der Covid-19-Pandemie und der stark steigenden Inflation im Jahr 2022.

„Wir blieben immer mit den Kunden in Kontakt, und einige der größten Wachstumssprünge von BlackRock folgten darauf“, fügte er hinzu.

Auch Jamie Dimon, CEO von JPMorgan Chase, äußerte sich und bezeichnete die Aussichten als risikoreich.

„Die Wirtschaft steht vor erheblichen Turbulenzen, mit den potenziellen Vorteilen der Steuerreform und der Deregulierung und den potenziellen Nachteilen von Zöllen und ‚Handelskriegen‘“, sagte Dimon nach der Veröffentlichung der Quartalsergebnisse der Bank.

Da sowohl die weichen Daten als auch die Verbraucherstimmung nachlassen, scheint die Widerstandsfähigkeit der US-Wirtschaft zunehmend in Frage gestellt.

Analysten und politische Entscheidungsträger werden genau beobachten, ob die Konsumgewohnheiten unter dem kombinierten Druck von Inflation, politischen Veränderungen und wachsender Marktunsicherheit anhalten oder nachlassen.