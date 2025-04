Warum Saudi-Arabien im Mai die Rohölexporte nach China erhöht

Die saudischen Rohölexporte nach China werden im Mai im Vergleich zum Vormonat voraussichtlich deutlich steigen.

Dieser Angebotsanstieg wird laut einem Reuters-Bericht auf eine erhebliche Preissenkung des Königreichs zurückgeführt, die chinesische Käufer angelockt hat.

Die Preissenkung hat saudi-arabisches Rohöl auf dem chinesischen Markt wettbewerbsfähiger gemacht, was zu vermehrten Bestellungen und einem anschließenden Anstieg der Exporte geführt hat.

Diese Entwicklung verdeutlicht die erheblichen Auswirkungen von Preisanpassungen auf die Dynamik des globalen Ölmarktes sowie die anhaltende Beziehung zwischen Saudi-Arabien und China im Energiesektor.

Saudi Aramco, das staatliche Ölunternehmen Saudi-Arabiens, erhöht seine Öllieferungen nach China im Mai deutlich.

Mai-Lieferungen

Copy link to section

Laut dem Bericht wird das Unternehmen chinesischen Raffinerien etwa 48 Millionen Barrel Öl liefern, was einen deutlichen Anstieg gegenüber den im April gelieferten 35,5 Millionen Barrel darstellt.

China ist der weltweit größte Importeur von Rohöl, gefolgt von den USA und Indien.

Die jüngsten Daten markieren das erste Mal seit Jahresbeginn, dass Aramco seine Zuteilung an China erhöht hat.

Diese Änderung der Vertriebsstrategie könnte einen Prioritätenwechsel bei Aramco oder eine Reaktion auf die sich verändernden Marktbedingungen in China signalisieren.

Mehrere chinesische Ölkonzerne planen, ihre Importe von saudi-arabischem Rohöl im Mai zu erhöhen.

Zu diesen Unternehmen gehören der staatliche Konzern Sinopec, die China National Offshore Oil Corp. und die private Raffinerie Shenghong Petrochemical.

Preissenkung

Copy link to section

Am Sonntag gab Saudi Aramco eine deutliche Senkung des offiziellen Verkaufspreises (OSP) für sein Flaggschiff-Rohöl Arab Light im Mai bekannt.

Der neue OSP liegt bei 1,20 US-Dollar pro Barrel über dem Durchschnitt der Rohölpreise von Oman und Dubai, was eine erhebliche Senkung um 2,30 US-Dollar gegenüber dem OSP vom April bedeutet.

Der Aufschlag für Arab Light gegenüber den Preisen für Oman und Dubai hat ein Vier-Monats-Tief erreicht.

Dieser aktuelle Aufschlag nähert sich auch dem niedrigsten Punkt der letzten vier Jahre, was auf einen deutlichen Rückgang des zusätzlichen Wertes im Vergleich zum Preis in Oman und Dubai hindeutet.

Produktionssteigerung

Copy link to section

Aramcos Schritt fällt mit der Entscheidung der Organisation erdölexportierender Länder und ihrer Verbündeten zusammen, die Rohölproduktion im Mai deutlich zu erhöhen.

In einem überraschenden Schritt einigten sich die acht Mitglieder der OPEC+, darunter Saudi-Arabien und Russland, letzte Woche darauf , die Produktion im Mai um 411.000 Barrel pro Tag zu erhöhen.

Dies ist Teil des Plans, die freiwilligen Produktionskürzungen von 2,2 Millionen Barrel pro Tag zurückzunehmen. Die Rücknahme beginnt im April, wenn die acht Mitglieder die Ölproduktion voraussichtlich um 135.000 Barrel pro Tag erhöhen werden.

Der Markt hatte erwartet, dass die OPEC im Mai ebenfalls eine ähnliche Erhöhung ankündigen würde. Die beträchtliche Menge belastete jedoch die Rohölpreise und drückte sie auf ein mehr als vierjähriges Tief.

Infolgedessen hatte auch Saudi Aramco die Rohölpreise gesenkt, was auf einen möglichen Nachfragerückgang in Asien, insbesondere in China, hindeutete. China befindet sich in einem erbitterten Handelskrieg mit den USA, der voraussichtlich die Kraftstoffnachfrage im Land in Zukunft schwächen wird.

Saudi-Arabien ist nach Russland der zweitgrößte Rohöllieferant Chinas.