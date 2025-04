Die Ölpreise gaben am Donnerstag nach, als die Handelsspannungen zwischen den USA und China zunahmen.

Dies geschah, nachdem Trump einen 90-tägigen Aufschub der Zölle gegenüber den meisten Handelspartnern angekündigt hatte.

Die Stimmung am Ölmarkt verschlechterte sich jedoch, nachdem Trump die Zölle auf China von den zuvor angekündigten 104 % auf 125 % erhöht hatte.

Zum Zeitpunkt der Abfassung dieses Textes lag der Preis für West Texas Intermediate Rohöl bei 61,68 $ pro Barrel, ein Rückgang von 1,1 %, während Brent-Rohöl an der Intercontinental Exchange um 1,2 % auf 64,72 $ pro Barrel fiel.

Am Mittwoch stiegen die WTI-Preise nach Trumps Ankündigung einer Aussetzung der Gegenzölle in einer Rallye über 60 $ pro Barrel. Zuvor waren sowohl WTI als auch Brent im Handelsverlauf auf ihre niedrigsten Stände seit Februar 2021 gefallen.

Analysten der ING Group erklärten in einer Mitteilung:

Die Pause bietet den Märkten zwar etwas Entlastung, doch die Unsicherheit an der Handelsfront bleibt groß.

Chinesische Nachfrage

„Diese Unsicherheit wird das globale Wachstum wahrscheinlich weiterhin belasten, was eindeutig ein Problem für die Ölnachfrage darstellt“, sagten ING-Analysten.

Die Sorgen über die sinkende Nachfrage nach Rohöl in China haben den Markt im vergangenen Jahr belastet.

China ist der weltweit größte Ölimporteur, und die Rohöllieferungen sind im Vergleich zum Vorjahr weiterhin niedrig.

Die extrem hohen Zölle werden voraussichtlich die Ölnachfrage in dem asiatischen Riesen weiter reduzieren.

„Der Rückgang erfolgt inmitten klarer Anzeichen für einen schwächer werdenden Konsum in China und wachsender Befürchtungen, dass die Zölle der Trump-Regierung eine Verlangsamung des Wirtschaftswachstums nicht nur in China, sondern weltweit verschärfen werden“, sagte David Morrison, Senior Market Analyst bei Trade Nation.

Morrison fügte hinzu:

Keine der beiden Seiten ist bereit, nachzugeben, besonders nicht so früh im Spiel. Daher müssen sich Anleger auf weitere Unsicherheit und Marktvolatilität einstellen.

Unterdessen kündigte China einen 84-prozentigen Zoll auf US-Waren an, wobei eine zusätzliche Einfuhrabgabe am Donnerstag in Kraft trat.

Besser versorgter Markt

Analysten erwarten, dass die Ölpreise im Minus bleiben werden, nachdem der anfängliche Optimismus über Trumps 90-tägige Aussetzung der Gegenzölle auf die meisten Länder verflogen ist.

Letzte Woche kündigten die Organisation erdölexportierender Länder und ihre Verbündeten eine tägliche Produktionssteigerung von 411.000 Barrel an, was die Sorgen über die sinkende Nachfrage verstärkt.

Die Gruppe plant, die Produktion im April um 135.000 Barrel pro Tag zu erhöhen. Dies ist der erste Schritt zur Rücknahme der langjährigen freiwilligen Produktionskürzungen der OPEC+. Der Markt hatte erwartet, dass die OPEC die Produktion im Mai um einen ähnlichen Betrag erhöhen würde.

Laut der Internationalen Energieagentur wird das Überangebot auf dem Markt im Jahr 2025 voraussichtlich rund 600.000 Barrel pro Tag betragen. Experten zufolge dürfte das Überangebot angesichts der anhaltenden Handelskonflikte sogar noch weiter zunehmen.

„Die ICE Brent-Terminkurve signalisiert einen besser versorgten Ölmarkt, zumindest in Teilen der Terminkurve“, sagten ING-Analysten.

Während sich das vordere Ende der Kurve in Backwardation befindet, ist sie ab dem Kontrakt vom Januar 2026 in Kontango übergegangen.

Die Verschiebung des Brent Dec-25-26-Spreads in Richtung Kontango in Verbindung mit anderen Marktindikatoren deutet laut ING darauf hin, dass sich das Marktgleichgewicht in Zukunft abschwächen wird.

„Positiv ist, dass Präsident Trump immer gesagt hat, er wolle die Energiepreise senken, und das hat er auch getan“, fügte Morrison hinzu.

Keystone Pipeline

Analysten von ANZ Research erklärten am Donnerstag, dass die Preise durch die Erklärung der Force Majeure der Keystone Pipeline für geplante Öllieferungen etwas gestützt wurden.

Sie wiesen jedoch auch auf Abwärtsrisiken aufgrund von Anzeichen eines steigenden Angebots der OPEC-Mitglieder hin.

Nach einem Ölunfall in der Nähe von Fort Ransom, North Dakota, blieb die von TC Energy (ehemals TransCanada) betriebene Keystone-Ölpipeline, die von Kanada in die USA verläuft, am Mittwoch geschlossen.

Das Unternehmen prüft derzeit Pläne für die Wiederaufnahme des Betriebs.

Das Caspian Pipeline Consortium gab am Mittwoch bekannt, dass es die Ölverladung an einem der beiden zuvor stillgelegten Anleger im Schwarzen Meer wieder aufgenommen hat.

Diese Maßnahme wurde möglich, nachdem ein Gericht die Beschränkungen aufgehoben hatte, die eine russische Regulierungsbehörde der von westlichen Staaten unterstützten Gruppe auferlegt hatte.

Unterdessen meldete die Energy Information Administration, dass die US-Rohölbestände in der Woche bis zum 4. April um 2,6 Millionen Barrel gestiegen sind.

Dieser Anstieg war fast doppelt so hoch wie die 1,4 Millionen Barrel, die in einer Reuters-Umfrage erwartet worden waren.