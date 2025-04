Exporteure in Indien, dem größten Garnelenlieferanten der USA, sagen, dass die Zölle von Präsident Donald Trump eine große Anzahl von Containern mit der gefrorenen Delikatesse gefährden und die globalen Lieferungen stören könnten.

Ecuadorianische Exporteure geben an, dass ihr Land von niedrigeren Zöllen auf Garnelen profitieren wird, da diese nach Öl ihr wichtigstes Exportgut sind. Dies gilt trotz der Tatsache, dass Ecuador Tausende von Kilometern näher an den Vereinigten Staaten liegt als Indien.

Trumps Plan vom Juli bedroht Indiens 7 Milliarden $ schweren Garnelenexportmarkt in die USA, da er einen 26%igen Zoll vorschlägt.

Dies setzt Indiens florierende Meeresfrüchte-Exportindustrie unter Druck, die stark von US-Supermarktketten wie Walmart und Kroger abhängig ist, während die Käufer versuchen, die Preise neu zu verhandeln, berichtete Reuters am Montag.

Dem Bericht zufolge könnten Zölle 2.000 Container mit Garnelen aus indischen Häfen gefährden.

Angebotspreise reduziert

Da die Unsicherheit die Nachfrage sinken lässt, haben indische Exporteure die Angebotspreise um 10 % gesenkt, und die Landwirte erleben aufgrund der Zölle einen Nachfrageeinbruch.

SVL Pathi Raju, ein 60-jähriger Garnelenzüchter aus dem indischen Küstenstaat Andhra Pradesh, wurde in dem Bericht zitiert:

Wir erleiden enorme Verluste.

Raju und andere Familien im abgelegenen Dorf Ganapavaram kämpfen mit sinkenden Exportverkäufen. „Wir wissen nicht, wer eine Lösung für unsere Preisprobleme finden kann“, fügte Raju hinzu.

Darüber hinaus stellen die Kosten für Garnelenfutter und die Mietgebühren für Grundstücke mit Salzteichen für viele eine erhebliche Belastung dar.

Uppalapati Nagaraju, ein weiterer 60-jähriger Landwirt, äußerte Unsicherheit über die Aufrechterhaltung der Preise.

Er gab zu, das Konzept der Zölle völlig unbekannt gewesen zu sein, und erklärte, dass er, wenn er davon gewusst hätte, mit dem Anbau nicht begonnen hätte.

Er bedauert, mit der Garnelenzucht erst 15 Tage vor der Bekanntgabe der Zölle begonnen zu haben, da die Nachfrage der Exporteure unvorhersehbar war.

Exporteure bleiben vorsichtig

Die Exporteure sind aufgrund des derzeitigen Zollsatzes von 10 % nervös, obwohl Trump den Satz von 26 % auf Juli verschoben hat.

Die USA und China haben sich als Schlüsselakteure in Indiens florierender Meeresfrüchte-Exportindustrie herauskristallisiert und maßgeblich zu den im vergangenen Jahr erzielten Rekordzahlen beigetragen.

Im Jahr 2024 erreichten Indiens Meeresfrüchteexporte mit einem Gesamtvolumen von 1,8 Millionen Tonnen einen Höchststand von 7,3 Milliarden $.

Dieser bemerkenswerte Erfolg unterstreicht die wachsende Nachfrage nach indischen Meeresfrüchten auf wichtigen internationalen Märkten, insbesondere in den USA und China.

Die florierenden Handelsbeziehungen zwischen Indien und diesen beiden Wirtschaftsmächten spielten eine entscheidende Rolle dabei, den indischen Meeresfrüchtesektor zu neuen Höhen zu führen.

Die 300.000 Garnelenzüchter in Andhra Pradesh trugen im vergangenen Jahr am meisten zu den Meeresfrüchteexporten in die USA in Höhe von 2,5 Milliarden $ bei, wobei Garnelen den Hauptexport darstellen und der Staat für 92 % der gesamten indischen Meeresfrüchteexporte verantwortlich ist, so der Reuters-Bericht.

Weitere Optionen

Ein Gremium der Landesregierung, das mit der Bewertung der Auswirkungen von Zöllen und der Erforschung von Möglichkeiten zur Steigerung der Exporte in Länder wie China beauftragt ist, umfasst nun auch Mitglieder aus der Industrie.

Ecuadorianische Produzenten exportierten 2024 Garnelen im Wert von 1,55 Milliarden $, blicken aber weniger optimistisch in die Zukunft.

Indische Exporteure befürchten, dass Ecuador aufgrund des geplanten 10%igen Zollsatzes für das südamerikanische Land einen Wettbewerbsvorteil haben wird.

Dies ist besonders besorgniserregend, da Ecuador viel näher an den USA liegt, seinem zweitgrößten Markt für Garnelen.

Dem Bericht zufolge wird Indien gezwungen sein, andere Märkte zu finden, wie China und die Europäische Union, in denen Ecuador ebenfalls seine Produkte verkauft. Dies wird den Marktanteil Ecuadors in diesen Regionen weiter unter Druck setzen.