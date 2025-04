Oklahoma gibt Bitcoin-Reserveplan auf, da Gesetzentwurf im Ausschuss scheitert

Oklahoma ist der jüngste US-Bundesstaat, der Pläne zur Einrichtung einer strategischen Bitcoin-Reserve offiziell verworfen hat.

Laut Daten der Oklahoma State Legislature scheiterte der Gesetzentwurf 1203 (HB1203) nach einer knappen Abstimmung mit 6 zu 5 Stimmen im Senatsausschuss für Einnahmen und Steuern in einer Sitzung am Montag.

Die Entscheidung beendet effektiv die legislativen Bemühungen des Bundesstaates, Bitcoin als Teil seiner öffentlichen Anlagepolitik zu übernehmen, da derzeit kein weiterer Gesetzentwurf mit solchen Maßnahmen in Prüfung ist.

HB1203, auch bekannt als Strategic Bitcoin Reserve Act, wurde im Januar von Abgeordnetem Cody Maynard eingebracht.

Der Gesetzentwurf, wie viele andere, die derzeit in den USA geprüft werden, schlug vor, dem Finanzminister des Bundesstaates zu erlauben, bis zu 10 % der Gelder aus wichtigen Staatskonten, darunter der Allgemeine Fonds, der Einnahmenstabilisierungsfonds und der Verfassungsreservefonds, in Bitcoin, Stablecoins und andere digitale Vermögenswerte mit einer Marktkapitalisierung von über 500 Milliarden Dollar zu investieren.

Maynards Gesetzentwurf zielte darauf ab, Bitcoin als Absicherung gegen Inflation und politische Einmischung zu positionieren. Seiner Ansicht nach repräsentiert Bitcoin eine Form der finanziellen Souveränität. Er sagte damals:

Bitcoin steht für die Freiheit von Bürokraten, die unsere Kaufkraft durch Gelddruck entwerten. Als dezentrale Währung kann Bitcoin nicht von staatlichen Stellen manipuliert oder geschaffen werden. Es ist der ultimative Wertspeicher für diejenigen, die an finanzielle Freiheit und solide Geldprinzipien glauben.

Der Gesetzentwurf enthielt auch Bestimmungen zum Staking digitaler Vermögenswerte und schlug sogar vor, Krypto-Optionen in staatliche Altersvorsorgeportfolios aufzunehmen.

Obwohl das Gesetz frühe Hürden meisterte, darunter eine starke Abstimmung mit 77 zu 15 Stimmen im Repräsentantenhaus von Oklahoma und eine Abstimmung mit 12 zu 2 Stimmen im Ausschuss, stieß es im Senat auf Widerstand.

Abgeordnete beider Parteien äußerten Bedenken, was letztendlich zur Ablehnung des Gesetzes führte. Unter den sechs „Nein“-Stimmen befanden sich die Republikaner Todd Gollihare, Chuck Hall, Brent Howard und Dave Rader sowie die Demokraten Julia Kirt und Mark Mann.

Diese Entwicklung folgt unmittelbar auf den Rückzug Utahs aus einer ähnlichen Initiative im vergangenen Monat. Utah hatte mit dem Gesetzentwurf 230 einen konservativeren Ansatz vorgeschlagen, der es dem Bundesstaat zunächst erlaubte, bis zu 5 % ausgewählter Fonds in Bitcoin und andere erstklassige Kryptowährungen zu investieren.

Bei den abschließenden Beratungen Anfang März strichen die Gesetzgeber die Klausel zur Bitcoin-Reserve jedoch vollständig. Der geänderte Gesetzentwurf wurde später ohne die Krypto-Bestimmung verabschiedet, nachdem Sponsoren wie Senator Kirk A. Cullimore Bedenken hinsichtlich der Risiken einer frühen Einführung geäußert hatten.

Bis zum 16. April haben fünf weitere Bundesstaaten – Montana, North Dakota, Pennsylvania, South Dakota und Wyoming – ebenfalls legislative Bemühungen zur Einrichtung einer Bitcoin-Reserve auf Landesebene abgelehnt.

Weitere Bundesstaaten schlagen Bitcoin-Reserven vor.

Anfang des Monats schloss sich New Hampshire den Bundesstaaten an, die Pläne für Bitcoin-Reserven vorantreiben. Am 10. April verabschiedeten die Abgeordneten den Gesetzentwurf 302 mit einer knappen Mehrheit von 192 zu 179 Stimmen. Damit ist New Hampshire der vierte US-Bundesstaat, der einen Gesetzentwurf im Zusammenhang mit Bitcoin-Reserven durch eine Gesetzgebungsinstanz gebracht hat.

Arizona bleibt unterdessen der Spitzenreiter im Rennen um Bitcoin-Reserven. Zwei seiner Gesetzentwürfe, SB1373 und SB1025, wurden im März vom House Rules Committee verabschiedet.

Anderswo verfolgt Texas aktiv die Schaffung einer staatlich verwalteten Bitcoin-Reserve. Der Senatsentwurf 21, bekannt als Texas Strategic Bitcoin Reserve and Investment Act, schlägt die Einrichtung eines Sonderfonds außerhalb der Staatskasse vor, der der Haltung von Bitcoin als Finanzanlage gewidmet ist.

Laut dem Bitcoin-Gesetzgeber-Tracker Bitcoin Laws sind in 20 US-Bundesstaaten 40 strategische Gesetzentwürfe zur Bitcoin-Reserve in Kraft.