Les actions européennes sont en baisse de 20 %, mais les turbulences bancaires et les craintes de récession mondiale se profilent

L’Europe a eu une année difficile. Mais ça s’améliore, bien que cela se passe lentement.

L’indice Stoxx 600, qui couvre 90 % de la capitalisation boursière de la bourse européenne, est à près de 20 % de ses plus bas niveaux de septembre dernier. Il n’est plus qu’à 6 % du niveau qu’il affichait au début de l’année 2022, ce qui était plus ou moins le sommet du marché.

L’année 2022 a entraîné de lourdes pertes pour les investisseurs, car la région a été touchée sur plusieurs fronts. La Russie a envahi l’Ukraine en février 2022, déclenchant une crise énergétique et exacerbant une spirale inflationniste déjà en gestation.

La BCE est passée à une politique monétaire stricte, obligée de relever les taux pour maîtriser l’inflation. Bien sûr, cela a aspiré la liquidité de l’économie et les prix se sont effondrés en conséquence, le Stoxx 600 perdant 22 % de sa valeur au cours des neuf premiers mois de l’année.

L’inflation ralentit et les actions européennes augmentent

Mais après neuf mois difficiles, les marchés ont commencé à se redresser au quatrième trimestre de 2022. Ce n’est pas arrivé par hasard, cela a coïncidé avec un pic d’inflation et l’optimisme lié au fait que le cycle de hausse pourrait ne pas durer aussi longtemps que prévu.

L’inflation de la zone euro a culminé à 10,6 % en octobre et est en baisse depuis.

Cependant, le dernier trimestre a donné un peu de fil à retordre. Les hausses de taux d’intérêt peuvent attaquer l’inflation, mais cela a un coût. C’est la théorie économique 101, et le monde savait que c’était une possibilité.

Cette possibilité est devenue réalité le mois dernier, alors que les choses commençaient à se briser. Plus précisément le secteur bancaire, qui a vacillé après l’effondrement de la Silicon Valley Bank aux États-Unis. La contagion a été importée outre-Atlantique via le Crédit Suisse, qui a été contraint à un mariage forcé avec la banque suisse UBS.

« Les banques centrales sont prises entre le marteau et l’enclume », ont déclaré les analystes de Morningstar dans leur rapport pour l’Europe Equity Market Outlook au deuxième trimestre de 2023.

« Des données récentes au Royaume-Uni (montrent) que l’inflation est à nouveau en hausse, obligeant les banques centrales à accepter un certain niveau de dommages collatéraux sous la forme de faillites d’entreprises, pour atteindre l’objectif de maîtriser l’inflation. »

« Cela a été démontré par la hausse de 50 points de base de la Banque centrale européenne le 16 mars », ont-ils ajouté.

Il résume le problème auquel sont actuellement confrontées les banques centrales. En vérité, ils ont dû faire face : suivre cette ligne entre la hausse des taux suffisamment pour réduire l’inflation, mais pas au point de déclencher une récession.

« L’atterrissage en douceur » tant convoité reste l’objectif, mais avec une inflation aussi élevée qu’elle l’a été depuis les années 1970, c’est un défi de taille. Et pour ceux qui croient que la bête de l’inflation a été tuée, n’oublions pas qu’aux États-Unis dans les années 70, l’inflation a baissé trois fois avant de monter encore plus haut – une histoire de prudence pour les décideurs politiques et les investisseurs.

Que se passe-t-il ensuite pour le marché boursier en Europe ?

Pourtant, alors que les années 70 présentent une comparaison intéressante, le monde est différent aujourd’hui de ce qu’il était il y a 50 ans.

À l’époque, le président américain Richard Nixon a abandonné l’étalon-or, provoquant une inflation galopante qui a entraîné une hausse des taux d’intérêt à près de 20 % (!). C’est loin des taux de 5 % que les États-Unis affichent actuellement (et l’Europe est beaucoup plus en retard).

Ensuite, il y a aussi le fait que le monde sort d’une pandémie qui a bloqué les économies comme jamais auparavant. C’est vraiment un environnement macroéconomique sans précédent.

Nous sommes à un point pivot étrange du cycle du marché où les conditions sont loin d’être parfaites, une inflation persistante, des taux d’intérêt en hausse et des consommateurs à court d’argent, ce qui oblige les investisseurs à vraiment regarder au-delà du court terme et à croire que l’économie sera meilleure dans 6-9 mois. Michael Field, stratège en actions européennes, Morningstar

La citation ci-dessus de Field résume la situation difficile actuelle. Les marchés ont augmenté au cours des six derniers mois, convaincus que l’économie ira effectivement mieux dans 6 à 9 mois. Mais si cela persiste à l’avenir, cela reste à voir.

« Le problème avec cette situation est que la confiance nécessaire pour maintenir les marchés en marche est précaire, et des incidents comme ceux survenus dans le secteur bancaire en mars suffisent à faire pencher la balance vers le pessimisme », a déclaré Champ.

C’est la peur. Mais avec le monde qui semble s’effondrer tout autour de nous, les marchés ont pu rester (raisonnablement) à flot jusqu’à présent. La question à un billion de dollars est de savoir si cela peut continuer…