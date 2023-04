Bitcoin dépasse les 30 000 $, mais pourquoi augmente-t-il et continuera-t-il ? L'inflation et les taux d'intérêt jouent un rôle clé

L’ours crypto se réveille de son long sommeil.

En juin dernier, Bitcoin s’échangeait à 30 000 $. Ensuite, des e-mails sont tombés dans les boîtes de réception des investisseurs Celsius, annonçant que le prêteur crypto suspendait les retraits. Il déposerait son bilan par la suite, l’affaire judiciaire se poursuivant avec des milliards d’actifs de clients perdus.

Bitcoin a glissé, perdant un tiers de sa valeur, avant que de nombreux autres scandales – menés par la fraude stupéfiante de FTX – n’engloutissent le monde de la cryptographie dans les mois suivants. Il resterait en dessous de 30 000 $ pendant dix mois. Jusqu’ici.

Pourquoi le Bitcoin augmente-t-il ?

Le « pourquoi » est parfois difficile à déterminer dans le monde énigmatique de la cryptographie. Pas cette fois.

Le bitcoin surgit à la suite d’attentes adoucies concernant la trajectoire future des taux d’intérêt, qui détiennent la clé depuis que le monde est passé à ce nouveau paradigme en avril 2022.

Au début de l’année, on s’attendait à ce que la Fed persiste dans un cycle de resserrement agressif jusqu’à la fin de l’été. Le but? Pour faire baisser l’inflation galopante, la plus élevée depuis les années 70.

Les taux d’intérêt augmentent, la liquidité est aspirée du système et l’inflation est maîtrisée, du moins c’est ce que dit la théorie. Et en ce qui concerne l’inflation, c’est ce qui s’est passé – elle a culminé l’année dernière et depuis lors, elle est en baisse, bien qu’elle soit encore bien au-delà de l’objectif de 2 %.

Mais les choses sont devenues plus difficiles récemment, alors que le côté obscur des hausses de taux est apparu : les choses se cassent. Le taux d’intérêt est le prix de l’argent, le levier économique le plus important de l’économie. Le relever appuie sur les points de pression, ce qui est exactement ce qui s’est passé.

Les oscillations bancaires du mois dernier en sont une indication, alors que la Silicon Valley Bank a fait caca aux États-Unis, avant que le carnage ne traverse l’Atlantique et ne s’empare du Crédit Suisse, mettant l’ensemble du système financier sous la menace.

Alors que la crise s’est calmée depuis, nous sommes maintenant au point où le marché prédit que les taux d’intérêt doivent baisser, sous peine de nouveau chaos. C’est pourquoi la Fed est entre le marteau et l’enclume – si elle augmente davantage, l’inflation baissera mais une récession est à craindre (ou pire, en regardant ce qui est arrivé aux banques le mois dernier). D’un autre côté, si vous ne montez pas, vous risquez de laisser l’inflation persister (ou même augmenter à nouveau).

Le marché parie sur ce dernier. Le graphique ci-dessous présente les attentes en matière de taux d’intérêt pour le taux cible lors de la réunion de juin 2023 en jaune, par rapport aux attentes il y a six semaines, présentées en noir. Le retournement est encore plus grand lorsque l’on repousse l’horizon plus tard dans l’année.

La liquidité reste faible

Le fait que la liquidité soit si faible en ce moment a exacerbé la poussée vers le nord sur les graphiques. J’en ai parlé la semaine dernière, mais 45% du solde des pièces stables s’est envolé des échanges au cours des quatre derniers mois.

Il y a maintenant moins de pièces stables sur les bourses qu’à tout moment depuis octobre 2021. La profondeur du marché affiche des chiffres tout aussi en retard, à son plus bas niveau depuis avant l’effondrement du FTX.

Une liquidité plus faible s’accompagne de mouvements plus volatils – à la fois à la hausse et à la baisse. C’est en partie la raison pour laquelle Bitcoin a enregistré des gains aussi explosifs jusqu’à présent cette année, avec le renversement des attentes en matière de taux d’intérêt combiné à cette liquidité minimale pour faire monter de plus en plus ces offres Bitcoin.

Bien que la faible liquidité soit globalement baissière, en période de sentiment positif, comme dans l’environnement actuel, elle peut propulser les prix à la hausse. C’est exactement ce que nous voyons.

Bitcoin va-t-il continuer à augmenter ?

Les yeux se tournent maintenant vers les données d’inflation les plus importantes de mercredi. Avant le mois dernier, les craintes de récession avaient supplanté les craintes d’inflation en tant que principale crainte des marchés (j’ai fait une analyse approfondie à ce sujet ici ). Cependant, cela a changé au cours du dernier mois.

Les craintes bancaires ont exercé une pression sur la Fed et avec le renversement susmentionné des attentes en matière de taux, beaucoup pensent que le cycle de hausse des taux est terminé, comme nous l’avons mentionné ci-dessus.

Cela signifie que les craintes d’inflation pourraient revenir. Ce n’est pas parce que les hausses de prix sont inférieures au rythme auquel elles augmentaient l’an dernier que la bête inflationniste est tuée. Rappelez-vous, dans les années 70, l’inflation a baissé trois fois avant de remonter encore plus fort. Cela devrait alimenter la réflexion des marchés.

Les données de mercredi donneront la dernière indication quant à savoir si l’inflation continue de baisser. Une lecture aimable devrait donner au marché plus de confiance dans le fait que le cycle de hausse pourrait en fait être terminé, donnant un nouvel élan à la hausse de Bitcoin.

Là encore, si la lecture devait être plus chaude que prévu, il pourrait y avoir une vente massive, alors que des mois de progrès dans la lutte contre l’inflation sont jetés à l’eau.

Après les données de l’IPC mercredi, les acteurs du marché attendront également l’indice des prix à la production le lendemain.

C’est le cas en ce moment – les conditions macro sont le moteur de Bitcoin, et continueront de le faire dans un avenir prévisible, au moins. Avec une liquidité faible et l’économie à un moment décisif, attendez-vous à de la volatilité, peu importe la direction que prennent les choses.

Mais cela n’a jamais été inhabituel pour Bitcoin, n’est-ce pas ?