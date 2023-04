Le projet révolutionnaire d’AltSignals suscite l’intérêt des investisseurs lors de la prévente d’ASI

AltSignals cherche à révolutionner l’industrie du trading, et le succès précoce de sa prévente de jetons ASI montre à quel point le projet suscite l’intérêt des investisseurs.

Le jeton ASI en est à la deuxième étape de la prévente, que les investisseurs peuvent rejoindre ici.

Actualités liées aux investissements d’AltSignals

Il ne serait pas surprenant que le jeton d’AltSignals se vende rapidement, en particulier en sachant que le marché de la crypto-monnaie en effervescence après que le Parlement européen a voté pour ce qui est potentiellement une loi sur la crypto-monnaie définissant l’industrie – la Markets in Crypto Act, MiCA.

En tant que première loi sur les crypto-monnaie au monde, MiCA promet d’offrir une protection aux investisseurs et des règles d’engagement pour les fournisseurs d’actifs cryptographiques. Avec un nouvel intérêt pour la cryptographie susceptible d’en découler, des projets qui aident les traders à tirer parti du marché, tels que la plateforme de trading algorithmique d’AltSignals, pourraient être la prochaine grande opportunité d’investissement.

Avoir un tel projet alimenté par l’intelligence artificielle ne fait qu’ajouter de l’attrait. En dehors de cela, il existe de nombreux autres avantages à détenir des jetons ASI qui font d’un investissement dans le projet au stade de prévente un élément auquel de nombreux investisseurs pourraient ne pas vouloir renoncer.

Qu’est-ce qu’AltSignals ?

AltSignals est un fournisseur de signaux de trading qui utilise les dernières innovations technologiques pour simplifier le processus de trading pour les traders de tous niveaux d’expérience. Avec des signaux très précis et en temps réel sur les actions, les crypto-monnaies, le Forex et les CFD, l’indicateur innovant AltAlgo de la plateforme donne aux traders un avantage avec les signaux d’entrée et de sortie.

Mais l’équipe cherche à intégrer une couche alimentée par l’IA dans l’algorithme de trading, introduisant les avantages des signaux prédictifs dans l’indicateur. Baptisée ActualizeAI, la nouvelle plate-forme infusera le traitement du langage naturel et l’apprentissage automatique avec des entrées de l’IA pour aider à optimiser les expériences de trading pour ses utilisateurs.

Qu’offrent ActualizeAI et ASI token aux traders ?

ActualizeAI est conçu pour révolutionner l’exécution des transactions et les taux de gain, les traders bénéficiant de signaux de plus en plus précis sur les marchés baissiers et haussiers.

Comme indiqué, le jeton ASI, dont le lancement est prévu au deuxième trimestre de 2023, alimentera la plate-forme ActualizeAI. Avant le lancement du trading en direct, les investisseurs qui souhaitent acheter le jeton et souhaitent en savoir plus sur le projet peuvent visiter le site Web officiel d’AltSignals.

Mais une chose notable est qu’il existe une feuille de route claire pour la solution d’IA de cette plateforme de trading populaire. L’équipe a également mis en évidence les aspects de statistiques sur les jetons, d’audit proof et de KYC qui sont des éléments clés de la transparence et de la sécurité que les investisseurs recherchent dans les projets.

En ce qui concerne ce q’offre les jetons ASI, les détenteurs auront non seulement un accès garanti à ActualizeAI, mais profiteront également d’autres avantages dans le club de membres. Le jeton offrira également d’autres opportunités de revenus aux détenteurs de jetons, avec un jalonnement et une participation à l’écosystème ActualizeAI par le biais de la gouvernance communautaire.

Le jeton ASI, est-ce un bon achat dans le marché actuel ?

Le jeton natif de l’écosystème ActualizeAI est ASI. En termes de tokenomique, AltSignals disposera d’un approvisionnement fixe de 500 millions jetons ASI. La prévente offre aux investisseurs une chance d’investir dans un pool de 290 000 jetons, soit 58 % de l’offre totale. La prévente a été divisée en quatre étapes, le prix augmentant à chaque étape.

Lors de la prévente d’AltSignals, le prix du jeton ASI était de 0,012 $ au cours de la première phase. Après que le jeton se soit rapidement vendu, amassant 480 000 $ en un temps record, le prix du jeton ASI est passé à 0,015 $ et devrait encore augmenter et atteindre 0,02274 $ lors de la phase finale de la prévente du projet.

Compte tenu de la progression de la prévente, au moment où le jeton arrivera sur le marché secondaire plus tard dans le trimestre, sa valeur aura considérablement augmenté. La cotation sur les principales bourses du secteur, à commencer par Uniswap, devrait également voir le prix du jeton ASI exploser.

Des rallyes à 0,2 $ et même 0,5 $ sont probables d’ici la fin de l’année 2023 si le nouveau cycle haussier fait son apparition. Les perspectives que cela se produise seront également très probablement dues à l’énorme demande d’outils de trading alimentés par l’IA.

AltSignals se vante déjà d’avoir une communauté de plus de 50 000 utilisateurs sur sa plateforme AltAlgo actuelle. Augmenter ce nombre avec une nouvelle plate-forme ActualizeAI puissante offre une chance réaliste d’augmenter la demande pour les jetons ASI.

Si vous souhaitez acheter un jeton d’AltSignals aujourd’hui, consultez leur page de prévente ici.