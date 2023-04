Les fonds spéculatifs augmentent les positions courtes nettes sur les contrats à terme à 10 ans à un niveau record

Wajeeh est un journaliste d’Invezz et couvre les marchés boursiers européens, asiatiques et nord-américains. Wajeeh a 5 ans d'expérience… lire la suite

Les fonds spéculatifs vendraient à découvert les contrats à terme du Trésor américain à 10 ans dans une démonstration de confiance qu’une récession n’est pas très probable.

Les shorts nets ont récemment atteint un sommet

Lundi, les données de la Commodity Futures Trading Commission ont révélé que leurs positions courtes nettes avaient atteint un record de 1,29 million de contrats.

La CFTC a également confirmé que c’était la cinquième semaine consécutive que les positions courtes nettes avaient augmenté. Selon Damien McColough de Westpac Banking Corp :

Les fonds spéculatifs pensent peut-être que l’inflation sera plus rigide que ce à quoi beaucoup d’acteurs du marché s’attendent.

La mise à jour mensuelle de l’indicateur d’inflation préféré de la Fed ( indice des prix PCE ) est prévue pour plus tard cette semaine et offrira plus de couleur sur le choix ou non de la banque centrale de relever davantage les taux le 3 mai.

Les données du PIB américain arrivent bientôt

Jusqu’à présent, les marchés des swaps signalent une hausse de 25 points de base le mois prochain. Une infime probabilité d’une autre hausse en juin reste également sur la table.

Le Bureau of Economic Analysis publiera également jeudi ses premières estimations anticipées du produit intérieur brut (PIB) américain. McColough a ajouté :

À première vue, ce gros court [sur les contrats à terme du Trésor à 10 ans] ne reflète pas l’idée qu’il y aura une récession à court terme.

Le rendement des obligations d’État à long terme est remonté à plus de 3,50 % ce mois-ci, mais reste bien en deçà du sommet de début mars ainsi que des taux à deux ans.