Action SCHD ETF: abritant des entreprises toxiques qui pourraient réduire les dividendes

L’action Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) s’est effondrée face à des investisseurs concentrés sur les effondrements bancaires et la déclaration modérément belliciste de la Réserve fédérale. Le cours de l’action SCHD a chuté à un creux de 69,40 $, le point le plus bas depuis le 17 mars. Au total, le fonds a chuté de plus de 10 % par rapport au plus haut de l’année, ce qui signifie qu’il se trouve désormais dans une zone de correction.

Schwab US Dividend Equity ETF a des actifs toxiques

Les principaux thèmes sur le marché financier cette semaine ont été l’effondrement des banques régionales et la déclaration relativement hawkish de la Fed. Ces événements ont eu un impact direct sur le SCHD, qui est l’un des ETF les plus connus au monde.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Par exemple, l’effondrement de la First Republic Bank lundi a fait craindre une contagion dans le secteur bancaire. Comme je l’ai écrit dans cet article lundi, on craint que d’autres banques comme Comerica, Zions, Western Alliance et PacWest ne s’effondrent également. En conséquence, l’ETF KRE a chuté de plus de 14 % au cours des cinq derniers jours.

L’effondrement de ces banques a un impact sur le titre SCHD puisqu’il détient une participation dans plusieurs banques régionales. Il détient des participations plus petites dans des banques comme M&T Bank, Regions Finance, Zions, Cathay General Bancshares, Northwest, OFG, Comerica, Premier Financial et Synovus Financial. Comerica et Zions font partie des principales banques à risque et pourraient bientôt fermer leurs portes. Les banques régionales qui resteront seront probablement contraintes de réduire leurs dividendes.

https://www.youtube.com/watch?v=7jNRF91nY8Q

L’autre raison pour laquelle l’ETF SCHD est à risque est sa participation dans Paramount Global. Le cours de l’action Paramount a chuté de plus de 25% jeudi après que la société a réduit son dividende. Il s’agit d’une partie importante pour SCHD puisque l’ETF est généralement acheté en raison de ses dividendes.

De plus, SCHD possède Chevron et Valero Energy, qui devraient avoir des rendements inférieurs à mesure que les prix du pétrole et du gaz s’effondrent.

Prévision de l’action SCHD ETF

Graphique SCHD par TradingView

Le graphique 4H montre que le Schwab Dividend Equity ETF a connu une forte vente ces derniers temps. Il a maintenant testé le niveau de support important à 69,46 $, le niveau le plus bas du 15 mars. Il reste en dessous de la moyenne mobile sur 50 périodes et du niveau de retracement de Fibonacci de 61,8 %. Les oscillateurs ont continué de chuter. Par conséquent, le chemin de la moindre résistance pour l’ETF est plus bas, le prochain support clé étant à 60 $.