Les régulateurs américains poussent la crypto à l'étranger, et je vois leur point

La plus grande histoire de la cryptographie au cours des six derniers mois a été la répression implacable des régulateurs américains sur l’industrie dans son ensemble.

Pour certains, il s’agit d’une décision totalement injuste d’étouffer l’innovation, née de l’allégeance à l’élite de Wall Street qui ne veut pas que sa place soit remise en question. Pour d’autres, il s’agit d’un nettoyage bien en retard d’un secteur construit sur rien d’autre que la cupidité, ne servant aucun but au-delà du jeu, ou un moyen de contourner les lois financières.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Dans ce rapport, je veux creuser ce que signifie exactement cette grande compression cryptographique. L’industrie est-elle poussée à l’étranger? Est-ce une mauvaise décision pour les États-Unis à long terme ? Et peut-être le plus important de tous, est-ce juste ?

La crypto est-elle diabolique ?

Pourquoi ne pas aller au cœur du problème : la cryptographie est-elle un bien net pour la société ?

Une personne qui pense certainement que la crypto nuit au monde est le membre du Congrès Brad Sherman, qui a comparé cette semaine la crypto à la cocaïne et au prélèvement d’organes lorsqu’il a discuté de la question de savoir si la position punitive des États-Unis pousserait l’innovation dans d’autres pays.

« Le Pérou est bien en avance sur nous (les États-Unis) dans la production de cocaïne. La Chine est bien en avance sur nous dans le prélèvement d’organes. Nous n’avons pas besoin de suivre ces choses et nous n’avons pas besoin de suivre la crypto ».

Un peu hyperbolique peut-être, et l’interview a été diffusée et ridiculisée dans les cercles crypto (comme on pouvait s’y attendre). Cependant, comme la plupart des choses dans la vie, il y a des avantages et des inconvénients à la cryptographie. Une chose avec laquelle l’industrie se débat est le refus de discuter objectivement de ses lacunes, sautant à la place à la conclusion que ” les autorités sont mauvaises et corrompues, la crypto parfaite”.

Avant de parler des avantages, examinons certains de ces défauts. Premièrement, il ne fait aucun doute que la cryptographie rend le crime plus facile à mener. La beauté de cette technologie est aussi une arme à double tranchant, car pouvoir transférer de l’argent dans le monde entier de manière totalement anonyme et instantanée a évidemment des conséquences inquiétantes, ainsi que des avantages évidents.

Cela m’a été rappelé de manière poignante l’année dernière lorsque j’ai visité l’Estonie (la capitale, Tallinn, est un endroit formidable pour une escapade en ville, si quelqu’un cherche des recommandations). L’Estonie est aujourd’hui un pays de l’UE, qui a obtenu son indépendance de l’URSS en 1991. Je me suis promené dans le centre historique et suis tombé sur l’ambassade de Russie. L’Estonie partage une frontière avec la Russie, qui vient d’envahir l’Ukraine. L’ambassade était ornée d’images horrifiantes et de messages tragiques, le bâtiment bordé. Les images graphiques sur le bâtiment, la proximité géographique avec la Russie et les liens historiques étroits entre l’Estonie et l’URSS ont soudainement rendu la guerre très proche et très, très réelle.

Et j’ai pensé à la crypto. Plus précisément, des histoires sur la Russie utilisant la technologie blockchain pour contourner les sanctions de l’Occident. La technologie Blockchain aide l’effort de guerre, et cela m’a fait un peu mal au cœur. J’ai ensuite pensé à une interview que j’ai faite avec le responsable d’un échange de crypto-monnaie quelques mois auparavant, lorsque j’ai demandé s’il pouvait y avoir un côté sombre aux qualités de résistance à la censure de Bitcoin. Il a refusé de répondre.

Si vous cherchez, ces problèmes sont partout. Un autre exemple est celui du prêteur de crypto Nexo, qui a été perquisitionné en janvier par les autorités bulgares, rapporte lier la plateforme au financement du terrorisme et aider la Russie à échapper aux sanctions.

Que ces allégations soient vraies ou non – elles ont été fermement démenties par Nexo – reste à voir, et ce n’est qu’un exemple. Cependant, le fait est que la crypto facilite sans aucun doute l’activité criminelle. Quiconque opère dans l’espace le sait.

L’argent peut être glissé en quelques secondes avant d’être envoyé à un mélangeur en chaîne, les fonds sortant de l’autre côté avec l’origine complètement masquée. C’est le rêve d’un blanchisseur d’argent, le paradis d’un escroc. Bien sûr, il y a aussi des avantages et un travail formidable de la part de certaines personnes intelligentes, mais cela ne change rien au fait qu’il y a des inconvénients bien réels.

Le bien de la crypto l’emporte-t-il sur son mal ?

Et les Russes innocents ? La crypto peut les aider à accéder au monde financier extérieur. Qu’en est-il de ceux qui vivent dans d’autres pays du monde sous l’oppression financière ? Crypto peut fournir une issue de secours.

Ce sont des indices sur le pouvoir que peut avoir une monnaie décentralisée. Cependant, aux États-Unis, les gens ne sont ni sanctionnés ni opprimés financièrement, il n’est donc pas pertinent de décomposer la position des régulateurs américains.

Deuxièmement, c’est un pro pour Bitcoin, ou peut-être des stablecoins, mais qu’en est-il du reste de la crypto ? Pour moi, jusqu’à ce que les milliers d’altcoins présentent une description claire de l’utilité réelle de leur produit, j’ai du mal à verser une larme quand j’entends des régulateurs serrer la vis.

Après tout, les régulateurs sont là pour protéger les gens. L’année dernière, nous avons vu l’ effondrement surprenant de FTX, des vies ruinées alors que l’échange, dirigé par le déshonoré Sam Bankman-Fried, jouait vite et librement sous un manque total de surveillance et de réglementation. Domiciliés aux Bahamas, les régulateurs du pays ont beaucoup de questions auxquelles répondre. Mais FTX US a également déclaré faillite, ses clients brûlés aussi.

Il y a également eu l’implosion de l’écosystème Terra à la même époque l’année dernière, un événement qui a vu un écosystème d’une valeur de 60 milliards de dollars s’évaporer dans les airs. Les lignes d’assistance au suicide ont été épinglées en haut des forums Reddit, car de nombreuses personnes considérant l’UST comme un moyen d’épargne équivalent en dollars ont été brûlées. C’était horrible.

De toute évidence, la crypto s’est déchaînée au cours des deux dernières années et, clairement, elle a blessé les gens. En fin de compte, les régulateurs sont là pour protéger les consommateurs, et il n’est donc pas surprenant de les voir agir de manière aussi agressive. Les scandales de la cryptographie étaient tout simplement trop flagrants, les faillites trop importantes – au-delà de FTX et Terra, il y a eu Celsius, BlockFi, Voyager Digital, Genesis, Babel Finance et bien d’autres. Dans ce contexte, est-il vraiment inattendu de voir les régulateurs intervenir ?

Innovation étouffante

La plus grande critique de tout cela semble provenir de ceux qui dénoncent la position des États-Unis pour étouffer l’innovation et pousser une industrie à l’étranger. C’est une préoccupation valable; en effet, cela se produit déjà. Cette semaine, le PDG de Coinbase, Brian Armstrong, a présenté les Émirats arabes unis comme une plaque tournante internationale potentielle, alors que la bourse en difficulté continue de se débattre aux États-Unis dans un environnement qui se détériore.

Pour Coinbase, je ressens de la sympathie. L’échange offre une véritable utilité – un moyen d’acheter et de vendre du Bitcoin et d’autres cryptos – et est une entreprise légitime. Il se négocie publiquement sur le Nasdaq, ses états financiers disponibles pour tous. Il n’a pas fait beaucoup de mal.

Et pourtant, il a récemment reçu un avis Wells, apparemment pour violation des lois sur les valeurs mobilières, très probablement en relation avec ses produits de jalonnement.

Bien que Coinbase soit une entreprise solide, cela porte malheur car, eh bien, une grande partie de l’industrie de la cryptographie ne l’est pas. Il n’y a aucune raison pour que la majeure partie de ces altcoins existe, et de nombreuses entreprises ou fondateurs détiennent un vaste contrôle sur la distribution des jetons, ainsi que sur des réserves importantes elles-mêmes. Cependant, tous ceux qu’ils commercialisent et vendent ne connaissent pas les risques, ni toute l’histoire derrière la distribution de ces jetons.

De plus, la plupart de ces jetons semblent être des titres, c’est là qu’intervient une grande partie de la discussion. Bien qu’il existe une véritable zone grise avec les pièces stables, qui, je suis d’accord, sont présentées comme une zone grise et ont été durement traitées par les régulateurs, le la plupart des produits offerts se sentent plus proches des valeurs mobilières que non. Et avec cela, viennent les responsabilités et les exigences de divulgation.

En aparté, une intervention rapide pour dire que je ne parle pas ici de Bitcoin. Même le président de la SEC, Gary Gensler, a reconnu que Bitcoin n’est pas une sécurité. Comme c’est souvent le cas, Bitcoin existe ici dans sa propre catégorie, loin de la majeure partie du marché.

Binance montre pourquoi les régulateurs sont intervenus

Comme je l’ai dit, ce sont les Coinbases du monde qui sont injustement touchés, et où la plus grande sympathie devrait résider. Mais malheureusement, ils ont leurs pairs à blâmer, car la transparence de Coinbase est une aberration flagrante dans une industrie construite sur les fondations les plus obscures et clandestines imaginables.

Prenez le plus grand stablecoin du monde, Tether, longtemps réprimandé pour sa situation de réserve trouble. Alors qu’il s’est nettement amélioré récemment, il a été condamné à une amende en 2021 pour avoir mal déclaré ses réserves. Avec une capitalisation boursière de 82 milliards de dollars, il s’agit d’un rouage d’une importance vitale pour l’ensemble de l’industrie, et donc d’une énorme source de risques.

Mais l’exemple le plus prudent est Binance. Tout comme Binance, il s’agit d’une entreprise légitime qui sert un véritable objectif. Non seulement cela, c’est la plus grande bourse de la planète, responsable d’un mammouth des deux tiers de tout le volume des transactions à la fin de 2022. Et pourtant, il est impossible de savoir ce qui se passe sous le capot.

J’ai écrit une plongée profonde sur ce problème en décembre dernier. Il n’y avait aucun moyen de faire une quelconque évaluation financière raisonnable de l’entreprise. Binance fonctionne toujours sans siège. Son passif est mystérieux. Il n’y a presque rien à évaluer.

Il a affirmé qu’un rapport de preuve de réserves parrainé par Mazars était un “audit”, mais telle était la nature comique non transparente, Mazars a retiré tout le travail avec les sociétés de cryptographie, citant un “malentendu” sur le fonctionnement des rapports de réserve. L’édition de Binance n’avait même pas de passif. Ce n’est qu’au sein de la cryptographie qu’une entreprise pourrait essayer de réclamer un audit sans même révéler ses responsabilités.

Le PDG Zhao a même eu le culot de demander aux gens de “demander autour de soi” pour prouver que Binance ne devait d’argent à personne. Pour la plus grande bourse de la planète, responsable de milliards de fonds clients, ce n’est tout simplement pas suffisant.

yes, but liabilities are harder. We don't owe any loans to anyone. You can ask around. — CZ 🔶 Binance (@cz_binance) December 7, 2022

Depuis lors, Binance a fait l’objet de nombreuses allégations et poursuites. La CFTC a déposé une action civile contre l’échange.

« Binance n’a pas demandé à ses clients de fournir des informations de vérification d’identité avant de négocier sur la plateforme… et n’a pas mis en œuvre les procédures de conformité de base conçues pour prévenir et détecter le financement du terrorisme et le blanchiment d’argent », lit-on dans la plainte.

“La plainte allègue en outre que même après que Binance ait prétendu empêcher les clients américains de négocier sur sa plate-forme, Binance a indiqué à ses clients – en particulier ses clients VIP basés aux États-Unis à valeur commerciale – les meilleures méthodes pour échapper aux contrôles de conformité de Binance”.

Binance a également admis avoir mélangé les fonds des clients avec des garanties, citant cela comme une “erreur”, et prouvant une fois de plus pourquoi les régulateurs sont si déterminés à nettoyer l’espace.

C’est du far west. Et encore une fois, est-ce que quelqu’un est réellement surpris que les régulateurs interviennent pour l’arrêter ?

J’ai écrit une lettre ouverte plus tôt cette année, déplorant à quel point beaucoup de crypto étaient devenues hypocrites. Alors que l’industrie a été fondée sur les principes de « faites confiance, ne vérifiez pas » et une méfiance à l’égard du système financier hérité, elle en est arrivée au point où nous sommes censés croire aveuglément les paroles des PDG sur Twitter, car la vérification est littéralement impossible.

Compte tenu de ce qui s’est passé l’année dernière (je pourrais publier un tweet de Sam Bankman-Fried ici, mais j’en ai assez de ce type, pour être honnête), ce serait carrément bizarre si les régulateurs n’intervenaient pas à ce stade.

Les inconvénients de la réglementation punitive

D’un autre côté, l’innovation et l’entrepreneuriat sont une aubaine pour n’importe quel pays, et une position trop punitive poussera les entreprises à l’étranger. La réglementation européenne MiCa est souvent citée comme un contraste flagrant avec la nouvelle position agressive des États-Unis, et je pense qu’une grande partie de cet argument est raisonnable.

Réprimer l’ensemble de l’industrie semble un peu lourd. Il y a de l’argent des contribuables et des emplois ici. Bien que la position future de la crypto soit à débattre, la repousser maintenant signifie également que si la crypto se développe à l’avenir, ce sont les pays en dehors des États-Unis qui en bénéficieront.

Mais je pense vraiment que la crypto s’est inspirée de cela. Le comportement de la plupart des entreprises dans l’espace est loin des normes qui sont exigées des sociétés financières aux États-Unis, et ces normes sont à l’avantage des consommateurs. Les transactions de la manière dont Binance ne devrait pas être tolérée (je continue à utiliser Binance comme exemple, mais cela vaut pour la plupart des entreprises de l’espace cryptographique. Voici un article similaire sur Nexo l’année dernière, déplorant la façon dont sa nature opaque rend impossible de faire un bilan de son activité).

On a l’impression que les régulateurs ne font que leur travail. La plupart des jetons n’existent pour aucune autre raison que la spéculation sauvage, un paysage d’enfer capitaliste construit autour de rien d’autre que le désir d’argent à tout prix. Certaines actions peuvent être lourdes, mais l’espace doit être nettoyé et nettoyé rapidement.

En conclusion, il y a du bon et du mauvais dans la crypto. Mais quiconque ignore les événements de l’année dernière et la nature opaque dans laquelle la plupart des entreprises opèrent passe à côté de l’essentiel. Vous pouvez aimer la technologie derrière la cryptographie, vous pouvez aimer l’innovation, vous pouvez aimer le Bitcoin. Bien. Mais cela n’excuse pas la nature inacceptable de nombreuses sociétés de cryptographie, ni le non-respect pur et simple des lois financières qui ont transpiré.

La plupart des crypto-monnaies ne servent à rien et il n’y a aucune raison pour qu’elles soient échangées. Les tirages de tapis sont nombreux, les escroqueries sont omniprésentes, les fondateurs et les commerçants profitent fréquemment des investisseurs de détail crédules. Je comprends l’argument selon lequel nous devrions permettre aux gens d’investir dans ce qu’ils veulent, mais il doit arriver un moment où les régulateurs doivent intervenir. Ce moment était 2022, quand il est devenu clair que les sommes d’argent et l’ampleur de les transgressions, étaient trop importantes pour être ignorées.

Il est dommage que des entreprises légitimes soient prises entre deux feux. Il pourrait bien y avoir une perte de ressources et de capitaux au profit d’autres pays. Ce sont sans aucun doute des inconvénients. Mais les États-Unis sont le centre financier du monde et leurs normes devraient être élevées.

Crypto s’est tiré une balle dans le pied; il s’en est pris à lui-même. Il a joué vite et librement avec les règles, et les gens ont été blessés. Le plus triste, c’est que ce ne sont pas ceux qui le méritaient. Les régulateurs sont loin d’être parfaits, mais la crypto ne pouvait pas être autorisée à continuer comme elle était.