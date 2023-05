L’inaccessibilité des logements atteint un niveau record au Royaume-Uni

L’excellent économiste irlandais, David McWilliams, a dit quelque chose dans un récent épisode de podcast qui m’a fait réfléchir. « Pour la première fois depuis de nombreuses générations, les jeunes d’aujourd’hui s’attendent à être plus pauvres que leurs parents ».

Dans un monde où la technologie s’améliore à la vitesse de la lumière et où la productivité est devenue verticale, c’est une déclaration stupéfiante. Et pourtant, en regardant ce qui est arrivé aux prix des actifs au cours des dernières décennies, il n’est pas surprenant d’entendre cette attente.

Il n’y a pas de meilleur moyen pour exprimer ce conflit générationnel que le marché du logement. Je suis tombé sur le tableau ci-dessous via longtermtrends.net la semaine dernière, qui évalue l’abordabilité du logement au Royaume-Uni. En comparant le prix moyen des maisons au Royaume-Uni au revenu annuel moyen, le ratio est maintenant supérieur à 9, supérieur à ce qu’il était avant le grand krach financier de 2008.

Ce n’est pas un morceau pour dire qu’un krach immobilier est à venir, attention (j’ai fait un rapport à ce sujet en avril. En bref, bien qu’il y ait eu récemment un ralentissement du marché et que les baisses de prix pourraient bien continuer, il est difficile de conclure à partir de les données sous-jacentes qu’il y aura un véritable krach. L’offre et la demande sont complètement détraquées, aidant à fournir une base, tandis que les prêts hypothécaires à taux variable ont diminué et d’autres facteurs ont également changé depuis 2008, ce qui signifie que la GFC n’est pas non plus un juste comparaison).

L’inflation britannique parmi les plus élevées d’Europe occidentale

Mais ce que les données montrent, c’est à quel point il est difficile d’être un jeune dans l’économie d’aujourd’hui. Le Royaume-Uni connaît actuellement une inflation parmi les plus élevées d’Europe, persistant obstinément dans les deux chiffres. Alors que cela devrait baisser avant la fin de l’année, la Banque d’Angleterre a récemment déclaré qu’elle ne prévoyait pas de revenir à l’objectif de 2 % avant 2025.

Cela rend de plus en plus difficile de mettre le pied sur l’échelle de la propriété, car l’augmentation des dépenses pour les articles de tous les jours, y compris les paiements de loyer, érode son revenu disponible. La capacité d’épargne est réduite, ce qui signifie que l’achat d’une maison à l’avenir redevient encore plus difficile.

C’est ainsi que le monde évolue depuis un certain temps, en particulier dans les grandes villes, car l’offre de logements n’a tout simplement pas suivi la demande. Le graphique ci-dessous est une manière très grossière de montrer cela aux États-Unis, en traçant la croissance de la population par rapport à l’offre de nouveaux logements, mais il est indicatif.

Les jeunes générations sont pressées

Pour en revenir au graphique principal de cet article, la meilleure façon de tracer l’abordabilité du logement est de simplement tracer le prix moyen de l’immobilier par rapport au revenu moyen. Nous avons montré ci-dessus que ce ratio est maintenant supérieur à 2008. Un zoom arrière sur le graphique pour couvrir les cent dernières années montre cependant à quel point il est historiquement élevé. Le ratio est supérieur à 9 aujourd’hui – il a culminé après la Seconde Guerre mondiale à 7,45 au milieu de la pénurie de logements d’après-guerre, alors qu’il était avant 4 en dessous de la guerre.

Mis à part de brefs pics au début des années 70 et à la fin des années 80, il se situait entre 4 et 5 jusqu’au nouveau millénaire, date à laquelle les choses ont commencé à mal tourner. Il a atteint 8,6 avant le krach de 2008, puis est tombé à 6,9, avant de remonter progressivement et sans cesse depuis 2013, maintenant au-dessus de 9.

Cette dernière décennie, bien sûr, coïncide également avec des taux d’intérêt bas et une quantité sans précédent d’assouplissement quantitatif (jusqu’à l’année dernière, au moins). Alors que nous avons parlé du Royaume-Uni dans cet article, tracer le bilan de la Fed aux États-Unis est la manière classique, sinon clichée, de le montrer.

Cela a envoyé les prix des actifs à des niveaux vertigineux. Cela signifie que si vous n’avez pas eu d’actifs, vous n’avez pas bénéficié de ces hausses de prix d’actifs, alors que vous avez souffert de la hausse des prix d’articles de tous les jours comme la nourriture, l’énergie et le loyer.

Mais le logement en fait partie intégrante. Sans chemin réalisable vers un logement, il est si difficile pour les jeunes d’épargner et de se constituer un patrimoine. Pour la génération plus âgée, “votre maison est votre pension” est une phrase souvent répétée. L’examen de la façon dont les prix ont augmenté au cours des dernières décennies le confirme.

Et pourtant, aujourd’hui, à moins d’obtenir l’aide de ses parents, il est très difficile d’acheter une maison dans la vingtaine. Non seulement cela, mais il est également extrêmement difficile de mener à bien la tâche dans la trentaine. Par rapport aux générations précédentes, cela n’a pas été le cas.

Alors que le rapport entre le prix moyen des maisons et le revenu dépasse 9, le plus élevé des 100 dernières années, les temps sont difficiles pour les jeunes.