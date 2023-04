L'inflation au Royaume-Uni désormais parmi les plus élevées d'Europe : crise du coût de la vie

J’ai rédigé de nombreux rapports sur l’économie britannique au cours des derniers mois. Cela a été une course folle pour la nation, pas plus qu’en octobre dernier, lorsque le budget désastreux de l’ex-Premier ministre Lizz Truss a failli mettre le pays en faillite (plongée en profondeur sur cette débâcle ici ).

Pourtant, alors que le reste du monde a au moins fait des progrès, il semble que le Royaume-Uni soit toujours embourbé dans un bourbier économique. Rien n’est plus évident que le taux d’inflation, qui est toujours obstinément à deux chiffres.

Avec un taux d’inflation de mars de 10,1 %, la crise du coût de la vie refuse de s’atténuer.

Le mot crise est surutilisé sans vergogne en économie, mais ne vous y trompez pas, la crise du coût de la vie au Royaume-Uni est exactement cela.

Il est aggravé par rapport à d’autres pays d’ Europe. Alors que la région a été secouée par l’inflation l’année dernière, en raison d’une combinaison de la guerre en Ukraine, d’injections de liquidités pendant la pandémie et de problèmes de chaîne d’approvisionnement, les hausses de prix se sont atténuées ces derniers mois pour la plupart des pays.

Pas pour le Royaume-Uni, cependant, qui est toujours dans les deux chiffres et désormais parmi les pires d’Europe occidentale.

L’inflation ne punit pas de la même manière

Huw Pill, économiste en chef de la Banque d’Angleterre, a déclaré la semaine dernière que le Royaume-Uni “doit accepter qu’il est moins bien loti”, un commentaire qui a naturellement touché une corde sensible pour une grande partie de la population.

“Il n’est pas nécessaire d’être un grand économiste pour se rendre compte que si ce que vous achetez a augmenté par rapport à ce que vous vendez, vous allez être moins bien loti”, a-t-il déclaré, faisant référence à l’impact de la hausse coûts énergétiques, le Royaume-Uni étant un gros importateur de gaz naturel.

Pour certains, la situation est pire que ne le laissent entendre les chiffres, beaucoup dénonçant que l’impact sur le terrain est bien pire que les mesures officielles. Cela touche au cœur du problème, et de ce sur quoi j’ai tant écrit au cours de l’année dernière : l’inflation est un problème si pernicieux parce qu’il touche plus les pauvres que les riches.

Ceux d’en bas n’ont pas d’atouts pour se protéger. Alors que les actifs à risque ont reculé en 2022, la flambée des prix pandémique a enregistré des gains fulgurants. Non seulement cela, mais le FTSE 100 basé au Royaume-Uni est proche des sommets historiques (plongée en profondeur ici ). Une livre affaiblie (75 % des revenus proviennent de l’étranger) et la flambée des prix de l’énergie (l’indice est riche en matières premières et manque d’actions technologiques) ont été favorables.

Les détenteurs d’actifs ont ainsi été isolés des hausses de prix au cours des dernières années, alors qu’ils consacrent également une part plus faible de leurs revenus à des articles tels que l’alimentation et l’énergie, qui ont été particulièrement pénalisants. Ensuite, il y a le logement. Même avec une certaine douceur au cours du dernier trimestre, le logement a pété les plombs au cours des dernières années, creusant l’écart entre les locataires et les propriétaires.

L’IPC a critiqué une mesure de l’inflation

Il y a aussi la question de la mesure elle-même, l’IPC, que certains jugent erronée.

J’ai écrit un article sur ce débatl’année dernière. En bref, l’IPC est calculé en évaluant le prix d’un panier de biens et services d’une période à l’autre. Cela signifie qu’il mesure l’érosion du pouvoir d’achat d’un dollar (ou d’une livre dans ce cas), au lieu d’une personne. Les personnes à revenu élevé dépensent plus, ce qui signifie qu’elles ont un poids plus important dans l’indice.

Par conséquent, chaque dollar exprime un vote, au lieu de chaque personne, et cela peut contribuer au sentiment que l’indice n’est pas représentatif pour certaines données démographiques.

Un exemple de mesure alternative est via la société Truflation, qui dit qu’il faut “des millions de points de données” par rapport à l’approche de l’Office for National Statistics du Royaume-Uni, qui n’a utilisé que “des centaines de milliers”.

Il a actuellement le taux d’inflation au Royaume-Uni à 15,5%, bien au nord des 10,1% officiels.

“La plus grande influence (sur la différence des chiffres d’inflation) est la catégorie de logement. C’est là que notre nombre est à un niveau supérieur à celui de l’ONS, et c’est parce que nos données incluent les remboursements hypothécaires. Ces derniers mois, la catégorie des logements a connu un ralentissement en termes de taux d’augmentation par rapport à il y a un an », a déclaré Oliver Rust, chef de produit.

Quel avenir pour le Royaume-Uni ?

Quelle que soit la façon dont vous le faites basculer, l’inflation est extraordinairement élevée et beaucoup au Royaume-Uni souffrent.

Du côté positif, on a enfin l’impression que les choses commencent au moins à se stabiliser. L’inflation est toujours élevée, mais il y a un optimisme croissant qu’au moins elle a peut-être atteint un sommet et qu’elle suivra bientôt le reste de l’Europe en redescendant. Cela dit, le taux est tellement au nord de l’objectif conventionnel de 2 % des banques centrales que les temps difficiles ne vont pas tarder.

Sur le front politique, Rishi Sunak est maintenant en poste depuis six mois, avec le chaos du règne de 49 jours de Lizz Truss et le budget catastrophique enfin dans la fenêtre de rétroviseur. Les choses sont au moins un peu plus stables et le reste de l’Europe, ainsi que les États-Unis, ont connu un trimestre relativement positif si l’on considère la plupart des paramètres économiques.

Pourtant, le Royaume-Uni ne fait plus partie de l’UE et il ressent le poids d’affronter le bloc et les États-Unis individuellement. C’est une grande économie, mais loin d’être aussi puissante que les États-Unis, et elle a ressenti la pression alors qu’elle s’adapte à un monde post-Brexit.

La crise énergétique, avec le Royaume-Uni comme grand importateur, l’a durement touchée, et il est devenu extrêmement clair que la décision du Royaume-Uni de fuir l’Europe était, du moins en termes économiques, un énorme revers. À l’avenir, les choses ne peuvent que s’améliorer, alors que la nation s’efforce de trouver sa place dans le nouvel ordre économique. Mais la solution n’est pas facile et ne sera pas rapide.