Pourquoi l'indice FTSE 100 s'est-il si bien comporté alors que l'économie britannique vacille dans la récession ?

2022 a été une année infernale pour les investisseurs boursiers.

Les actifs à risque ont connu leur pire année depuis le grand krach financier de 2008, alors que l’inflation s’est envolée de manière agressive et a forcé les banques centrales à s’engager dans le cycle de hausse des taux d’intérêt le plus rapide de mémoire récente.

Et bien que l’année 2023 ait apporté un certain répit, et que le marché s’attend à ce que les taux d’intérêt diminuent peut-être plus tôt que prévu, les investisseurs pansent toujours leurs blessures. Telle était l’ampleur du recul de l’année dernière.

Mais tout n’a pas été pillé. Il y a eu des poches de refuge pour les investisseurs au milieu de cette période folle. L’un d’entre eux est l’indice FTSE 100.

L’indice britannique se situe à moins de 4,6 % de son sommet historique, qu’il a atteint en février de cette année.

La présentation de sa performance de 2022, comparée à une sélection d’autres indices boursiers, met en évidence l’ampleur de sa surperformance.

C’était le seul indice à générer un rendement positif pour les investisseurs, car presque tous les autres grands indices boursiers ont massivement reculé, à la fois en ce qui concerne la politique monétaire stricte, mais aussi la guerre russe en Ukraine, ainsi que les effets du COVID qui persistent (en particulier en Chine).

Pourquoi le FTSE a-t-il atteint un niveau record ?

Alors, comment l’indice FTSE 100 a-t-il atteint un niveau record en février ?

Eh bien, cela ne peut certainement pas être dû à la performance de l’économie britannique. En février, le FMI prévoyait que le Royaume-Uni serait la seule économie avancée à se contracter en 2023.

Le pays a connu des difficultés économiques après le Brexit. J’ai réalisé une analyse détaillée sur l’état de la situation de la nation en octobre dernier, mais cela a été très difficile pour le Royaume-Uni.

Peut-être que l’année 2022 peut se résumer au règne désastreux de 49 jours de la Premier ministre Lizz Truss, qui a été contrainte de partir après avoir failli mettre le pays en faillite via un plan budgetaire désastreux. La Banque d’Angleterre est finalement intervenue en tant qu’acheteur de dernier recours pour endiguer une véritable crise des retraites.

Ainsi, le Royaume-Uni a eu trois Premiers ministres et deux monarques en sept semaines, tout en combattant une crise massive du coût de la vie – aujourd’hui encore, l’inflation reste à 10,4 %, en hausse de 30 points de base par rapport au mois dernier.

En bref, non, l’économie britannique n’est certainement pas performante.

La crise de l’énergie et les prix des matières premières alimentent les gains du FTSE 100

Alors que la crise de l’énergie a causé de gros problèmes à l’économie dans son ensemble, les prix du pétrole et de l’énergie ont poussé les prix des actionnaires vers le nord, alimentant le solide rendement du FTSE 100.

Les sociétés pétrolières telles que BP et Shell ont enregistré des bénéfices exceptionnels, car malgré le contexte sombre derrière la flambée des prix du pétrole, les poches des investisseurs étaient remplies comme jamais elle ne l’avaient été auparavant.

L’indice a également été stimulé par les matières premières, dont le prix a fortement augmenté en raison des contraintes d’approvisionnement et de la transition de la Chine de sa politique de zéro-COVID à une réouverture complète.

Avec la multiplication des bénéfices due à ces facteurs, les cours des actions ont grimpé en flèche, même si cela semble contre-intuitif par rapport à la morosité de l’économie britannique.

Le FTSE 100 manque également d’entreprises technologiques. Il peut presque être considéré comme le boomer des indices, avec moins d’acteurs de la Silicon Valley et plus de sociétés de la vieille école telles que le pétrole, les mines, le tabac et les banques.

Et il n’y avait pas de pire secteur que la technologie l’année dernière, car l’industrie est extrêmement sensible à la hausse des taux d’intérêt.

Faiblesse de la livre et bénéfices des multinationales

Ensuite, il y a la question de savoir d’où proviennent les bénéfices. Environ 75 % des revenus des entreprises du FTSE 100 proviennent de l’étranger.

Cela signifie non seulement que les perspectives des entreprises sont moins liées au sort du Royaume-Uni, mais qu’elles ont également reçu une aubaine massive de la livre qui se déprécie si fortement par rapport à l’euro (USD/GBP).

Alors qu’elle a quelque peu rebondi depuis octobre, pour l’essentiel de 2022, la livre a été écrasée par son homologue américaine.

Pour conclure, la composition du FTSE 100 est plutôt unique en ce sens qu’il est plus sensible aux prix des matières premières et aux revenus d’origine étrangère, ce qui signifie que l’année 2022 a été une période mouvementée parfaite pour lui alors que les prix des matières premières ont grimpé en flèche et que la livre s’est dépréciée.

La meilleure façon de signifier cela est de comparer la performance du FTSE 100 au FTSE 250, qui est l’autre indice britannique, mais composé des 250 premières entreprises par capitalisation boursière plutôt que des 100 premières entreprises.

La différence de performance entre les deux indices représentait la plus importante que nous ayons vu depuis les années 80, le FTSE 250 étant plus sensible à la société britannique et chutant de 19,7 % par rapport au gain de 4,7 % du FTSE 100.

C’était la première fois que le FTSE 100 surperformait le FTSE 250 depuis 2018.