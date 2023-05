Le phosphate (PO₄³⁻) est une source naturelle de phosphore qui joue un rôle plus qu’important dans la vie moderne.

En raison de sa richesse en éléments nutritifs, il est utilisé dans les exploitations agricoles comme engrais et aliment pour le bétail. Ensemble, cela représente bien plus des neuf dixièmes de la demande de phosphate.

En raison de son importance considérable dans la chaîne agricole mondiale, des organismes gouvernementaux tels que l’Union européenne l’ont classé comme matériau critique.

Cependant, ce n’est qu’un côté de l’histoire.

Les phosphates jouent également un rôle central dans plusieurs autres industries, en particulier dans le domaine de la haute technologie.

Facteurs de demande, géologie et raffinage

Les estimations suggèrent que 85% du phosphate est utilisé pour fabriquer des engrais, tandis que 5% à 7% sont utilisés comme aliments pour animaux.

Le reste de la demande provient de la technologie haut de gamme et des applications industrielles, notamment la production de batteries, notamment pour les constructeurs automobiles ou les opérations de stockage d’énergie à grande échelle.

Ces procédés nécessitent un niveau de pureté très élevé.

C’est là que la géologie des gisements de phosphate devient importante.

La majeure partie, en fait, plus de 95% des gisements mondiaux de roches phosphatées sont de nature sédimentaire.

Ceux-ci s’accompagnent de niveaux élevés d’impuretés, notamment de cadmium, d’uranium, de thorium et de métaux lourds.

Selon John Passalacqua, PDG de First Phosphate (CSE : PHOS | FSE : KD0), le criblage post-extraction dans les mines sédimentaires produit de la roche phosphatée d’une pureté de 25 % à 34 %.

Celui-ci est ensuite transformé en acide de qualité marchande (MGA), un produit de pureté moyenne pouvant être utilisé dans les engrais et l’industrie de l’élevage.

Approvisionnement mondial

Avec 85 % des réserves mondiales, le Maroc est un acteur incontournable des chaînes mondiales d’engrais.

Source: CRU, USGS

Alors que la plupart des autres pays atteignent ou s’approchent du pic de phosphate, la dépendance agricole mondiale vis-à-vis de la nation d’Afrique du Nord-Ouest devrait augmenter au XXIe siècle.

Link: First Phosphate; Global Environmental Change (2009)

PPA provenant de gisements ignés

Les phosphates provenant de gisements ignés sont un tout autre jeu de balle.

Ceux-ci contiennent des traces d’impuretés et de faibles niveaux de soufre, d’arsenic et de métaux lourds.

Après le traitement initial, les niveaux de pureté de la roche phosphatée varient entre 38 % et 41 %, se rapprochant du maximum théorique de 42 %.

Cette sortie peut également être transformée en MGA.

Une étape supplémentaire de traitement le transforme en acide phosphorique pur (PPA), qui est un intrant clé dans les batteries, les peintures, les extincteurs, les canettes de boisson, les produits pharmaceutiques et les cosmétiques.

En raison de leurs origines magmatiques, ces phosphates de haute pureté sont rares et ne représentent qu’environ 5 % des réserves mondiales de phosphate.

Ceux-ci se trouvent principalement au Brésil, au Canada, en Finlande, en Russie et en Afrique du Sud, dont 50 % des gisements sont basés en Russie.

Passalacqua note que contrairement aux réserves sédimentaires, dont seulement 10% peuvent être utilisées pour produire du PPA (après traitement en plusieurs étapes), 90% des gisements de phosphate igné peuvent être utilisés à cette fin, ce qui rend ces réserves très limitées très précieuses.

Tarification

La norme mondiale pour le prix du phosphate est le phosphate naturel marocain qui se négocie actuellement à 345 USD la tonne.

Source: Ycharts

Avec du phosphate de roche ignée contenant environ un tiers de plus de phosphate, ce segment du marché se négocie à environ un tiers de plus que la norme marocaine.

Selon Passalacqua, seuls trois ou quatre acteurs majeurs produisent des PPA pour le marché occidental, les transactions étant réglées via des accords directs à environ 3 000 USD – 3 500 USD la tonne.

La thèse de l’investissement dans la batterie EV

Avec l’attention croissante portée à l’ESG et l’accent mis sur la décarbonation pour gérer les émissions routières, les véhicules électriques sont devenus la pierre angulaire des stratégies de zéro émission.

En conséquence, les batteries lithium -ion sont beaucoup plus répandues qu’il y a quelques années.

Cependant, en descendant, il existe principalement deux classifications de ces batteries.

Les premières, et les plus couramment utilisées, sont les batteries NMC ou nickel-manganèse-cobalt, que l’on trouve dans les smartphones, les ordinateurs portables et la plupart des véhicules électriques.

En 2022, l’Agence internationale de l’énergie (AIE) a estimé que 60 % des batteries de VE reposaient sur la chimie NMC.

Cependant, le lithium-fer-phosphate (LFP), une batterie alternative à base de lithium, pour laquelle le PPA de haute qualité est un intrant essentiel, a récemment suscité un regain d’intérêt chez les acheteurs.

L’AIE a signalé qu’en 2021, 27 % des véhicules légers électriques (VLD) étaient équipés de batteries LFP, contre 17 % l’année précédente.

Les batteries LFP présentent certains avantages distincts par rapport à la technologie NMC plus traditionnelle, notamment une durée de vie beaucoup plus longue ; composants non toxiques, respectueux de l’environnement et recyclables ; des quantités de lithium nettement inférieures utilisées ; de meilleurs profils de sécurité incendie ; une structure plus stable et une perte de capacité moindre garantissant des performances constantes malgré les variations de température.

En raison de la simplicité relative du processus de fabrication ainsi que de l’apport réduit en lithium, les prix du marché de ces batteries ont tendance à être très compétitifs, note Passalacqua,

…le matériau actif cathodique (LFP)… est beaucoup moins cher que la batterie NMC, parfois jusqu’à 50 à 66 % moins cher…

Les batteries NMC, en revanche, ont une autonomie nettement plus longue et une densité d’énergie beaucoup plus élevée.

Samrath Kochar, fondateur et PDG de Trontek note la différence dans la durée de vie du cycle de charge avec la technologie NMC s’étendant jusqu’à 8 000 fois et LFP allant de 3 000 à 6 000 selon le niveau de maintenance.

Souvent présentée comme concurrente des systèmes NMC, Passalacqua estime que,

…les batteries LFP (sont) en train de devenir…la batterie de…la classe moyenne. La batterie d’adoption massive parce qu’elle est moins chère, vous pouvez donc faire baisser le prix des véhicules.

De plus, le LFP a tendance à tenir une charge sur environ 300 kilomètres ce qui est très adapté à la conduite en ville.

Il ajoute,

…alors que les batteries NMC resteront la batterie des… plus performantes et… d’une conduite plus longue. Les deux sont très complémentaires ensemble.

Les systèmes NMC continueraient d’avoir des applications intéressantes dans les transports publics électrifiés et les services interurbains.

Adoption par le marché

Stellantis, Tesla, Mercedes-Benz, Daimler et Hyundai sont quelques-uns des noms qui ont lancé ou sont en train de lancer des véhicules électriques alimentés par LFP.

En mars 2023, Ford s’est engagé à investir 3,5 milliards de dollars dans une usine de batteries LFP basée aux États-Unis.

En dehors de la production automobile, les batteries LFP gagnent du terrain dans l’industrie du stockage d’énergie en raison de leur nature légère et compacte.

Les analystes de Fortune Business Insights prévoient que le marché des batteries LFP passera de 10,1 milliards de dollars en 2021 à 49,96 milliards de dollars d’ici 2028 avec un TCAC de 25,6 %.

Source: Benchmark Mineral Intelligence

Simultanément, la production mondiale annuelle de PPA a diminué de 4 millions de tonnes métriques entre 2017 et 2021.

Source: Statista

Ainsi, la concurrence pour les PPA deviendra plus féroce alors qu’une multitude d’industries chercheront à sécuriser les approvisionnements en matières premières indispensables.

Ce que les investisseurs devraient considérer

Les opérations de phosphate, que ce soit en tant que mineurs ou raffineurs, ne peuvent être exploitées sans une logistique sophistiquée, une infrastructure routière adéquate et, de préférence, un accès à un port côtier pour permettre les exportations.

Trouver ces éléments peut être difficile, étant donné que les réserves sont souvent situées dans des endroits inhospitaliers.

De plus, avec les inquiétudes concernant le pic de l’approvisionnement en phosphate, l’accès aux gisements de phosphate à base de roches ignées dans des juridictions géopolitiquement saines et isolées des bouleversements de la chaîne d’approvisionnement mondiale devient de plus en plus vital.

Ainsi, dans les années à venir, les mines de gisements de phosphate de roche ignée et les « phosphates technologiques » sont susceptibles de présenter des opportunités d’investissement de plus en plus attractives dans les matières premières.