PDG de DocuSign sur les résultats du premier trimestre : “nous sommes bien positionnés pour l’avenir”

DocuSign Inc (NASDAQ : DOCU) a bondi de 10 % dans les échanges prolongés jeudi après avoir annoncé des résultats supérieurs au marché pour son premier trimestre financier.

Les investisseurs récompensent également le titre parce que la direction a publié des prévisions optimistes pour l’avenir. DocuSign réclame désormais 2,71 à 2,73 milliards de dollars de revenus cette année, dont jusqu’à 679 millions de dollars prévus au deuxième trimestre.

En comparaison, les analystes étaient à 667,7 millions de dollars pour le trimestre et à 2,7 milliards de dollars pour l’année. Le PDG Allan Thygesen a déclaré dans le communiqué de presse :

Je suis encouragé par nos progrès pour permettre des accords plus intelligents, plus simples et plus fiables. Alors que nous continuons à exécuter notre stratégie et à tirer parti de nos avantages concurrentiels, notamment dans l’IA, DocuSign est bien positionné pour l’avenir.