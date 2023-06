La plus grosse bulle d’actifs de tous les temps : le Japon des années 1980 – Étude de cas

Je fais beaucoup d’analyses sur les rendements à long terme du marché boursier. Pays contre pays. Fonds contre fonds. Secteurs contre secteurs. Bien que les rendements passés ne préjugent jamais des performances futures, l’étude de ce qui s’est passé auparavant fournit un bon cadre pour ce qui va suivre.

L’année dernière, j’ai publié des recherches centrées sur trois faits influents concernant le marché boursier américain :

La plupart des investisseurs actifs ne parviennent pas à battre le marché

Le S&P 500 a un rendement historique corrigé de l’inflation de 8,5 % en moyenne

Le marché est extrêmement volatil

Cette trajectoire volatile mais haussière s’applique au marché boursier américain. Cependant, cela ne tient pas partout. En fait, cela nous amène à ce qui est, à bien des égards, la plus grande bulle d’actifs de l’histoire de l’humanité : le marché boursier japonais des années 1980.

Qu’est-il arrivé au marché boursier japonais?

Scandaleux. C’est le premier mot qui vient à l’esprit pour décrire les gains imprimés par le marché boursier japonais dans les années 1980.

Le Nikkei 225 (un indice pondéré par les prix composé de 225 actions cotées en bourse à la Bourse de Tokyo) a ouvert les années 1980 à un niveau de 6 560. Dix ans plus tard, il a clôturé la décennie en se négociant à près de 39 000. Aujourd’hui, 33 ans après ce pic, l’indice se négocie toujours 23 % en dessous de ce niveau, à environ 30 000 au moment de la rédaction.

Être sous l’eau sur son investissement 33 ans plus tard est un fait stupéfiant, et de manière significative à cela, en baisse de 23 %. Mais le rythme et l’ampleur de l’expansion japonaise dans les années 80 étaient tels que, trois décennies après l’éclatement de la bulle, les investisseurs mal opportunistes attendent toujours d’atteindre le seuil de rentabilité.

Il y a quelques statistiques qui illustrent à quel point les choses sont devenues vertigineuses à l’époque. Examinez d’abord les rendements annuels :

C’est près d’un rendement de 500 %. C’est certainement solide, mais pas exactement à couper le souffle. Alors creusons un peu plus. Premièrement, la croissance a culminé dans les années 80, mais les années 50, 60 et 70 ont également été une aubaine pour les investisseurs.

En fait, le Nikkei a ouvert la négociation des années 50 à 101,68. Au sommet quatre décennies plus tard, il était de 38 921, ce qui signifie qu’un investissement de 100 $ en 1950 aurait atteint 38 277 $ en 1990 (notez que j’utilise des dollars tout au long de cet article pour plus de simplicité, mais bien sûr, le Nikkei est basé sur le yen, donc si vous êtes un investisseur américain, il y aura des effets de change ici aussi).

Mais pour peindre la taille de la bulle dans son contexte, il faut comparer à l’échelle internationale ou se comparer à des indicateurs économiques. Ma préférée en est une autre simple : à la fin des années 80, les actions japonaises représentaient près de 45 % du marché boursier mondial. À titre de comparaison, les États-Unis étaient deuxièmes avec 33 % et le Royaume-Uni troisième, en dessous de 10 %.

Les quatre premières entreprises au monde en termes de capitalisation boursière étaient japonaises, avec treize entreprises japonaises parmi les vingt premières.

Qu’en est-il de la comparaison aux bénéfices, la technique d’évaluation classique ? Le ratio P/E du Nikkei a dépassé 60X à son apogée. Globalement, la moyenne à l’époque était de 15X, ce qui signifie que le Nikkei était quatre fois plus élevé.

En regardant le ratio CAPE, qui compare le prix d’une action à ses bénéfices corrigés du cycle sur dix ans, les actions japonaises ont presque dépassé 100X. Comparer cela à peut-être la bulle la plus notoire de ces derniers temps, la bulle Internet, n’est même pas proche – les actions américaines n’ont pas dépassé 50X pendant le chaos de 1999/2000.

Marché immobilier japonais

De toute évidence, les valorisations boursières étaient absurdes, mais la bulle ne s’est pas limitée aux actions. L’immobilier japonais a augmenté de plus de 50 fois entre 1955 et 1986. Au cours de la même période, les prix à la consommation n’ont fait que doubler. Le graphique de l’immobilier résidentiel ci-dessous montre que même aujourd’hui, les prix de l’immobilier sont loin du sommet, bien que la plupart des autres pays occidentaux aient vu les prix devenir verticaux ces dernières années.

En ce qui concerne Tokyo en particulier, le prix moyen d’une maison était de 15 fois le revenu moyen. Pour référence, j’ai publié il y a quelques semaines un rapport sur le marché britannique, car ce ratio vient de franchir la barre des 9, un record historique et en pleine crise du logement. Les chiffres japonais sont vraiment difficiles à croire lorsqu’ils sont mis en contexte.

L’effondrement de la bulle japonaise

La bulle, comme les bulles ont tendance à le faire, a éclaté. De manière quelque peu poétique, le pic du marché boursier est survenu le dernier jour de négociation dans les années 1980, lorsque le Nikkei a clôturé à 38 915. Au moment où j’écris ceci en 2023, il ne s’est toujours pas rapproché de ces niveaux.

Le marché a connu une baisse de 39 % en 1990. 1991 n’a pas été aussi mauvaise, clôturant l’année en baisse de moins de 4 %. Mais 1992 a apporté une autre perte de 26 %. Le Nikkei avait perdu près de 60 % en trois ans.

Cependant, alors que le Nikkei 225 se négocie toujours en dessous des niveaux d’il y a 30 ans, il est important de noter qu’il n’y a pas de dividendes. Ce n’est donc pas une image totalement réaliste – dividendes inclus, l’indice est actuellement à moins de 5% du niveau qu’il était il y a 30 ans, au plus fort de la bulle. Évidemment, c’est toujours un retour horrible, mais ce n’est pas aussi mauvais et la mise en garde est importante.

Dans l’ensemble, le fait ne change rien à l’affirmation selon laquelle, en termes de valeur totale en dollars, la bulle japonaise est probablement la plus importante de l’histoire de l’humanité.

La bourse américaine va-t-elle s’effondrer ?

La question la plus intéressante qui ressort de cette analyse japonaise est la suivante : cela met-il en évidence un risque massif pour l’investissement à long terme ? Ou est-il insensé de supposer que le S&P 500 est un investissement sûr à long terme compte tenu de ce qui s’est passé au Japon ?

À cela, je dirais qu’il y a deux points essentiels à mentionner. Le premier est le concept de la moyenne d’achat. Dans le monde réel, il est rare que quelqu’un entre sur le marché avec une grosse somme d’argent et n’investisse plus jamais. Plus probablement, nous constatons des investissements constants au cours de nombreuses années à mesure que les individus travaillent, gagnent de l’argent et vieillissent, leur situation financière et personnelle évoluant au fil du temps.

Cela change toute la portée de l’analyse. Pour illustrer comment, permettez-moi de tirer un modèle que j’ai construit pour un article récent sur la moyenne d’achat en dollars sur le marché américain.

Le graphique ci-dessous est une visualisation de la valeur actuelle des investissements mensuels de 100 $ sur le marché boursier américain, en commençant dès le sommet du marché haussier en décembre 2021. En d’autres termes, l’investisseur entre sur le marché * en plein * au marché haussier culminer.

Bien qu’ils soient entrés sur le marché au pire moment possible, en avril 2023 (lorsque le graphique a été créé), ils étaient rentables. Ceci en dépit d’investir dans le pire marché baissier des vingt dernières années. Évidemment, c’est spécifique aux États-Unis et le marché a rebondi depuis, mais c’est une belle façon de démontrer qu’en investissant de manière constante sur une période de temps, les rendements ne seront jamais aussi spectaculaires que si l’on avait investi au bon moment. haut. Si l’investisseur venait d’investir tout son argent sur le marché au plus haut et n’avait plus jamais investi, il serait encore en baisse de 14 % (première barre du graphique – un investissement de 100 $ vaut actuellement 86 $).

Au Japon, c’est pareil. Alors qu’un investissement au plus haut du marché est actuellement en baisse de 23%, si l’on avait investi le même montant annuellement, à partir du jour du pic boursier en 1989 et depuis, il aurait augmenté de 90%. Et encore une fois, c’est sans tenir compte des dividendes.

Par conséquent, alors que les rendements peuvent être dramatisés à partir du sommet, la perte époustouflante de 23 % sur 30 ans n’est pas un scénario très réaliste lorsqu’il s’agit d’un investisseur pratique. Cela dit, un rendement de 90 % en 30 ans est toujours odieux, et vous auriez littéralement pu faire autre chose avec votre argent de réserve et obtenir un meilleur rendement.

Le deuxième point à considérer lors de l’évaluation de la probabilité que cela se produise aux États-Unis est le fait que les valorisations du S&P 500 ne sont pas aussi déséquilibrées par rapport à d’autres marchés du monde. J’ai abordé les valorisations plus tôt dans l’article sur les ratios P / E, les ratios CAPE et la part de la capitalisation boursière des actions mondiales au Japon. Ce sont tous des chiffres étonnants et rien ne se compare à eux aujourd’hui, aux États-Unis ou ailleurs.

Les actions américaines sont plus chères que celles des autres pays depuis un certain temps maintenant, comme le montre le graphique ci-dessous, mais l’écart n’est même pas dans la même ligue que ce que nous avons vu au Japon, lorsque le ratio P/E du Nikkei était quatre fois supérieur au moyenne globale.

Dernières pensées

La bulle boursière japonaise des années 80 est un cas d’école terrifiant. Alors que quelque chose de similaire aux États-Unis secouerait le monde financier, de nombreux facteurs expliquent ce qui s’est passé au Japon et ne sont pas nécessairement révélateurs de la situation aux États-Unis.

Cela étant dit, il s’agit d’un récit édifiant pour les investisseurs autour du concept de risque, en particulier en ce qui concerne les horizons temporels. Essentiellement, les actions paient un rendement pour compenser les investisseurs qui supportent la volatilité à court terme. C’est pourquoi l’horizon temporel et la diversification sont essentiels lorsqu’il s’agit d’acheter en bourse. C’est aussi pourquoi l’achat sur une période prolongée et de manière cohérente répartit le risque par opposition à une entrée forfaitaire.

Rien n’indique que la situation japonaise soit imminente pour les actions américaines. Mais personne ne sait ce qui se passera dans le futur, moi encore moins. L’hypothèse d’un rendement de 8 %, ou de 10 % avec dividendes (qui devrait être incluse dans toutes les projections financières et doit être prise en compte lors de l’évaluation de la situation japonaise) est une hypothèse standard pour les actions américaines à long terme, mais c’est loin d’être le cas. garanti.

Mais pour finir, le coût d’opportunité peut être le plus élevé de tous. Rester à l’écart pendant que les investisseurs profitent de gains lucratifs, en particulier ces dernières années, car les imprimantes à billets ont été chaudes et l’inflation a bondi en même temps que les prix des actifs, a été une pilule amère à avaler. La paranoïa est un jeu dangereux, et j’ai littéralement choisi la pire bulle d’actifs de l’histoire pour cette pièce.

Un horizon temporel à long terme et une allocation de portefeuille prudente restent rois, et cette histoire d’horreur du Japon ne me gardera certainement pas à l’écart du marché boursier américain. Pour moi, ce serait le plus gros pari de tous, et celui que même les chiffres derrière cette histoire d’horreur ont du mal à justifier.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle