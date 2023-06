Les actions de Cresco Labs sont-elles une bonne entreprise de cannabis à acheter ?

Les stocks de cannabis ont pris du retard par rapport au marché plus large cette année. L’action Global X Cannabis ETF (POTX) a chuté de près de 405 cette année, tandis que les indices S&P 500 et Nasdaq 100 ont bondi à deux chiffres cette année. Le cours de l’action Cresco Labs (NASDAQ : CRLBF) a chuté de 15 % cette année et de plus de 41 % au cours des 12 derniers mois.

Améliorations modestes

Cresco Labs est une entreprise canadienne qui a d’énormes opérations aux États-Unis. La société exploite des magasins de détail dans des États clés où les gens peuvent acheter un assortiment de produits à base de cannabis. En 2020, il a lancé Sunnyside, une plate-forme de commerce électronique où les gens peuvent acheter des capsules, des vapos, des concentrés, des produits comestibles, des fleurs et d’autres produits.

Sunnyside connaît une forte croissance. Au cours du dernier trimestre, ses ventes cumulées ont bondi à plus d’un milliard de dollars pour la première fois jamais enregistrée.

Les revenus de Cresco Labs au cours du trimestre se sont élevés à 194 millions de dollars, soit une baisse de 3 % par rapport au trimestre précédent. Il a attribué cette baisse à l’Illinois, où la croissance s’est ralentie au cours des derniers mois. La société a terminé le trimestre avec 90 millions de dollars en espèces. Elle s’efforce également d’améliorer ses dépenses dans le but de réduire ses sorties de trésorerie.

Cresco Labs a amélioré ses opérations. En 2022, ses revenus ont bondi à plus de 824 millions de dollars tandis que sa perte totale a diminué de plus de 100 millions de dollars pour atteindre 212 millions de dollars. Les analystes estiment désormais que l’entreprise atteindra le seuil de rentabilité en 2025.

Par conséquent, alors que l’entreprise perd de l’argent, elle se porte mieux que d’autres sociétés de cannabis comme Cronos Group et Canopy Growth. Je pense que la plateforme de commerce électronique de Sunnyside contribuera à soutenir cette croissance.

Le plus grand risque pour Cresco Labs est l’acquisition de Columbia Care, une entreprise dont la croissance a été lente. Les revenus de Columbia se sont élevés à 125 millions de dollars au dernier trimestre. Il a perdu plus de 36 millions de dollars au cours du trimestre.

Prévisions du cours de l’action Cresco Labs

Graphique Cresco Labs par TradingView

Le graphique journalier montre que le cours de l’action Cresco Labs a évolué latéralement depuis avril. Il est resté légèrement au-dessus du creux de 1,38 $ depuis le début de l’année. Le titre est également resté sous le point de résistance important à 1,95 $, le point le plus élevé du 25 mai. En conséquence, il oscille près des moyennes mobiles sur 25 et 50 jours.

Le cours de l’action Cresco Labs reste nettement en dessous du plus haut historique tandis que le MACD se déplace en dessous du point neutre. Par conséquent, les perspectives du titre sont neutres et je m’attends à ce qu’il reste dans cette fourchette pendant un certain temps.

Une cassure sous le support à 1,38 $ signalera qu’il y a plus de vendeurs sur le marché. Si cela se produit, le prochain niveau à surveiller sera à 1 $. D’un autre côté, un mouvement au-dessus du point de résistance à 1,95 $ signalera qu’il reste encore plus d’acheteurs.

