La prévente d’Altsignals indique un succès précoce – pourquoi les investisseurs sont-ils si optimistes concernant ASI ?

Alors que le marché des crypto-monnaies est optimiste au début de la seconde moitié de 2023, les investisseurs n’ont qu’une chose en tête : comment faut-il se positionner pour ce qui pourrait être un marché haussier explosif. Parmi les projets de cryptographie offrant des rendements importants figurent ceux qui se trouvent actuellement en prévente.

Les réventes offrent aux investisseurs une chance de saisir une opportunité et profiter de prix très réduits tout en aidant le projet à fournir un produit dont la demande ne cesse de croître, comme le fait AltSignals. Jusqu’à présent, les investisseurs ont alloué plus d’un million de dollars au jeton ASI natif.

Voici ce que signifie ce succès précoce alors que la crypto-monnaie cherche à cimenter les fondations d’un nouveau cycle haussier.

Pourquoi les investisseurs se rallient-ils à AltSignals ?

Le projet d’AltSignals existe depuis 2017, offrant un produit fonctionnel à plus de 50 000 membres et enregistrant plus de 3 800 signaux envoyés via son algorithme propriétaire de signaux de trading. Mais le projet se dirige maintenant vers une refonte de niveau supérieur avec l’intégration de l’intelligence artificielle.

La prévente offre aux investisseurs une chance de faire partie du nouveau projet, dont la feuille de route comprend des développements majeurs qui pourraient s’ajouter à l’engouement de gagner un revenu passif alors que les dépenses initiales augmentent.

L’IA est une histoire qui ne cesse de faire parler d’elle et cela devrait le rester à court terme, tandis que la crypto-monnaie est là pour rester. En tirant parti des deux, AltSignals pourrait dominer l’industrie du trading, les premiers investisseurs pourraient être ceux qui en bénéficieraient le plus.

L’intégration prochaine de l’IA d’AltSignals se fait via la plate-forme ActualizeAI, qui tirera parti de la puissance du traitement du langage naturel (NLP) et de l’apprentissage automatique pour fournir des signaux encore plus précis aux traders. La couche d’IA améliorera AltSignals avec le temps grâce à la régression linéaire et à la modélisation prédictive.

ASI est le jeton natif qui donne accès à ActualizeAI et aux signaux de trading alimentés par l’IA. Les traders auront un accès en temps réel 24h/24 et 7j/7 aux alertes ainsi qu’à d’autres fonctionnalités qui améliorent l’utilité d’ASI, notamment les tournois de trading, le jalonnement et la gouvernance.

Actuellement, l’indicateur AltAlgo est la technologie de trading exclusive d’AltSignals – un algorithme qui permet aux utilisateurs d’accumuler et de multiplier les bénéfices en fournissant des signaux très précis en temps réel. L’outil permet essentiellement aux traders de savoir quand acheter et vendre.

Par exemple, dans ce rapport VIP pour les transactions au comptant sur Binance, le système a enregistré 16 transactions gagnantes sur 17 en janvier et affichait un taux de profit de 178 %. Dans l’ensemble, le taux de réussite moyen est d’environ 64 %. L’intelligence artificielle devrait pousser cela à une moyenne de 80 %, voire plus.

Pourquoi devriez-vous investir dans le jeton ASI aujourd’hui ?

Les investisseurs savent que le risque fait partie du jeu. Mais ils notent également qu’une équipe et un produit formidables font souvent la différence entre les projets qui définissent leurs industries et ceux qui tombent dans l’oubli après le battage médiatique initial.

AltSignals, comme indiqué, est déjà un projet réussi qui pourrait devenir la prochaine grande chose avec son intégration de la couche d’IA. Investir dans la prévente pourrait être l’occasion d’entrer tôt et de voir à la fois le projet et l’investissement croître.

Les jetons ASI sont disponibles en prévente pour les premiers investisseurs. Actuellement, les jetons sont vendus en échangeant des ETH ou USDT au prix de 0,015 $ par jeton.

Pour acheter maintenant, il faut se rendre sur la page de prévente d’AltSignals [ ici ] et connecter un portefeuille pris en charge – nous vous recommandons d’utiliser MetaMask sur les ordinateurs de bureau et Trust Wallet sur les téléphones portables. Les jetons achetés seront distribués à la fin de la prévente.

Jusqu’où le prix du jeton ASI peut-il monter en 2023 ?

La trajectoire de prix à la hausse attendue pour ASI dépendra également du développement global de l’écosystème. Nous avons le lancement de la version bêta d’ActualizeAI au cours du prochain trimestre, une étape clé susceptible d’encourager les investisseurs. On note également les récits autour de l’IA et de la cryptographie, le premier voyant des prévisions de revenus massives de la part de géants de la technologie tels que Microsoft et Nvidia.

Comme indiqué sur la feuille de route, le trading s’ouvrira lorsque le jeton ASI sera mis en ligne sur les principaux échanges de crypto-monnaies plus tard au troisième trimestre. Cela pourrait être le premier des nombreux facteurs qui influencent le prix du jeton à l’avenir. Sa cotation sur les bourses pourrait susciter une nouvelle demande, entraînant une flambée des prix alors que Binance et Bybit ajoutent leur soutien.

Le prix du jeton ASI devrait augmenter tout au long de la phase de prévente, passant ainsi de 0,012 $ à 0,02274 $. Il offrira alors près de 90 % de gains, puis son prix pourrait exploser davantage lors de son lancement officiel sur le marché. Les objectifs de prix potentiels à court terme se situent entre 0,5 $ et 1 $ pour la fin de 2023 et 2024.

La prévente de jetons ASI devrait entrer dans sa deuxième étape qui verra le prix du jeton passer à 0,01875 $. Renseignez-vous avant d’investir.