Le pari de BlackRock sur les crypto-monnaies a des implications pour Chancer

Alors que le marché des crypto-monnaies réagit aux craintes de hausses des taux d’intérêt et aux vents contraires réglementaires liés à l’industrie avec un plongeon, le sentiment est toujours largement positif après les commentaires de cette semaine de Larry Fink, le PDG de BlackRock, Inc. (NYSE : BLK).

Pendant ce temps, Chancer vise la barre du million de dollars dans sa prévente alors que le projet de cryptographie vise à perturber les marchés prédictifs. Le projet est à mi-chemin vers cet objectif quelques semaines seulement après le lancement de sa prévente de jetons $CHANCER.

BlackRock émerge comme un catalyseur haussier majeur

Après que BlackRock a agité les marchés avec son récent dépôt d’un ETF Bitcoin au comptant, le PDG de la société a ajouté son grain de sel à l’élan haussier croissant en qualifiant Bitcoin d’actif international et de dollar numérique.

Les remarques de Fink s’articulent probablement autour de la volonté du gestionnaire d’actifs de 9 billions $ pour mettre sur le marché le premier ETF Bitcoin aux États-Unis. Elles sont notamment intervenues après que le Nasdaq a déposé à nouveau la proposition d’ETF du géant de Wall Street, désignant Coinbase comme l’échange de crypto-monnaies avec lequel ils ont un accord de partage de surveillance du marché. [ Lire la suite ].

Au cours de l’entretien avec Fox Business, Fink a estimé que les investisseurs pourraient considérer Bitcoin comme une couverture contre l’inflation. Il pense également que la poursuite de la numérisation de l’or via Bitcoin était bonne pour le marché, la crypto-monnaie étant susceptible de révolutionner le système financier mondial.

Quelles sont les implications pour Chancer ?

Les observateurs disent que BlackRock et d’autres grandes sociétés financières cherchant une présence dans l’industrie des crypto-monnaies pourraient galvaniser l’entrée de l’argent institutionnel dans le secteur. Avec des millions de clients et une présence mondiale, la position pro-crypto des entreprises et le succès possible d’un ETF au comptant sont mis en évidence comme des facteurs qui pourraient alimenter le prochain marché haussier.

Mais le plus important, c’est la prise de conscience de la puissance et des avantages de la blockchain et de la crypto-monnaie pour façonner l’avenir de la finance et de l’investissement. Alors que la blockchain perturbe diverses industries, l’utilité des actifs sous-jacents est mise en avant, offrant bien plus aux détenteurs qui commence à entrer sur le marché.

Chancer est prêt pour ce type de trajectoire compte tenu de sa perturbation anticipée de l’industrie des paris. Et avec un cycle haussier probable à ses débuts, la prévente de jetons $CHANCER pourrait offrir une excellente opportunité aux investisseurs qui achètent le jeton aux bas prix actuels (0,01 $ par jeton).

Qu’est-ce que Chancer ?

Chancer est une plateforme de marchés prédictifs en cours de développement basée sur la blockchain. Le projet décrit un nouveau modèle de pari décentralisé destiné à révolutionner l’industrie via une application peer-to-peer (P2P) révolutionnaire.

L’argument de vente de la plate-forme est son utilisation de la technologie blockchain pour donner aux utilisateurs le contrôle de leurs marchés de paris. Il supprime le pouvoir des bookmakers centralisés, ce qui signifie que les utilisateurs ne sont pas confrontés aux contraintes qui entravent les plateformes de paris traditionnelles.

L’utilisateur est sa propre « maison » sur Chancer, établissant les règles à respecter et les marchés – ce qui peut être n’importe quoi à condition qu’il y ait un résultat clair pour un pari. Il peut s’agir de sports mondiaux ou de la ligue de baseball locale, d’élections, d’activités de clubs locaux, etc.

Le jeton $CHANCER alimentera la plateforme et fonctionnera sur la Binance Smart Chain. L’offre totale est de 1 500 000 000, dont 65 % sont disponibles lors de la prévente.

En plus de donner aux détenteurs l’accès à l’écosystème, le jeton offrira de multiples voies par lesquelles les détenteurs pourront bénéficier de son utilité. Cela inclut une chance de partager leurs prédictions avec la communauté mondiale et d’augmenter les gains et les mises potentiels pour gagner des récompenses, car ils contribuent à assurer une véritable décentralisation de la plateforme de paris en ligne.

Vous pouvez en savoir plus sur Chancer ici.

La prévente, représente-t-elle un bon moment pour investir dans $CHANCER ?

Les préventes offrent aux investisseurs la possibilité d’investir dans un projet qui n’est pas encore développé mais reste prometteur. Lors des préventes, les prix sont généralement très réduits, ce qui signifie que les investisseurs les obtiennent à des niveaux susceptibles d’être 10 fois ou plus inférieurs à ceux que le jeton affiche lorsqu’il atteint les bourses.

La prévente de Chancer, qui n’a commencé que quelques semaines auparavant, suscite un énorme intérêt de la part des investisseurs à cause de cela. Environ 59,3 millions de $CHANCER ont été vendus, permettant au projet de récolter plus de 593 000 $. Comme indiqué précédemment, le jeton est actuellement au prix de 0,01 $. Cependant, sa valeur devrait augmenter tout au long des 12 étapes de la prévente et atteindre 0,021 $. L’objectif est de récolter 15 millions $.

Vous voulez acheter des jetons $CHANCER ? Découvrez comment et plus sur leur page de prévente.