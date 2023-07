Analyse de l’indice du dollar américain (DXY) avant les chiffres de l’IPC américain

Le prix de l’indice du dollar américain (DXY) a poursuivi sa tendance à la baisse après les faibles données sur la masse salariale non agricole (NFP) aux États-Unis. Il est tombé à 101,40 $, le niveau le plus bas depuis le 10 mai. Au total, le billet vert a chuté de plus de 3 % par rapport au plus haut de mai.

Les chiffres de l’inflation à la consommation aux États-Unis sont à venir

L’indice du dollar américain s’est vendu après les faibles chiffres de l’emploi. Les données publiées par le Bureau of Labor Statistics (BLS) ont montré que l’économie a créé plus de 209 000 emplois en juin. Le bureau a également revu à la baisse ses estimations pour les deux derniers mois.

Les prochaines nouvelles importantes sur l’USD seront les prochaines données de l’indice des prix à la consommation (IPC) américain prévues pour mercredi. Les économistes s’attendent à ce que les données montrent que l’IPC global a chuté à 3,1 % en juin. Si les analystes ont raison, ce sera le chiffre le plus bas depuis mars 2021.

L’inflation sous-jacente devrait passer à 5,0 % en glissement annuel. Ils s’attendent également à ce qu’il ait augmenté de 0,3 % par rapport au mois précédent. Ce chiffre sera nettement supérieur à l’objectif de 2,0 % de la Fed.

Pourtant, les analystes s’attendent à ce que les données n’aient aucun changement significatif dans la décision de la Fed. Dans un communiqué cette semaine, Loretta Mester de la Fed de Cleveland a déclaré que la Fed devait augmenter ses taux dans les mois à venir car l’inflation reste fortement élevée. Le même point de vue a été répété par d’autres responsables de la Fed comme Loretta Mester et Mary Daly. Dans une note, un économiste d’Oxford Economics a déclaré :

“Alors qu’une nouvelle hausse des taux en juillet augmentera la probabilité d’une récession, les décideurs politiques semblent disposés à faire le compromis. Leur approche dépendante des données signifie qu’ils attendront d’être absolument sûrs que l’inflation est sur une trajectoire ferme et claire à 2% avant d’envisager d’assouplir la politique.

Par conséquent, il y a 90 % de chances que la Fed augmente ses taux d’intérêt de 0,25 % lors de la prochaine réunion.

Prévisions de l’indice du dollar américain

Graphique DXY par TradingView

Dans mon dernier article sur le dollar américain, j’ai noté qu’il avait formé un triangle descendant. J’ai prédit que l’indice aurait une cassure baissière alors que les vendeurs ciblent le support clé à 100,84 $. Ce point de vue était exact car l’indice a fait une forte cassure baissière.

L’indice DXY est passé sous le support clé à 101,91 $, le niveau le plus bas du 22 juin. Des oscillateurs comme le MACD et l’indice de force relative (RSI) sont passés sous le niveau de survente.

Par conséquent, bien que les perspectives globales soient baissières, je soupçonne que l’indice rebondira alors que les acheteurs tenteront de retester le point de résistance clé à 101,91 $. À plus long terme, cependant, l’indice tombera probablement en dessous de 100 $.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.