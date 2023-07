Les actions de Carvana bondissent de 40% grâce à l’accord de dette et à un bon T2

Carvana Co (NYSE : CVNA) a ouvert une hausse de 40 % mercredi après avoir annoncé un accord de restructuration de la dette pour renforcer sa stature de liquidité.

Mercredi, le détaillant de voitures d’occasion a annoncé avoir signé un accord avec les détenteurs de billets qui réduira son encours de dette de plus de 1,2 milliard de dollars. Son communiqué de presse indique :

Accord visant à éliminer plus de 83 % des échéances des billets non garantis de Carvana en 2025 et 2027 et à réduire les charges d’intérêts en espèces requises de plus de 430 millions de dollars par an au cours des deux prochaines années.