Shein vient d’annoncer un accord avec son homologue de la fast fashion Forever 21

Tous les regards sont tournés vers la vente au détail de mode rapide ce matin après Shein et Forever 21 – deux des noms les plus réputés du secteur des vêtements et accessoires à bas prix ont annoncé avoir uni leurs forces.

Voici ce que nous savons jusqu’à présent

Copy link to section

Les détails financiers de l’accord restent inconnus.

Mais le Wall Street Journal a confirmé jeudi dans son article que Sparc Group – une coentreprise de vente au détail spécialisée entre Authentic Brands, propriétaire de Forever 21 et le géant de l’immobilier Simon Property – avait accepté de prendre une participation minoritaire dans Shein.

Le détaillant axé sur le numérique va également acquérir environ un tiers du groupe Sparc dans le cadre de cet accord, a ajouté le WSJ. A noter que des rumeurs ont circulé ces derniers mois selon lesquelles Shein envisagerait une introduction en bourse (IPO) aux États-Unis.

Copy link to section

La nouvelle boursière arrive quelques semaines après que Shein ait annoncé un bénéfice record pour les six premiers mois de cette année. Elle va désormais commencer à répertorier la collection Forever 21 sur sa plateforme en ligne qui compte environ 150 millions d’utilisateurs dans le monde.

L’accord est tout aussi attrayant pour Shein, car les magasins de détail de Forever 21 lui permettent d’étendre davantage sa présence sur le marché américain et de s’éloigner davantage de la Chine. Shein a déménagé son siège social de Nanjing à Singapour en 2022.

Le géant du commerce électronique de la mode rapide a récemment fait l’objet d’une surveillance étroite après qu’un comité de la Chambre des représentants l’ ait accusé d’avoir violé la loi américaine sur les droits de douane à l’importation. Shein a déclaré que ces allégations étaient « fausses ».

Save

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.