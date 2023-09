Pourquoi Bitcoin est-il tombé ?

Pendant des mois, les traders de Bitcoin ont déploré la façon dont un actif connu pour sa violente volatilité s’était soudainement transformé en une pièce quasi stable, s’échangeant autour de la barre des 29 000 $/30 000 $ et refusant de bouger.

Leur souhait a été réalisé au cours des dernières semaines, même si cela n’a peut-être pas été dans la direction souhaitée par certains. Il y a deux semaines, Bitcoin a subi sa plus forte baisse quotidienne en neuf mois, lorsque l’effondrement de FTX a plongé le marché dans une chute libre. Vendredi de la même semaine, sa chute de 7 % représentait le plus grand mouvement dans les deux sens depuis la crise des banques régionales de mars. Mais pourquoi?

Les craintes macroéconomiques font chuter Bitcoin

Copy link to section

Quelques facteurs ont peut-être contribué à la crise de Bitcoin, mais comme toujours, la macro était au cœur de la tempête.

Les rendements ont augmenté sur l’ensemble du marché, une évolution qui tend à nuire aux actifs à risque tels que Bitcoin. Les rendements de la dette publique américaine à long terme ont atteint leur plus haut niveau depuis 2007, les obligations britanniques à 10 ans ont atteint leur plus haut rendement depuis 2008 et le Bund allemand à 10 ans a atteint son plus haut rendement depuis 2011.

La vente massive d’obligations s’est produite grâce à des paris accrus sur une politique de taux d’intérêt plus belliciste que prévu. Cela était à son tour le résultat de l’ énigme « bonne nouvelle et mauvaise nouvelle ». En bref, l’économie a été étonnamment résiliente, ce qui devrait être une chose positive, mais dans un monde où l’inflation reste un problème pernicieux, cela signifie que les banques centrales pourraient être contraintes de maintenir des taux d’intérêt plus élevés plus longtemps – ou même de procéder à de nouvelles hausses.

La semaine dernière, les minutes de la Réserve fédérale exprimaient cette crainte :

(Nous constatons) des risques haussiers importants pour l’inflation, qui pourraient nécessiter un nouveau resserrement de la politique monétaire

Nous avions mis en garde contre cette crainte, en nous demandant si le marché – crypto ou autre – avait pris de l’avance face à certains signaux baissiers, notamment une courbe des rendements profondément inversée, une inflation sous-jacente persistante, des taux de chômage record et des pressions à la hausse sur les salaires, le tout contre une forte hausse. dans les valorisations déjà cette année.

Le marché obligataire a finalement réagi à ces craintes, en adoptant une position plus belliciste qui a fait chuter les actifs à risque dans l’ensemble de la sphère financière. Bitcoin a été pris entre deux feux.

En effet, même si les effondrements ignominieux de la cryptographie, résultant d’une gestion imprudente des risques et d’un surendettement, ont sans aucun doute considérablement ébranlé l’actif, la réalité des dix-huit derniers mois est qu’il s’agit d’un actif à haut risque qui s’est vu couper l’herbe sous le pied. alors que le monde passait à une politique monétaire stricte.

Dans ce graphique, nous avons tracé le prix du Bitcoin par rapport au rendement des bons du Trésor à 2 ans, remontant au plus haut historique du Bitcoin en novembre 2021. La relation est claire (notez que le rendement est tracé sur un axe inversé).

Autres facteurs

Copy link to section

Comme indiqué précédemment, la situation macroéconomique a sans aucun doute été le principal moteur de cette baisse. Cependant, d’autres facteurs pourraient avoir amplifié cette décision. Comme toujours avec Bitcoin, il est difficile de le savoir, mais il existe des théories réputées.

La première est évidente et ne se limite pas à la récente baisse. La liquidité est extrêmement mince et signifie qu’un retour de la volatilité était toujours à l’ordre du jour. La profondeur des commandes sur les bourses est très faible, tandis que les volumes sont à la traîne, laissant les mouvements vulnérables à une amplification car moins de capitaux sont nécessaires pour faire évoluer les prix.

Cependant, en ce qui concerne l’automne récent, certains événements ont pu effrayer le marché plus que ce qui aurait pu se produire autrement. Le premier était un rapport selon lequel SpaceX d’Elon Musk aurait vendu tous ses Bitcoins. Le Wall Street Journal ​​a rapporté que SpaceX avait réduit la valeur de son Bitcoin de 373 millions de dollars, citant des documents financiers internes, bien que SpaceX soit privé et ne sache pas si la société conserve encore du Bitcoin ou si elle a tout vendu.

SpaceX a réduit la valeur du bitcoin qu’il possède d’un total de 373 millions de dollars l’année dernière et en 2021 et a vendu la crypto-monnaie. le journal Wall Street

Cependant, comme nous le constatons sans cesse, il semble que si cela a eu un quelconque impact, il s’agissait simplement d’encourager légèrement les vendeurs qui vendaient déjà – par rapport aux développements macroéconomiques antérieurs, ce n’est qu’une goutte d’eau dans l’océan.

L’autre facteur semble tout aussi insignifiant en comparaison, mais la nouvelle selon laquelle la société chinoise Evergrande dépose son bilan est un peu plus complexe. Evergrande, autrefois le plus grand prêteur de Chine, suscite depuis longtemps des inquiétudes autour du principal stablecoin du marché, Tether.

Cela est dû à la controverse de longue date autour des réserves de Tether. Un rapport de 2021 a révélé que près de 50 % du soutien de Tether était sous la forme de papier commercial et de billets à ordre non garantis émis par des sociétés. Lorsque Evergrande a été sous pression, le marché a craint que Tether ne soit capturé sous la forme de ses avoirs en papier commercial.

La société a toutefois nié toute exposition directe à la dette d’Evergrande, bien que les détails exacts des participations de Tether n’aient pas été publiés. L’inquiétude était que Tether détenait des effets de commerce détenus par d’autres institutions chinoises et serait donc vulnérable au climat économique plus large en Chine, et donc aux retombées des difficultés d’Evergrande.

En fin de compte, cette peur n’est cependant plus aussi importante qu’elle l’était. Tether a annoncé avoir complètement éliminé le papier commercial de ses réserves en octobre dernier. Encore une fois, bien que l’histoire ait gagné du terrain dans les cercles cryptographiques, il est peu probable qu’elle ait fait bouger les choses.

Et ensuite ?

Copy link to section

En fin de compte, il s’agissait d’un recalibrage autour des attentes concernant l’évolution future des taux d’intérêt, clairement visible par les mouvements du marché obligataire. L’économie reste dans une situation unique : politique monétaire restrictive, inflation en baisse mais toujours élevée, et taux de chômage proche de son plus bas niveau depuis 50 ans.

En fin de compte, Bitcoin n’est qu’un atout dans ce jeu plus vaste, soumis aux caprices de l’économie au sens large. Si l’on y ajoute la faiblesse récente des liquidités et des volumes, ainsi qu’une propension historique à la volatilité, des événements tels que la chute soudaine de la semaine dernière ne constituent pas un choc.

La chose inhabituelle cette année est que la hausse du Bitcoin a été lente et régulière, plutôt que parsemée de pics et de reculs comme c’est normalement le cas. La volatilité a été incroyablement faible, mais la semaine dernière a souligné que Bitcoin, et le climat macroéconomique très inhabituel actuel, a toujours la capacité d’évoluer rapidement.

Save

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.