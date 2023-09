Un analyste de StanChart plaide en faveur du japonais Topix et Nikkei 225

Les indices Topix et Nikkei 225 ont réalisé d’excellents résultats cette année et les analystes de Standard Chartered estiment qu’il y a encore du potentiel de hausse. Les données de TradingView montrent que l’indice Topix s’échangeait à 2 382 ¥ jeudi, quelques points en dessous du sommet annuel de 2 395 ¥. Il se situe à son plus haut niveau depuis plus de trois décennies.

L’indice Nikkei 2225, en revanche, s’échangeait à 33 000 ¥, en baisse par rapport au sommet annuel de 33 780 ¥.

Le cas haussier des actions japonaises

Copy link to section

Lundi, j’ai écrit que les analystes d’AllianceBernstein étaient toujours extrêmement optimistes à l’égard des actions japonaises. Aujourd’hui, une autre grande banque a présenté ses arguments haussiers en faveur de ces actions.

Dans une interview avec Bloomberg, Abhilash Narayan de Standard Chartered a identifié trois raisons principales pour lesquelles ces actions auront davantage de potentiel de hausse au cours des 12 à 14 prochains mois. Premièrement, il a cité la réforme des entreprises dans le pays, qui pourrait conduire à davantage de dividendes et de rachats.

L’une des principales réformes est venue de la Bourse de Tokyo, qui a demandé aux sociétés ayant une faible valeur comptable d’augmenter le cours de leurs actions. Cela peut être fait par les entreprises qui rachètent leurs actions et versent davantage de paiements aux investisseurs.

En outre, les entreprises japonaises se sont efforcées de renforcer leur gouvernance d’entreprise, ce qui a été récemment approuvé par Warren Buffett. Buffett détient désormais des participations dans les plus grandes maisons de commerce du Japon comme Mitsui et Sumitomo.

L’analyste a également évoqué le potentiel de bénéfices des entreprises japonaises. La plupart d’entre eux, en particulier ceux qui réalisent l’essentiel de leurs revenus à l’étranger, bénéficieront probablement de la force du dollar. Dans le même temps, l’économie japonaise se porte bien avec une croissance de 6 %. Après avoir ajouté les 3% d’inflation, cela porte le taux de croissance nominal à 9%.

https://www.youtube.com/watch?v=3Pg9_S5w2p0

Par ailleurs, les données économiques publiées jeudi ont révélé que les investisseurs étrangers se sont tournés vers les marchés japonais en août. Ils ont acquis des actions d’une valeur de plus de 531 milliards de yens par mois après avoir vendu pour 603 milliards d’actions.

Prévisions du cours de l’action Topix

Copy link to section

Save

La meilleure façon d’investir dans les actions japonaises est d’acheter les indices Nikkei 225 et Topix. Le Topix est un indice large basé sur la capitalisation boursière et est souvent considéré comme un meilleur indicateur que le Nikkei. Ce dernier compte en moyenne 225 sociétés non ajustées du flottant.

En regardant le graphique journalier, nous constatons que l’indice Topix a suivi une forte tendance haussière au cours des derniers mois. Il a récemment avancé et renversé l’importante résistance à 2 340 yens, le point le plus haut du 1er août.

L’indice a évolué au-dessus des moyennes mobiles sur 50 et 100 jours, tandis que l’indice de force relative (RSI) est passé au niveau de surachat.

Par conséquent, les perspectives de l’indice Topix sont haussières, le prochain niveau à surveiller étant à 2 500 yens.

Save