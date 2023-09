Le cours de l’action Zalando pourrait chuter à 20 euros si cela se produit

Plus

Le cours de l’action Zalando (ETR : ZAL) est en forte chute libre alors que la croissance ralentit et que la demande pour le titre diminue. Le titre a reculé à 24,60 € mercredi, soit environ 77 % en dessous du plus haut niveau de juin 2021. Il a chuté de plus de 24 % cette année, ce qui en fait le deuxième composant de l’indice DAX le moins performant cette année après Siemens Energy.

Les inquiétudes concernant la croissance demeurent

Zalando est une entreprise leader qui propose des solutions de commerce électronique pour la mode et le style de vie. Comme d’autres sociétés similaires comme Asos et Boohoo, l’activité de Zalando a atteint son apogée pendant la pandémie de Covid-19, alors que les gens faisaient leurs achats en ligne.

Les derniers résultats de Zalando ont montré un ralentissement de son activité. Son chiffre d’affaires a chuté de 2,5 % au deuxième trimestre à 2,5 milliards d’euros tandis que son volume brut de marchandises (GMV) a baissé de 1,8 % à 3,71 milliards d’euros.

Des données supplémentaires montrent que le nombre de clients actifs de Zalando est passé de 49,3 millions au T2’22 à 50,5 millions au T2’23. Le montant moyen des commandes a également légèrement augmenté pour atteindre 293,3 €. Au total, son EBIT a augmenté de 42,2% à 86,8 millions d’euros tandis que son bénéfice s’est élevé à 56,6 millions d’euros. Pour le premier semestre, le bénéfice net de Zalando s’élève à 18,2 millions d’euros.

La plus grande préoccupation de Zalando est le ralentissement de ses activités, alors que les économies allemande et européenne sont confrontées à de nombreux vents contraires. Les chiffres économiques les plus récents ont montré que l’économie allemande s’est contractée au cours des deux premiers trimestres de l’année. La confiance des consommateurs s’est également détériorée au cours des derniers mois.

La baisse des ventes signifie donc que Zalando ne doit pas être considérée comme une entreprise en croissance. Et malgré la baisse des actions, la société reste surévaluée. D’une part, Zalando a une capitalisation boursière de plus de 6 milliards d’euros, ce qui est plus élevé depuis que l’EBIT ajusté de l’entreprise est tombé à 184,6 millions d’euros en 2022.

Analyse du cours de l’action Zalando

Le graphique journalier montre que le cours de l’action Zalando a connu une forte tendance baissière au cours des derniers mois. Il reste en dessous de la ligne de tendance descendante indiquée en rouge. Cette ligne de tendance relie les niveaux les plus élevés depuis le 7 mars. Le titre est passé en dessous de la moyenne mobile de 50 et 25 jours. Il a également retesté la ligne de tendance ascendante qui relie la variation la plus basse depuis septembre de l’année dernière.

Les perspectives pour Zalando restent donc baissières, le prochain niveau à surveiller étant le niveau psychologique à 20 €. Ce point de vue sera confirmé s’il transforme le support à 23,87 € (plus bas du 7 juillet) en résistance. Le scénario alternatif est celui où l’action rebondit et teste à nouveau la ligne de tendance supérieure à 28 €.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.