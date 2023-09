Prévisions du prix de l’argent : perspectives après avoir atteint un support clé

Le prix de l’argent a rebondi vendredi matin alors que les investisseurs se réjouissaient des chiffres économiques chinois impressionnants et du nouveau plan de relance. Il a grimpé jusqu’à un sommet de 23,05 $, soit quelques points de plus que le plus bas de cette semaine, à 22,26 $. Ce prix est inférieur d’environ 11,47 % au niveau le plus élevé de cette année, ce qui signifie qu’il est entré dans une zone de correction.

Rebond économique en Chine

Copy link to section

Les prix de l’argent et d’autres métaux ont rebondi après les chiffres économiques chinois impressionnants. Selon l’agence des statistiques, le taux de chômage est tombé à 5,25 en août alors que les ventes au détail ont bondi de 4,2 %.

Des données supplémentaires ont révélé que la production industrielle chinoise a augmenté de 4,5 % par rapport à l’année précédente. Il s’agit de la plus forte augmentation depuis des années. Les investissements en immobilisations ont augmenté de 3,2% sur un an.

Ces chiffres signifient que l’économie chinoise a commencé à se redresser alors que Pékin met en œuvre de nombreuses mesures de relance. Le plan de relance le plus récent est intervenu vendredi lorsque la PBOC a décidé de réduire pour la deuxième fois le montant des réserves détenues par les prêteurs.

Save

La nouvelle mesure signifie que les banques pourront désormais débloquer plus de 68,8 milliards de dollars de nouveaux prêts sur le marché. En outre, la banque a décidé de reconduire 591 milliards de RMB de prêts politiques à moyen terme.

Le prix de l’argent est très sensible aux activités en Chine en raison de sa forte demande. C’est le plus gros consommateur d’argent au monde. Par conséquent, ces chiffres robustes signifient que la demande d’argent a probablement augmenté.

Il est également en hausse après les chiffres relativement solides en provenance des États-Unis jeudi. Les ventes au détail globales et de base ont augmenté en août alors même que l’inflation augmentait pour le deuxième mois consécutif. L’inflation a atteint 3,7 % en août tandis que l’IPC de base est tombé à 4,3 %. (En savoir plus ici).

Prévisions du prix de l’argent

Copy link to section

Save

Le graphique journalier montre que les prix de l’argent ont atteint un plancher à 22,26 $ cette semaine. Il s’agit d’un niveau important puisqu’il s’agit du point le plus bas depuis juin de cette année. Le prix reste inférieur aux moyennes mobiles sur 50 et 200 jours et à la résistance cruciale à 24,60 $ (plus haut de février).

L’argent a également formé un motif de chandelier en forme d’étoile du matin. Par conséquent, les perspectives pour le métal sont légèrement haussières, le prochain niveau à surveiller étant à 24 $. La vision haussière deviendra invalide si le prix tombe en dessous du support crucial à 22,26 $.

Save