Une ombre portée sur les données économiques chinoises alors même que les ventes au détail dépassent les attentes

Le taux de chômage urbain observé en Chine pour le mois d’août 2023 est tombé à 5,2 % en glissement annuel, contre 5,3 % en glissement annuel du mois précédent, retombant à son plus bas niveau depuis 16 mois.

Une prévision de marché réalisée par TradingEconomics.com suggérait que le taux connaîtrait une hausse à 5,4 % en glissement annuel.

Cette publication intervient un jour après que les décideurs politiques ont annoncé une réduction surprise des taux d’un quart de pourcentage des réserves obligatoires, une décision qui devient opérationnelle aujourd’hui.

Source: TradingEconomics.com

Cependant, les données chinoises ont récemment été examinées, le Bureau national des statistiques (BES) ayant choisi de ne pas publier le taux de chômage dans la tranche d’âge de 16 à 24 ans à partir du mois dernier.

L’agence n’a pas précisé quand les données pour ce segment seront disponibles.

L’amélioration du chômage s’est produite malgré une forte baisse des investissements immobiliers et un ralentissement plus large des investissements dans les infrastructures, alors même que les autorités gouvernementales tentaient de déployer une série de mesures de soutien.

Production industrielle

Les chiffres de la production industrielle ont augmenté de 4,5 % sur un an, contre une prévision consensuelle de 3,9 % sur un an telle que rapportée par TradingEconomics.com.

En outre, il s’agit d’une solide amélioration par rapport à la croissance annoncée le mois dernier de 3,7 % en glissement annuel.

Il s’agit également du rythme de croissance le plus rapide de l’indice de production industrielle depuis avril 2023, atteignant un sommet de 4 mois, suite à une solide performance dans le secteur manufacturier (en hausse de 5,4 % en glissement annuel par rapport aux 3,9 % en glissement annuel du mois dernier) et des activités minières (qui ont augmenté à 2,3 % en glissement annuel). % YoY de 1,3% YoY).

Source: TradingEconomics.com

Les produits chimiques et l’extraction de pétrole et de gaz naturel ont connu les hausses les plus fortes, respectivement de 14,8 % sur un an et de 7,2 % sur un an.

Cependant, la production a fortement diminué pour les activités liées à la transformation des métaux ferreux, de 14,5 % en glissement annuel, bien qu’il s’agisse d’une amélioration par rapport à la baisse de 15,6 % en glissement annuel du mois précédent.

De janvier à août 2023, la production industrielle s’est améliorée de 3,9 % en cumul annuel.

Ventes au détail

Les ventes au détail ont explosé à 4,6 % en glissement annuel dans le communiqué d’aujourd’hui, contre 2,5 % en glissement annuel le mois précédent, surperformant une prévision consensuelle de 3 % en glissement annuel rapportée par TradingEconomics.com.

Il s’agit de la huitième amélioration consécutive depuis l’entrée en territoire positif à 3,5 % sur un an en janvier 2023, tandis que le mois le plus performant reste celui de mai 2023 à 18,4 % sur un an.

Il s’agit également de la première hausse des ventes au détail depuis mai 2023, la croissance de la consommation restant positive mais ralentissant au cours des trois mois précédents.

Source: TradingEconomics.com

Autres publications de données

Dans d’autres données économiques du pays, les prix de l’immobilier dans 70 grandes villes ont diminué de 0,1 % sur un an, contre-performant les prévisions de 0 %, tout en chutant au même rythme que le rapport du mois dernier.

Sur une base mensuelle, les prix des logements ont baissé de 0,3 % au total.

Cela n’augure rien de bon pour le secteur immobilier qui est aux prises avec un grave ralentissement et une stagnation économique plus large.

Selon le BES, les prix des logements à Shenzen et Guangzhou ont chuté respectivement de 3 % sur un an et de 1,4 % sur un an.

Les deux ont enregistré une baisse plus forte que le mois précédent.

En revanche, Pékin et Shanghai ont connu une augmentation des coûts, qui ont augmenté respectivement de 2,8 % sur un an et de 4,1 % sur un an.

Pour le mois d’août, l’investissement en capital fixe de la Chine s’est amélioré de 3,2 % en glissement annuel, alors que les prévisions du marché étaient de 3,3 % en glissement annuel, soit un ralentissement marqué par rapport aux 3,4 % en glissement annuel enregistrés le mois dernier.

Les investissements dans l’immobilier ont chuté de 8,8 % sur un an, tandis que les investissements dans le secteur primaire ont diminué de 1,3 % sur un an.

Le secteur secondaire s’est amélioré à 8,8% en glissement annuel contre 8,5% en glissement annuel, notamment grâce à la bonne performance des industries manufacturières.

Contexte économique

En réponse à la situation économique difficile consécutive aux restrictions sanitaires généralisées et durables, ainsi qu’aux difficultés désastreuses dans lesquelles se trouve le marché immobilier, les autorités chinoises ont maintenu une politique monétaire relativement souple, assoupli le taux de réserve des institutions financières et réduit le taux de change unique. taux préférentiel du prêt d’un an.

Cependant, la situation s’est aggravée hier, Moody’s ayant abaissé à négatives ses perspectives du secteur immobilier pour les 2 à 4 prochains trimestres, soulignant à nouveau que l’immobilier reste une préoccupation majeure.

Malgré la hausse des ventes au détail, la santé des consommateurs reste incertaine et les marchés attendront de voir dans quelle mesure les mesures gouvernementales s’avéreront durables.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.