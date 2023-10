L’ETF Energy Select Sector (XLE) est en baisse : voici le prix à surveiller

Le cours de l’action de l’ETF Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) a reculé ces derniers jours alors que le prix du pétrole brut a reculé. Le fonds est passé du sommet annuel de 92,95 $ en septembre à 85 $. Il se situe désormais au plus bas depuis le 8 août.

Le prix du pétrole brut a reculé

Le fonds Energy Select Sector SPDR est un ETF de premier plan qui suit les plus grandes entreprises du secteur pétrolier et gazier. Plus précisément, il suit l’indice Energy Select Sector, qui est composé des plus grandes sociétés énergétiques de l’indice S&P 500.

Les plus grandes parties de la société sont Exxon Mobil, Chevron, EOG Resources, Schlumberger, ConocoPhillips et Marathon Petroleum. L’un des principaux défis du fonds réside dans le fait que ses dix plus grandes sociétés représentent plus de 70 % du fonds.

Exxon Mobil représente 23,64 % du fonds tandis que Chevron en détient 18,85 %. Cela signifie qu’un problème majeur dans le fonds pourrait avoir une implication majeure pour l’ETF.

Dans la plupart des périodes, l’ETF XLE réagit au prix du pétrole brut. Cela explique pourquoi le fonds a reculé ces derniers jours. Le Brent, la référence mondiale, s’est effondré, passant du sommet de 95 dollars du mois dernier à 84,55 dollars. Le West Texas Intermediate (WTI) a chuté à 82,82 $ alors que les inquiétudes concernant la demande persistent.

Il est néanmoins probable que le fonds poursuive sa hausse dans les mois à venir. Premièrement, la vente actuelle de pétrole brut pourrait être temporaire en raison de la demande croissante dans le monde. L’AIE estime que la demande quotidienne de pétrole sera supérieure à 101 millions de barils par jour. Il s’attend à ce que la demande de pétrole augmente de plus d’un million de barils par jour.

L’offre ne croît pas aussi vite. D’une part, il semble que l’OPEP+ s’engage à maintenir les prix du pétrole plus élevés plus longtemps en réduisant la production. Les analystes de JP Morgan estiment que le prix du pétrole brut grimpera à 150 dollars en 2024.

Deuxièmement, les sociétés de l’ETF XLE continueront à en bénéficier tant que le pétrole restera au-dessus de 70 dollars pendant un certain temps.

Prévisions du cours de l’action XLE ETF

Graphique XLE de TradingView

Le graphique journalier montre que le fonds SPDR Energy Select Sector a culminé à 92,95 $ en septembre alors que le prix du pétrole brut montait en flèche. Ce prix était important car il était légèrement au-dessus de la résistance clé à 91,25 $, le point le plus haut de novembre 2022.

Aujourd’hui, les actions ont dérivé à la baisse et sont passées sous l’important support de 86,30 $, la plus forte hausse du 12 avril. Il est également tombé en dessous de la moyenne mobile sur 50 jours tandis que l’indice de force relative (RSI) est passé en dessous du point neutre.

Par conséquent, l’ETF XLE continuera probablement à baisser alors que les vendeurs ciblent le support clé à 80,9 $, le côté inférieur de la ligne de tendance ascendante. Cette ligne relie le niveau le plus bas depuis juillet 2022. Un mouvement vers ce niveau relancerait probablement la tendance haussière.

