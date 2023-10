La consolidation de l’IBEX 35 se poursuit, mais une cassure est imminente

Plus

Les actions européennes continuent de se consolider, ce qui suscite la frustration de nombreux investisseurs. Le meilleur exemple est l’IBEX 35, l’indice espagnol, qui s’est consolidé dans une fourchette étroite pendant de nombreux mois.

La mauvaise nouvelle pour les investisseurs est que ce marché ne mène nulle part. Il oscille simplement dans une zone de 300 points, entre 9 300 et 9 600 points.

Mais il y a aussi une bonne nouvelle : le biais est haussier alors que le marché maintient le range actuel.

En août, j’ai affirmé que l’ indice IBEX 35 se préparait à une remontée vers 10 000 points. À cette époque, un triangle fonctionnel était en préparation. Cependant, entre-temps, le triangle s’est transformé en un modèle de continuation différent.

Par conséquent, le biais reste haussier à mesure que l’ indice construit de l’énergie pour dépasser le niveau pivot.

Plan de trading pour l’indice IBEX 35

Le tableau de l’analyse technique montre une résistance apparente à 9 600 et un support à 9 300. Par conséquent, une approche prudente pour négocier l’indice IBEX 35 consiste à attendre une cassure.

Une cassure haussière ne se produit pas lorsque le marché s’échange au-dessus de la résistance, mais lorsqu’il clôture quotidiennement au-dessus de celle-ci. Dans ce cas, une clôture quotidienne au-dessus de 9 600 justifie une entrée longue.

Le plus bas précédent devrait être le point d’invalidation. Plus précisément, si le marché descend en dessous de 8 500 points (et clôture là), c’est le signe que le scénario haussier a échoué.

Mais s’il ne baisse pas et ne dépasse pas, les traders voudront peut-être en ajouter davantage lors d’une clôture quotidienne au-dessus du niveau pivot de 10 000. À ce stade, le stop devrait être relevé au niveau d’entrée précédent et l’objectif final devrait être égal à la distance de 8 500 au niveau pivot, projeté plus haut à partir de 10 000 points.

Cela équivaut à 11 500 points pour l’IBEX 35 comme objectif pour ce scénario de trading haussier.

