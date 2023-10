L’UAW déclare que Stellantis “a la pire proposition” alors qu’il étend sa grève

Stellantis NV (EPA : STLA) est confortablement dans le vert au moment d’écrire, même si les Travailleurs unis de l’automobile ont encore étendu leur grève contre l’ancien constructeur automobile lundi.

Pourquoi l’UAW a-t-il étendu sa grève contre Stellantis ?

6 800 autres travailleurs (environ) de l’usine d’assemblage SHAP – Sterling Heights se sont joints de manière inattendue à la grève en cours ce matin.

L’UAW a décidé de se montrer plus agressif contre Stellantis parce que son offre actuelle n’est même pas comparable à celle de GM et de Ford, a révélé aujourd’hui le syndicat dans un communiqué de presse.

Stellantis a la pire proposition sur la table concernant la progression des salaires, la rémunération des travailleurs temporaires et la conversion en temps plein, les ajustements au coût de la vie (COLA) et plus encore.

Cette usine située dans la banlieue de Détroit produit des camionnettes Ram 1500. Les actions de Stellantis sont en hausse de plus de 30 % par rapport au début de cette année au moment de la rédaction.

Le pick-up Ram 1500 de Stellantis dispose d’un approvisionnement sain

L’usine du Michigan est certainement cruciale pour Stellantis, qui n’a pas encore commenté le développement actuel.

Mais il est mieux placé que ses rivaux Ford et General Motors pour faire face à cette grève qui affecte principalement la production de ses camionnettes, car son Ram 1500 dispose déjà de plus de 100 jours d’approvisionnement.

Au total, plus de 40 000 membres du syndicat United Auto Workers sont désormais en grève contre les trois grands constructeurs automobiles américains.

Stellantis devrait publier ses résultats financiers du troisième trimestre le 31 octobre. Le consensus prévoit que le bénéfice par action s’élève à 5,90 dollars pour l’année en cours, chiffre qui devrait diminuer sensiblement à 5,29 dollars par action l’année prochaine.

