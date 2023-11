Les prix du Zilliqa, du Tron et du Near Protocol restent stables avant la décision du FOMC

Les prix des crypto-monnaies ont rejoint les actions américaines dans un rallye majeur alors que les traders attendaient l’importante décision du Federal Open Market Committee (FOMC). Le Dow Jones a bondi de plus de 250 points tandis que le S&P 500 et le Nasdaq 100 se sont envolés de plus de 0,80 %.

Les jetons Near, Tron et Zilliqa augmentent

La pièce Near Protocol (NEAR) a été le jeton le plus performant mercredi, car elle a atteint son plus haut niveau depuis juillet. Il a bondi au cours des 12 derniers jours consécutifs et de près de 50 % par rapport à son plus bas niveau d’octobre.

Near a devancé le prochain événement NearCon prévu le 7 novembre. L’événement a tendance à avoir plusieurs grands événements qui font bouger son écosystème

Le prix du Tron (TRX) a également poursuivi son rallye haussier, ce qui en fait la grande cryptomonnaie la plus performante cette année. La pièce a bondi à 0,1007 $, le plus haut depuis novembre 2021.

Tron a bondi en raison de la solide performance de son écosystème. La valeur totale bloquée (TVL) dans l’écosystème de JustLend a grimpé à plus de 5,7 milliards de dollars, ce qui en fait le troisième acteur du secteur après Lido et Maker. En effet, le jeton JST de Just, un jeton de gouvernance, se rapproche de son plus haut niveau depuis mai de l’année dernière.

Le prix du Zilliqa a également continué de grimper. Le jeton ZIL a atteint un sommet de 0,020 $, le plus haut depuis août de cette année. Contrairement à Near Protocol et Tron, l’écosystème de Zilliqa a été relativement discret ces derniers mois. Les données de DeFi Llama et DappRadar montrent que la plupart des dApps de l’écosystème voient peu d’action du marché.

Zilliqa contre le protocole proche contre Tron

Décision de la Réserve fédérale

Le prochain catalyseur clé pour les prix du Near Protocol, du Zilliqa et du Tron est la prochaine décision de la Fed. La plupart des analystes estiment que la Fed suspendra ses hausses de taux pour la deuxième réunion consécutive.

La Fed est confrontée à de nombreux défis dans l’économie américaine. L’inflation reste obstinément élevée alors que l’économie semble résiliente. Les données économiques publiées la semaine dernière ont montré que le PIB a augmenté de 4,9 % au troisième trimestre, les dépenses de consommation restant résilientes.

Cependant, le marché obligataire affiche des signes rouges alors que les rendements obligataires à 10 et 30 ans restent à leur plus haut niveau depuis plus d’une décennie. En conséquence, le gouvernement dépense désormais plus de 800 milliards de dollars pour rembourser sa dette et ce chiffre pourrait bientôt atteindre 1 000 milliards de dollars. Ces altcoins réagiront probablement à la prochaine action de la Securities and Exchange Commission (SEC). Les analystes estiment que le régulateur approuvera enfin les ETF Bitcoin de sociétés telles que Blackrock, Invesco et Ark Invest avant la fin de l’année.

