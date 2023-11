Prévisions du cours de l’action PayPal : perspectives alors qu’elle passe de la croissance à la valeur

Le cours de l’action PayPal (NASDAQ : PYPL) a effectué un retour en force après la publication d’un rapport sur les résultats solides la semaine dernière. Les actions ont bondi jusqu’à un sommet de 56,25 $ lundi, soit environ 12,12 % par rapport au point le plus bas de cette année. Malgré le récent bond, les actions ont chuté de plus de 80 % par rapport au sommet historique.

Mal aimé et sous-évalué

PayPal et d’autres actions fintech populaires comme Affirm et Block n’ont pas été appréciées des investisseurs de Wall Street. Les entreprises sont soumises à une pression intense alors qu’elles passent de la croissance à la valeur. Ils ont connu une croissance robuste pendant la pandémie, alors que de plus en plus de personnes ont adopté les achats en ligne.

PayPal est également confronté à une forte concurrence, notamment de la part d’Apple Pay, un produit utilisé par plus de 500 millions d’utilisateurs dans le monde. En outre, ses activités relativement nouvelles comme les crypto-monnaies et Buy Now Pay Later (BNPL) subissent des vents contraires.

Cependant, PayPal reste une bonne entreprise avec un fort avantage concurrentiel. Les résultats les plus récents ont montré que l’entreprise compte plus de 428 millions d’utilisateurs dans le monde. Il a perdu environ 3 millions d’utilisateurs au cours du trimestre tandis que les coûts de transaction par client ont augmenté.

Le volume total des paiements de PayPal a bondi de 15 % pour atteindre 387,7 milliards de dollars, tandis que le volume des paiements de marque a augmenté de 6 %. Les revenus des transactions ont augmenté de 7 % pour atteindre 6,7 milliards de dollars, tandis que les revenus à valeur ajoutée ont bondi de 25 % pour atteindre 764 millions de dollars.

Ces résultats, associés à la diminution des marges, signifient que l’entreprise ne connaît pas une croissance aussi rapide qu’auparavant. Néanmoins, il est possible d’investir dans l’entreprise. Elle dispose d’un bilan solide et restitue activement de l’argent aux actionnaires par le biais de rachats.

La société a profité du faible cours de l’action pour acquérir des actions d’une valeur de plus de 4,4 milliards de dollars. En conséquence, le nombre total d’actions en circulation est tombé à 1,08 milliard, contre 1,18 milliard en 2021.

PayPal est devenu très sous-évalué. Il a un multiple PE à terme de 9,66, ce qui est inférieur aux 18,62 du S&P 500. PayPal a également un EV à terme par rapport à l’EBITDA et un P/S à terme de 8,18 et 2,04, respectivement. Toutes ces mesures sont bien inférieures à ses chiffres historiques.

Prévisions du cours de l’action PayPal

Graphique PYPL de TradingView

Sur le graphique 1D, nous constatons que le cours de l’action PYPL a formé une tendance à la baisse au cours des derniers mois. Les actions ont formé un canal descendant, représenté en bleu. Le récent rebond s’est produit après que le titre ait retesté le côté inférieur du canal.

Il est désormais légèrement inférieur aux moyennes mobiles sur 25 et 50 jours, tandis que le volume a évolué latéralement. Il est revenu sur la ligne médiane du canal de régression.

Par conséquent, je pense que les actions PayPal ont une valeur à long terme. Cependant, malgré le récent rebond, les données techniques suggèrent que l’on n’est pas encore sorti du bois.

Au lieu de cela, je recommande d’acheter s’il franchit la résistance à 57,35 $, le profit initial étant le côté supérieur du canal à 70 $. Une cassure au-dessus de ce niveau confirmera la tendance haussière et retestera le point clé à 76,53 $.

