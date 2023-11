Ces 5 sociétés de l’indice DAX sont en difficulté alors que leurs actions plongent

Les actions allemandes ne se portent pas bien alors que l’économie traverse des défis importants. Les données les plus récentes ont montré que la confiance des entreprises a chuté tandis que les PMI du secteur manufacturier et des services sont restés inférieurs à 50.

Des données supplémentaires ont révélé que l’économie du pays s’est contractée au troisième trimestre, le plongeant dans une récession. Cela en fait l’une des économies majeures les moins performantes au monde.

Le secteur automobile crucial est également confronté à de nombreux vents contraires alors que les entreprises chinoises continuent de prendre le relais. En conséquence, l’indice DAX a reculé du plus haut de 16 524 € de l’année dernière à 15 100 € actuellement. Ce sont quelques-uns des composants de l’indice DAX les plus décevants.

Bayer

Bayer (ETR : BAYN) est l’une des sociétés les moins performantes de l’indice DAX. L’action a plongé mercredi jusqu’à un plus bas de 40,37 euros, soit 36% en dessous du plus haut de cette année et 58% par rapport à son plus haut de juin 2017.

Les défis de Bayer sont venus de son acquisition de Monsanto pour 68 milliards de dollars, qui a entraîné d’importantes responsabilités. Depuis, ses résultats financiers sont assez faibles. Mercredi, la société a annoncé que son chiffre d’affaires était tombé à 10,8 milliards d’euros tandis que son EBITDA avait chuté de 31% à 1,8 milliard d’euros.

L’entreprise envisage désormais de scinder ses activités de santé grand public. Cela est conforme à ce qu’ont fait d’autres sociétés comme Johsnon & Johnson et AstraZeneca. Les militants veulent que cette science s’éloigne complètement de la science végétale. Dans un communiqué, le PDG a déclaré :

« Nous ne sommes pas satisfaits de la performance de cette année. Près de 50 milliards d’euros de chiffre d’affaires mais un cash-flow nul, ce n’est tout simplement pas acceptable. Notre mission n’a pas toujours été au centre de nos opérations. Cela va changer. Nous repensons Bayer pour nous concentrer uniquement sur ce qui est essentiel à notre mission et nous débarrasser de tout le reste. »

Siemens Énergie

Siemens Energy est un autre composant de l’indice DAX en difficulté. Comme nous l’écrivions récemment , l’entreprise a demandé plus de 16 milliards d’euros de garanties au gouvernement. Il avait récemment prévenu qu’il perdrait des milliards de dollars cette année.

Les activités de Siemens Energy sont en difficulté alors que la demande pour les projets éoliens diminue. Elle a également été contrainte de procéder à des réparations suite à la vente d’éoliennes défectueuses. Plus récemment, plusieurs entreprises comme Orsted ont été contraintes d’abandonner leurs projets éoliens.

En conséquence, le cours de l’action Siemens Energy s’est effondré de près de 50 % cette année, ce qui en fait l’entreprise la moins performante de l’indice DAX.

https://www.youtube.com/watch?v=qI_5Oj8CxMI&pp=ygUOc2llbWVucyBlbmVyZ3k%3D

Sartorius

Sartorius, l’une des plus grandes sociétés pharmaceutiques allemandes, ne se porte pas non plus bien. Son action a sous-performé les autres sociétés pharmaceutiques mondiales. Il a baissé de 20 % ce mois-ci et de plus de 38 % en 2023.

L’entreprise a imputé sa performance à la faiblesse de la demande des clients dans tous ses segments. Le chiffre d’affaires total sur les neuf premiers mois de l’année a chuté de 16,4% à 2,5 milliards d’euros. Son EBITDA sous-jacent a chuté de 30% à 733 millions d’euros tandis que la marge est tombée à 28,8%.

Sartorius a également imputé cette performance à la division Bioprocess Solution, dont le chiffre d’affaires a chuté de 17,7% à 1,99 milliard d’euros.

Daimer et Mercedes

Les autres principales sociétés de l’indice DAX qui ne se portent pas bien sont celles du secteur automobile. Les cours des actions Daimler et Mercedes Benz ont chuté de plus de 10 % au cours du mois dernier. Volkswagen et BMW ont également sous-performé le marché au cours des derniers mois.

Les constructeurs automobiles allemands sont confrontés à des difficultés majeures, car les taux d’intérêt élevés entraînent une baisse des ventes. Et plus important encore, ces entreprises font face à des défis tels que la concurrence de marques chinoises comme Nio, XPeng et Li Auto. En conséquence, la Commission européenne a ouvert une enquête sur les subventions chinoises.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.